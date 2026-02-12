La función de Gmail que Google te ocultó en el celular por años

¿Por qué Google tardó tanto en actualizar Gmail para Android?

Resulta casi ridículo que el propio sistema operativo de Google fuera el último en recibir una función tan básica. Mientras los usuarios de iPhone se jactaban de su bandeja ordenada, el usuario promedio de Android dependía de una interfaz limitada.

Con este movimiento, Gmail busca estandarizar la experiencia de usuario. Ya no hay ciudadanos de segunda en el mundo del correo electrónico. La posibilidad de crear, editar y asignar etiquetas con nombres personalizados directamente desde el menú lateral de la app rompe con esa dependencia del escritorio que ya se sentía prehistórica.

¿Cuáles son los pasos para dominar Gmail y sus nuevas etiquetas?

Si todavía no actualizaste, andá corriendo a la Play Store, porque el despliegue ya es masivo. Una vez que tengas la última versión, el proceso es tan sencillo que parece mentira que hayamos esperado tanto:

Desplegá el menú lateral: Ese que tiene las tres rayitas horizontales.

Ese que tiene las tres rayitas horizontales. Buscá la opción 'Crear etiqueta': Está ahí, nueva y flamante, esperando tu primer clic.

Está ahí, nueva y flamante, esperando tu primer clic. Personalizá a fondo: Elegí un nombre (por ejemplo, "Facturas Pendientes" o "Viaje 2026") y asignale un color que resalte.

Elegí un nombre (por ejemplo, "Facturas Pendientes" o "Viaje 2026") y asignale un color que resalte. Etiquetá sin piedad: Entrás a cualquier correo, vas a los tres puntos de configuración y seleccionás la etiqueta correspondiente.

gmail.jpg Estafas disfrazadas se infiltran en correos de Gmail.

A partir de ese momento, cada vez que entres a tu bandeja principal, vas a ver un pequeño recuadro de color al lado del asunto del mail. Es, literalmente, pasar del blanco y negro al technicolor en términos de gestión de datos.

Aunque no es una revolución tecnológica que use inteligencia artificial para leerte la mente, es el cambio de "calidad de vida" más importante que ha recibido la app en años.

