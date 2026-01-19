Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo

"'My Trips' es el corazón de una experiencia de viaje sin fricciones. Desde la inspiración hasta la reserva y el acompañamiento durante el viaje, la app —que seguirá evolucionando con el tiempo- está diseñada para acompañar al viajero en cada etapa de su recorrido, ayudándole a tomar mejores decisiones y a disfrutar más de cada destino", agregó el CEO.

Spitzer cerró su presentación con una declaración que sintetiza la ambición de la compañía: "Con este lanzamiento no solo presentamos una nueva app, sino que sentamos las bases de nuestro crecimiento futuro. La nueva plataforma conecta oferta y demanda de forma más eficaz que nunca, eleva el nivel de personalización y consolida la posición de la compañía como un actor tecnológico clave en el ámbito de la experiencia de viaje. Nuestra misión es transformar la forma de viajar: inspirar, organizar y acompañar a las personas en cada etapa del viaje, todo en un solo lugar".

-----------------------------------

Más contenido en Urgente24

Tras 2 temporadas de éxito total, esta serie ya fija la tercera

Turismo 2026 con cambio obligado: La ocupación es por fin de semana 'especial'

La miniserie de 8 capítulos que cada minuto suma nuevas reproducciones

El Trece lo logró: Inquieta a Telefe y deja a Wanda Nara por el piso