El correo electrónico de Google, llamado Gmail, ya es una aplicación muy utilizada por todos aquellos que tienen Android y hasta también por quienes poseen iOS. La novedad que están por sacar a la luz es una de las más esperadas por los usuarios.
MUY ESPERADA
Gmail cambia todo y presenta la nueva herramienta que es furor
Gmail, el correo electrónico de Google, hizo una gran modificación sobre una herramienta que muchos estaban aguardando.
Gmail modifica su app constantemente para traer nuevas herramientas, arreglar errores o bien hacer que la experiencia del usuario sea la mejor posible. Esta función es sumamente esperada y ya fue lanzada a nivel global para que todos comiencen a utilizarla.
Gmail realiza el cambio más esperado por todos
A partir de ahora aquellos que tengan una cuenta de Gmail podrán cambiar el nombre de usuario o "dominio" que va antes de "@gmail.com". Lo mejor de esto es que los correos y toda la información no se perderán, sino que seguirán ligados a pesar del cambio.
Muchas personas se han hecho correos nuevos con otros nombres para el ámbito profesional ya que su mail principal quizá fue creado cuando eran niños, con un nombre más infantil o poco serio. Por ese motivo Gmail prefiere que pueda cambiarse el usuario y así englobar todo en un mismo lugar sin complicaciones.
Desde la compañía confirmaron que una vez que el nombre de usuario sea cambiado, este no se podrá modificar por un plazo de 12 meses. Lo bueno es que el cambio no elimina la dirección anterior, sino que funciona como una alternativa a la nueva. Por esa razón los correos llegarán a la misma bandeja de entrada y se podrá iniciar sesión con ambas.
Esta modificación no solo alcanza a Gmail sino también a todas las cuentas de Google que estén enlazadas en ese correo como puede ser YouTube, Google Drive, Android, Fotos y más. Un cambio que va a dar mucho de qué hablar.
