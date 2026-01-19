Santilli fue a Salta a buscar votos para la Reforma Laboral pero Sáenz lo recibió con reclamos

gustavo saenz Gustavo Sáenz, gobernador de Salta

Los reclamos de Salta a Diego Santilli

“Defender a Salta es poner sobre la mesa lo que nuestra gente necesita. En ese sentido, solicité el avance y la finalización de obras viales y de infraestructura estratégica, de competencia nacional, fundamentales para la conectividad y el desarrollo”.

El primer mandatario provincial añadió:

La Provincia se hizo cargo de obras nacionales que se están haciendo y, si nosotros estamos cumpliendo, queremos que también Nación cumpla.

¿Cuáles son los reclamos de los salteños?

-las obras en las rutas nacionales 9, 34 y 51.

-los puentes sobre el río Vaqueros,

-plantas depuradoras en la zona sur de la ciudad de Salta y en Cafayate,

-la escuela técnica de General Güemes

-la Ciudad Judicial de Orán, eje de la lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, la Provincia de Salta, con fondos propios, avanzó en la construcción de más de dos mil viviendas, unas 20 escuelas y proyectos hídricos como el dique El Limón, en el departamento San Martín.