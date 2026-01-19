Tras 2 temporadas de éxito total, esta serie ya fija la tercera

Hay series que pasan desapercibidas en el amplio catálogo de las plataformas de streaming, pero "Landman" definitivamente no es una de ellas. Esta producción logró capturar la atención del público de manera arrolladora con dos temporadas que funcionaron como un imán para la audiencia, y ahora la noticia que muchos esperaban se confirmó: habrá una tercera entrega que promete mantener la vara bien alta y el pulso narrativo que caracterizó a las entregas anteriores.
La propuesta audiovisual llegó de la mano de Taylor Sheridan y Christian Wallace, quienes asumieron la dirección y creación de este drama que Paramount+ ofrece en su plataforma. El elenco no se queda atrás: Billy Bob Thornton encabeza un reparto de lujo que incluye a Demi Moore, Ali Larter, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Jon Hamm, Andy García y Colm Feore, entre otros nombres que aportan peso y credibilidad a cada escena.
El debut de la primera temporada ocurrió el 17 de noviembre de 2024, mientras que la segunda se presentó exactamente un año después, el 16 de noviembre de 2025. Ambas entregas trasladaron al espectador hacia las ciudades en plena expansión del oeste de Texas, territorio donde el oro negro marca el ritmo de la existencia y las reglas del juego las escriben quienes están dispuestos a arriesgarlo todo.
La trama se inspira en el podcast "Boomtown" y plantea una radiografía de las luchas de clases, matones dispuestos a todo y magnates salvajes que impulsan un fenómeno de tal magnitud que termina impactando el clima, la economía y hasta la geopolítica mundial.
El drama petrolero crece y esta serie no detiene su marcha
Ahora bien, ¿qué se sabe de la tercera temporada? Wallace reveló detalles que alimentan la expectativa. Actualmente, Sheridan se encuentra trabajando en la escritura de los nuevos episodios, y desde la producción confían plenamente en su criterio creativo. "Hay mucha confianza en que la decisión de Taylor será la correcta", manifestó Wallace a The Hollywood Reporter. Lo que sí adelantó es que esta nueva entrega funcionará como un reinicio para el drama petrolero, aunque sin abandonar la esencia que conquistó al público.
Es decir, si todo marcha según lo previsto hasta el momento, la tercera temporada aterrizaría en noviembre de 2026, respetando el calendario anual que la serie estableció desde su lanzamiento. Wallace también aclaró el rumbo narrativo que seguirán: "No creo que nos desviemos demasiado del modelo narrativo que hemos propuesto hasta ahora. Parece adecuado para esta historia, y seguiremos operando dentro del formato establecido".
Para la crítica, "Landman" está lista para varias temporadas más
La crítica especializada tampoco se quedó callada respecto a la segunda temporada. Ed Power, desde Telegraph, fue directo al grano: "El único objetivo de este drama tejano repleto de estrellas es entretener, y lo consigue". Por su parte, Alex Maidy destacó la solidez del proyecto al afirmar que "la coherencia entre la primera temporada y esta nueva entrega demuestra que esta serie podría mantenerse en antena durante muchas temporadas". Bob Strauss, de The Wrap, cerró con un elogio contundente: "Un triunfo de interpretaciones, se disfrutan mucho".
En simples palabras, "Landman" llegó para quedarse, y todo indica que la tercera temporada no será la excepción. La fórmula funciona, el público responde y el equipo creativo parece tener claro el camino. Habrá que esperar hasta noviembre de 2026, pero la apuesta ya está hecha.
