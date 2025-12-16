Ley de Glaciares en el Congreso, mientras científicos lanzan alerta mundial

Uno de los objetivos del Gobierno de Javier Milei es modificar esa norma y redefinir el “área periglacial” para habilitar inversiones hoy frenadas por las restricciones ambientales.

Ya Urgente24 lo había anticipado haciendo referencia a una nota de The Wall Street Journal. "Una ley que prohíbe la minería en los aproximadamente 16.000 glaciares de Argentina o en sus inmediaciones aún podría frustrar muchos proyectos". Esto incluiría proyectos de cobre.

En el texto publicado en X, la administración de Javier Milei subrayó que la Ley actual ha mostrado "grandes falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.

En ese sentido, el Gobierno propone establecer “reglas claras”. Y destaca que la reforma da respuesta al reclamo realizado por las provincias integrantes de la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre.

Desaparición de glaciares

Ahora bien, al mismo tiempo que el Gobierno enviaba el proyecto para modificar la Ley de Glaciares, un estudio lanzaba una advertencia sobre la extinción de los glaciares en el mundo. Las estimaciones son impresionantes.

El estudio fue publicado en Nature Climate Change y se proyecta un aumento drástico en la desaparición de glaciares en todo el mundo, que alcanzará su punto máximo entre 2041 y 2055, con la desaparición de hasta unos 4000 glaciares al año.

"Nuestros resultados muestran que la extinción de glaciares (el número de glaciares individuales que desaparecen) alcanzará su punto máximo alrededor de mediados de siglo, y tanto su momento como su magnitud dependerán del nivel de calentamiento", escribieron los autores.

"Por debajo de +1,5 °C, se proyecta que el pico global de extinción de glaciares alcance aproximadamente 2000 glaciares al año alrededor de 2041. Por debajo de +4,0 °C, este pico se desplaza a mediados de la década de 2050 y se intensifica a aproximadamente 4000 al año", agregan.

Para tener una idea, los científicos dicen que esta tasa es equivalente a perder toda la población de glaciares de los Alpes europeos en solo un año.

"Este retraso en el pico, con un mayor calentamiento, refleja la pérdida asociada de área y volumen de glaciares, más prolongada y más intensa", advierten.

--------

Más noticias en Urgente24

Donald Trump apabulla a los inmigrantes y arrestan a la sobrina brasileña de la portavoz

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

La miniserie de 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean

Claudio Belocopitt no tiene suerte: es más importante 1 pezón (o 2) de Jesica Cirio

Claudio Belocopitt no tiene suerte: es más importante 1 pezón (o 2) de Jesica Cirio