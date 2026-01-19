Tras 2 temporadas de éxito total, esta serie ya fija la tercera

Es decir, si todo marcha según lo previsto hasta el momento, la tercera temporada aterrizaría en noviembre de 2026, respetando el calendario anual que la serie estableció desde su lanzamiento. Wallace también aclaró el rumbo narrativo que seguirán: "No creo que nos desviemos demasiado del modelo narrativo que hemos propuesto hasta ahora. Parece adecuado para esta historia, y seguiremos operando dentro del formato establecido".

Para la crítica, "Landman" está lista para varias temporadas más

La crítica especializada tampoco se quedó callada respecto a la segunda temporada. Ed Power, desde Telegraph, fue directo al grano: "El único objetivo de este drama tejano repleto de estrellas es entretener, y lo consigue". Por su parte, Alex Maidy destacó la solidez del proyecto al afirmar que "la coherencia entre la primera temporada y esta nueva entrega demuestra que esta serie podría mantenerse en antena durante muchas temporadas". Bob Strauss, de The Wrap, cerró con un elogio contundente: "Un triunfo de interpretaciones, se disfrutan mucho".

En simples palabras, "Landman" llegó para quedarse, y todo indica que la tercera temporada no será la excepción. La fórmula funciona, el público responde y el equipo creativo parece tener claro el camino. Habrá que esperar hasta noviembre de 2026, pero la apuesta ya está hecha.

