Parece un chiste de mal gusto, pero es la realidad que millones de usuarios de Android tuvieron que masticar durante más de una década. Mientras la versión de escritorio de Gmail permitía una organización impoluta, la aplicación móvil —el corazón operativo de cualquier trabajador hoy en día— funcionaba como un archivo a medias.
¿EL FIN DEL CAOS?
La función de Gmail que Google te ocultó en el celular por años
Con esta actualización, Gmail vuelve a ponerse en el podio de las herramientas imprescindibles, eliminando una fricción que irritaba a los usuarios.
Sin embargo, la espera terminó porque Google finalmente decidió liberar la herramienta que va a cambiar tu forma de ver la bandeja de entrada.
Ya no se trata solo de recibir correos y dejarlos apilados hasta que el espacio de almacenamiento diga "basta". La nueva actualización viene a saldar una deuda histórica con el sistema operativo de la casa, trayendo una funcionalidad que, por razones que nadie logra explicar de forma lógica, ya estaba disponible en iOS y en la web, pero no en el ecosistema Android.
¿Cómo crear etiquetas en Gmail para organizar tu vida de una vez?
Si sos de los que entran a la app y se marean entre facturas, promociones y correos del trabajo, las etiquetas son tu salvación. Hasta hace apenas unas horas, si querías categorizar un mensaje desde el colectivo o mientras esperabas el café, estabas en el horno, porque tenías que esperar a llegar a una computadora. Ahora, Gmail permite que gestiones todo el orden visual desde la palma de tu mano.
Las etiquetas funcionan como carpetas inteligentes, pero con un plus, el código de colores. Imaginate abrir la aplicación y, de un simple vistazo, distinguir qué es una urgencia laboral (rojo), qué es un comprobante de pago (verde) y qué es simplemente ocio (azul). Esta jerarquización visual es una herramienta de productividad que te ahorra minutos valiosos de "scrolleo" innecesario buscando aquel mail perdido de hace tres días.
¿Por qué Google tardó tanto en actualizar Gmail para Android?
Resulta casi ridículo que el propio sistema operativo de Google fuera el último en recibir una función tan básica. Mientras los usuarios de iPhone se jactaban de su bandeja ordenada, el usuario promedio de Android dependía de una interfaz limitada.
Con este movimiento, Gmail busca estandarizar la experiencia de usuario. Ya no hay ciudadanos de segunda en el mundo del correo electrónico. La posibilidad de crear, editar y asignar etiquetas con nombres personalizados directamente desde el menú lateral de la app rompe con esa dependencia del escritorio que ya se sentía prehistórica.
¿Cuáles son los pasos para dominar Gmail y sus nuevas etiquetas?
Si todavía no actualizaste, andá corriendo a la Play Store, porque el despliegue ya es masivo. Una vez que tengas la última versión, el proceso es tan sencillo que parece mentira que hayamos esperado tanto:
- Desplegá el menú lateral: Ese que tiene las tres rayitas horizontales.
- Buscá la opción 'Crear etiqueta': Está ahí, nueva y flamante, esperando tu primer clic.
- Personalizá a fondo: Elegí un nombre (por ejemplo, "Facturas Pendientes" o "Viaje 2026") y asignale un color que resalte.
- Etiquetá sin piedad: Entrás a cualquier correo, vas a los tres puntos de configuración y seleccionás la etiqueta correspondiente.
A partir de ese momento, cada vez que entres a tu bandeja principal, vas a ver un pequeño recuadro de color al lado del asunto del mail. Es, literalmente, pasar del blanco y negro al technicolor en términos de gestión de datos.
Aunque no es una revolución tecnológica que use inteligencia artificial para leerte la mente, es el cambio de "calidad de vida" más importante que ha recibido la app en años.
Más noticias en Urgente24
Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'
La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó
Quién es el empresario mexicano que vendió parte de Telecom y complicó al Grupo Clarín
PAMI: Los pagos fueron "insuficientes"; la suspensión se mantiene y suma otra provincia
El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento