Santilli fue a Salta a buscar votos para la Reforma Laboral pero Sáenz lo recibió con reclamos

El gobernador de Salta Gustavo Sáenz recibió al ministro de interior Diego Santili y le pidió al gobierno nacional que cumpla las obras prometidas.

19 de enero de 2026 - 20:21
Di9ego Santilli y Gustavo Sáenz

Diego Santilli continúa viajando por el interior de la Argentina con una agenda enfocada en alcanzar consensos con los mandatarios provinciales para impulsar la modernización laboral y la reforma impositiva.

Las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional fueron oficializadas para febrero y la Casa Rosada espera alinear gracias a determinados "incentivos" a los mandatarios de los estados subnacionales más dialoguistas.. Las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional fueron oficializadas para febrero y la Casa Rosada espera alinear gracias a determinados "incentivos" a los mandatarios de los estados subnacionales más dialoguistas..

Santilli, quien forma parte de la mesa política del gobierno nacional, ya se reunió con los mandatarios Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan).

Luego, viajará el miércoles 21 a Neuquén para reunirse con el gobernador Rolando Figueroa y el jueves a Entre Ríos para mantener un encuentro con el mandatario Rogelio Frigerio.

Sáenz manifestó estar dispuesto a encontrar los consensos necesarios para avanzar en una “modernización de la legislación laboral que permita hacer crecer el empleo y beneficie a todas las provincias. No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta

Los reclamos de Salta a Diego Santilli

“Defender a Salta es poner sobre la mesa lo que nuestra gente necesita. En ese sentido, solicité el avance y la finalización de obras viales y de infraestructura estratégica, de competencia nacional, fundamentales para la conectividad y el desarrollo”.

El primer mandatario provincial añadió:

La Provincia se hizo cargo de obras nacionales que se están haciendo y, si nosotros estamos cumpliendo, queremos que también Nación cumpla. La Provincia se hizo cargo de obras nacionales que se están haciendo y, si nosotros estamos cumpliendo, queremos que también Nación cumpla.

¿Cuáles son los reclamos de los salteños?

-las obras en las rutas nacionales 9, 34 y 51.

-los puentes sobre el río Vaqueros,

-plantas depuradoras en la zona sur de la ciudad de Salta y en Cafayate,

-la escuela técnica de General Güemes

-la Ciudad Judicial de Orán, eje de la lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, la Provincia de Salta, con fondos propios, avanzó en la construcción de más de dos mil viviendas, unas 20 escuelas y proyectos hídricos como el dique El Limón, en el departamento San Martín.

