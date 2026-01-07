Diego Santilli viajó hasta El Hoyo a negociar Naturaleza por votos para la Reforma Laboral

"El incendio está lejos de ser controlado"

Sofía Cerela, presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, fue tajante sobre el estado de situación en la zona del Lago Epuyén:

El incendio continúa activo y por el momento está lejos de ser controlado. Toda la capacidad operativa de las instituciones está dando lo mejor de sí, al máximo de recursos materiales y humanos El incendio continúa activo y por el momento está lejos de ser controlado. Toda la capacidad operativa de las instituciones está dando lo mejor de sí, al máximo de recursos materiales y humanos

Ante la viralización de imágenes de personas encendiendo fogones en áreas protegidas, Cerela pidió conciencia:

Por favor, no hagan fuego en ningún lado, ni en fogón habilitado ni no habilitado. Sabemos que es lindo el asadito en las vacaciones, pero este no es el año. Guardemos el asado para el quincho de casa Por favor, no hagan fuego en ningún lado, ni en fogón habilitado ni no habilitado. Sabemos que es lindo el asadito en las vacaciones, pero este no es el año. Guardemos el asado para el quincho de casa

Busando votos para la reforma laboral

Mientras el sur arde, al Gobierno nacional le preocupa conseguir los votos para la reforma y piensa hacerlo de la misma manera que lo hizo a fin de año con el Presupuesto 2026.

Antes de que el Ministerio de Economía formalizara los recursos que tenía para negociar con cada uno de los gobernadores, en la Mesa Política de Javier Milei habían decidido que Diego Santilli hiciera un sondeo por la mayoría de las provincias para entender qué pedían a cambio del apoyo legislativo.

Esto se replicará para el caso de la segunda etapa de las sesiones extraordinarias, las cuales comenzarán el 2 de febrero y se extenderán hasta la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1 de marzo.

El Gobierno pone a la laboral como su reforma prioritaria, dado que es la de más difícil concreción de todas las demás que también prevén debatirse, tales como la modificación del sistema tributario y la Ley de Glaciares, entre otras.

Los incendios forestales mantienen en alerta a la Comarca Andina, afectando particularmente a la zona de Puerto Patriada, ubicado en la localidad chubutense de El Hoyo, y extendiéndose a otros focos activos en Bariloche y El Bolsón.

image En una conferencia de prensa, el gobernador Ignacio Torres destacó que "su prioridad es controlar el fuego".

La falta de precipitaciones y las altas temperaturas generan condiciones para que ese fuego siga propagándose y resulte más complicada su extinción.

En una conferencia de prensa, el gobernador destacó que "la prioridad ahora es controlar el fuego", y destacó la colaboración de Santiago del Estero con un avión hidrante, así como de las provincias de Neuquén, Córdoba y Río Negro.

También del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), sosteniendo que "acá no existe ninguna grieta: están trabajando brigadistas nacionales y provinciales, codo a codo con todos los intendentes; no hay distintas jurisdicciones cuando se trata de combatir el fuego".

Diego Santilli y Torres van a recorrer los incendios y relegarán gran parte de la agenda política, pero no se descarta que esos temas se aborden aunque sea periféricamente.

image Los incendios en Chubut son prioridad, y Diego Santilli aprovechó a "ofrecer ayuda" (¿a cambio de apoyo a la reforma?)

Además, Torres busca avanzar en un acuerdo sobre "el flujo de la caja de jubilaciones provincial", equiparando la negociación a los convenios ya alcanzados entre Nación y provincias como Entre Ríos, Córdoba, La Pampa y Chaco. Y anticipó que demandará ante la Corte Suprema el pago de la deuda de 2018 con la caja de jubilaciones local, que supera los $50 mil millones.

Chubut y su postura sobre la reforma laboral

En Chubut, el entorno de Torres admite que el mandatario "no tomó una definición" respecto a la reforma laboral. Desde la vertiente aliada, el diputado Jorge 'Loma' Ávila ya adelantó que no respaldará el texto actual.

Para el plan de Santilli es más amplio y ademas de Chubut irá a otras 10 provincias: habrá encuentros con los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), y con Sergio Ziliotto (La Pampa) a quien recibirá en la Casa de Gobierno, entre otros. El Gobierno central cree que sumar a estos aliados, junto con los votos del PRO y otros bloques provinciales que han apoyado proyectos de la LLA, puede asegurar la media sanción en la Cámara baja.

Otras noticias de Urgente24

Despidos en otra importante multinacional bajo el argumento de la "reestructuración" (y esperan más)

Tic tac: Luis Caputo apura el jueves el cambio de manos de las hidroeléctricas para hacerse de dólares

Clima: Temor por el último alerta del SMN para Buenos Aires y otras provincias

Catherine Fulop y Delcy Rodríguez parejas de Fernando Carrillo; 60 % de ocupación en Mar del Plata