Láctea, en crisis: La titular de Luz Azul "chatea" con Javier Milei, pero el consumo no le interesa

image La titular de Luz Azul, Gabriela Benac, reveló que chatea con Javier Milei.

La empresa Luz Azul cuenta con una red de 70 puntos comerciales de los cuales alrededor de 57 corresponden, precisamente, a franquicias de la marca.

"Los franquiciados primero manifiestan que no pueden pagar la mercadería y cuando vemos que se endeudan les hablamos para comprarles el local y que al menos recuperen la inversión inicial" afirmó.

Benac remarcó que, dado el contexto actual, el público consumidor busca precios y que a las lácteas sólo les queda no aumentar los valores para de alguna forma evitar una mayor caída en las ventas. Claro que eso ocurre a cambio de perder rentabilidad comercial, aclaró.

"Con el queso cremoso estamos perdiendo entre un 5 y un 6%. Hace tres meses lo habíamos aumentado pero lo tuvimos que bajar un 20% porque hay ofertas en todos lados y necesitamos mantener lo que tenemos", explicó, en declaraciones radiales.

La titular de Luz Azul chatea con Javier Milei

La directiva de Luz Azul reconoció que "chateó" con el presidente Javier Milei y que lo hace de forma frecuente aunque aclara que "él contesta, pero siempre vuelve a hablar de la macro"...

La dueña de la láctea bonaerense, dijo que le pidió, en un principio, que hiciera "foco" en las Pymes y deje de "contestarle a economistas" durante sus intervenciones públicas.

Y contó que le escribió a Javier Milei porque "no le gustó" el mensaje que dio el jefe de Estado en el Congreso de Líderes organizado por el diario digital 'El Cronista' y en diálogo con la radio 'AM750', relató que le dijo al Presidente vía Whatsapp:

Javier, por qué te ocupás de contestarle a los economistas, que no me importa ni quiénes son. Hablanos a los emprendedores y a los que trabajamos Javier, por qué te ocupás de contestarle a los economistas, que no me importa ni quiénes son. Hablanos a los emprendedores y a los que trabajamos

"Él está enceguecido en la macro y en algo tan técnico que no lo podemos creer", subrayó Benac.

"La baja de la inflación es maravillosa pero exige trabajar mucho sobre la eficiencia para bajar los costos. La no inflación con recesión es súper complicada. Hay un problema grave de consumo pero parecería que no le interesa o no es su tema", criticó.

Según se indicó, desde un tiempo a esta parte, Luz Azul comenzó a entregar mercadería y otros "plus" para amortiguar de alguna forma la pérdida de poder adquisitivo que también complica a su personal.

Desde SanCor hasta Lácteos Verónica, las lácteas y los golpes de 2025

Lácteos Verónica La realidad financiera de Lácteos Verónica es preocupante...

Una muestra contundente de los inconvenientes que padecen las lecheras es el de Lácteos Verónica y su presente de dificultades financieras. La firma llega a esta instancia del año con la pregunta abierta respecto de cómo será su funcionamiento a partir de 2026.

Su realidad financiera es por demás preocupante: la empresa emitió miles de cheques sin fondo a lo largo de 2025 y adeuda millones a sus proveedores.

Lácteos Verónica acumula casi 3.500 cheques rechazados por carecer de fondos. En el último año la empresa sólo cubrió 560 de esos documentos, esto es, el 16,1% de lo emitido. Siempre de acuerdo al BCRA, la compañía santafesina acumula una deuda por cheques rechazados del orden de los 12.698 millones de pesos.

Por su parte, SanCor se mantiene al borde del cierre definitivo. En concurso de acreedores, la empresa debe más de $20.000 millones solo en concepto de sueldos impagos y coberturas sociales y sindicales. Y, según reconocen en torno a la unión de cooperativas, suma más de 300 pedidos de quiebra en su contra.

sancor.jpg SanCor se mantiene al borde del cierre definitivo.

En esa línea, Guillermo Vales, juez a cargo del concurso de la láctea, viene de invitar a los acreedores de la compañía a presentar planes de reactivación para SanCor, en una acción que se considera inédita para ese sector comercial.

En días recientes, la directiva de la empresa presentó ante la Justicia un plan de crisis que propone, a modo de aspecto sobresaliente, el recorte de 304 puestos de trabajo como medida de base para mejorar sus cuentas.

En los últimos dos años SanCor implementó 370 despidos aunque, más allá del tenor de la medida, la láctea no logró reducir su rojo operativo y financiero.

"Actualmente, hay un poco más de 300 pedidos de quiebra y ahora se le corrió traslado a la empresa, que debe contestar y defenderse de esos pedidos de quiebra", declaró recientemente Aldo Regali, al frente del estudio de abogados que patrocina a un gran número de empleados de SanCor.

Otras noticias de Urgente24

Andrés Vázquez abre una nueva etapa en la que las empresas sentirán la presión de ARCA

Pluspetrol y la sorprendente apuesta hasta el 2078: ¿Tanto promete Vaca Muerta?

La Corte Suprema ratificó la separación entre el patrimonio estatal y el de YPF y habrá impacto en Nueva York

Milei y la elección de Chile: "Sudamérica despertó y vuelve a vivir bajo las ideas de la libertad"