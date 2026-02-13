Detección del Glaucoma: Habrá controles gratuitos a nivel nacional pero por orden de llegada

“Dado que esta enfermedad no presenta síntomas ni molestias en su fase inicial, las personas afectadas desconocen que la padecen. Por esta razón, se la suele calificar como el “ladrón silencioso de la visión”. Pero hay una buena noticia: con un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, la gran mayoría de los pacientes con glaucoma conservan su visión, expresó el Dr. Daniel Grigera, médico oftalmólogo e integrante del CAO.

DETECCIONDELGLAUCOMAHABRACONTROLESGRATUITOSANIVELNACIONALPEROPORORDENDELLEGADAFOTO3 La Campaña Nacional de Detección del Glaucoma se desarrollará este viernes (13/02) en todo el país en el que habrá controles gratuitos y por orden de llegada.

La palabra de los especialistas

“En caso de detectar posibles síntomas de glaucoma (presión intraocular alta o algún daño en el fondo de ojo), el oftalmólogo pedirá la realización de otros estudios para indicar el tratamiento más adecuado en cada caso. Estos estudios forman parte de la consulta habitual”, aseguró el Dr. Alejo Peyret, médico oftalmólogo y ex presidente de AsAG.

“Si bien la pérdida de visión ocasionada por el glaucoma no se puede recuperar, su progreso se puede controlar mediante diferentes formas de tratamiento, desde la aplicación de gotas que reducen la presión en el ojo, pasando por láseres hasta una cirugía incisional. Es importante comprender que el glaucoma no tratado lleva a la ceguera en forma irreversible”, precisó la Dra. María Angélica Moussalli, médica oftalmóloga e integrante de la Comisión Directiva de AsAG.

“Cada año, mediante esta campaña, entre 5.000 – 8.000 personas reciben atención médico oftalmológica gratuita y en la mayoría de los casos, es la primera visita al oftalmólogo. Todos podemos tener glaucoma, pero hay quienes tienen más riesgo de padecerlo: personas mayores de 40 años, personas con antecedentes familiares directos de glaucoma, personas que usaron o usan corticoides, personas que sufrieron traumatismos en los ojos. Por eso, es conveniente visitar al oftalmólogo al menos una vez al año”, sostuvo el Dr. Javier Casiraghi, médico oftalmólogo y ex presidente del CAO.

Actualmente, se puede mejorar la calidad de vida de los pacientes con glaucoma y detener la progresión. La mejor prevención es su detección a tiempo.

Acerca del Consejo Argentino de Oftalmología

El Consejo Argentino de Oftalmología es la institución que representa a los médicos oftalmólogos del país. Se fundó el 19 de mayo de 1962 en la ciudad de Rosario, Argentina. Sus objetivos principales son la tutela de los intereses de los oftalmólogos, el impulso a la capacitación profesional de los colegas y la defensa de la salud visual de la población. La entidad está afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) desde el 27 de marzo de 2013. Su sede está ubicada en Tte. Gral. Perón 1479, planta baja, ciudad de Buenos Aires.

Acerca de la Asociación Argentina de Glaucoma

Es una asociación de médicos oftalmólogos especializados en glaucoma. Su objeto comprende las siguientes actividades: a) Docencia e investigación, realización de cursos, congresos, concursos de trabajos sobre temas de la especialidad, publicaciones, información a los socios sobre trabajos de los mismos o de terceros; b) La organización o participación en campañas de difusión, prevención y asistencia, dentro del país o del extranjero; c) Asesoramiento a entidades y/o profesionales; y d) Otorgamiento de Becas de estudio, especialización e investigación.

Más notas de Urgente24

Qué pasa con los preservativos en Argentina y por qué hay alarma

Día Mundial de la Anemia: una señal de alarma de enfermedades graves

Especial para jubilados: ¿Dónde es mejor vivir? (En USA es un mito lo de Florida)

Alerta por norovirus en los Juegos Olímpicos: Así es la enfermedad que está atacando a los atletas

Atención ANMAT: India reitera su No a Philip Morris por los cigarrillos electrónicos

Este es el cáncer que la actriz Catherine O'Hara enfrentó en silencio: Síntomas