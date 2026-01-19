¿Te imaginas tener todo tu viaje organizado en solo segundos? Reservas, itinerarios, traslados, seguros y hasta sugerencias personalizadas de restaurantes o actividades que encajan perfecto con tu recorrido. Y todo funcionando incluso sin conexión a internet. Bueno, dejá de imaginarlo porque ya es una realidad. Civitatis, el gigante español que lidera el mercado de experiencias turísticas en español y portugués, acaba de lanzar una aplicación que promete revolucionar por completo la forma en que viajamos.
Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo
Con nuevo CEO y crecimiento superior al 30% en la región, Civitatis pone a esta aplicación en el centro de su estrategia para 2026.
El corazón de esta plataforma se llama "My Trips", un espacio donde podés centralizar absolutamente todas tus reservas. Desde las excursiones hasta los seguros de viaje, pasando por los traslados entre ciudades. Lo mejor: funciona sin conexión a internet, algo fundamental cuando estás en el medio de un aeropuerto sin WiFi o perdido en alguna calle sin datos móviles.
"El lanzamiento de nuestra nueva app marca un punto de inflexión para Civitatis, al sentar una base tecnológica y conceptual sólida que respalda nuestro crecimiento, refuerza nuestra posición como referente en las experiencias en destino y mejora la conexión entre oferta y demanda. Refleja nuestra ambición de crecer a nivel global poniendo al viajero y al viaje en el centro, utilizando la tecnología para mejorar de verdad la forma en que las personas viven sus viajes", explicó Andrés Spitzer, nuevo CEO de la compañía.
Pero acá hay algo que vale la pena destacar: Civitatis está metiéndose de lleno en un sector que todavía opera mayormente offline. Mientras otras industrias ya se digitalizaron por completo, el mundo de los tours y actividades sigue siendo bastante tradicional. Esta empresa quiere cambiar esas reglas del juego, aportando tecnología y eficiencia a todo el ecosistema.
Más tecnología para potenciar esta aplicación
Sin embargo, la estrategia no termina ahí. La inversión en desarrollo tecnológico seguirá siendo prioritaria, con foco especial en inteligencia artificial, automatización de procesos y evolución de su arquitectura digital. Todo apuntando en dos direcciones: mejorar la experiencia de quien viaja y darle más herramientas a sus socios comerciales.
"'My Trips' es el corazón de una experiencia de viaje sin fricciones. Desde la inspiración hasta la reserva y el acompañamiento durante el viaje, la app —que seguirá evolucionando con el tiempo- está diseñada para acompañar al viajero en cada etapa de su recorrido, ayudándole a tomar mejores decisiones y a disfrutar más de cada destino", agregó el CEO.
Spitzer cerró su presentación con una declaración que sintetiza la ambición de la compañía: "Con este lanzamiento no solo presentamos una nueva app, sino que sentamos las bases de nuestro crecimiento futuro. La nueva plataforma conecta oferta y demanda de forma más eficaz que nunca, eleva el nivel de personalización y consolida la posición de la compañía como un actor tecnológico clave en el ámbito de la experiencia de viaje. Nuestra misión es transformar la forma de viajar: inspirar, organizar y acompañar a las personas en cada etapa del viaje, todo en un solo lugar".
