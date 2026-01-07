El ministro del Interior, Diego Santilli, viajó a la provincia de Chubut, en pleno combate por los incendios forestales, para iniciar formalmente su gira para conseguir que distintos jefes provinciales den los votos necesarios para la reforma laboral tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados.
ARDE LA PATAGONIA
Diego Santilli viajó hasta El Hoyo a negociar Naturaleza por votos para la Reforma Laboral
El gobernador de Chubut recibió hoy al ministro Diego Santilli, quien inició su gira por votos para la reforma laboral y prometió ayuda para combatir incendios.
Así, el funcionario llegó a la localidad de El Hoyo, la zona afectada por el fuego, donde se encuentra el gobernador de la provincia, Ignacio Torres desde el lunes.
Según medios locales, si bien la reunión se basa en la cercana votación por la reforma laboral que se dará en el Senado, el funcionario aseguró que brindaría ayuda para combatir el incendio.
En las últimas horas, el intendente de El Hoyo, César Salamín habló telefónicamente con Diego Santilli a quien le pidió ayuda del gobierno nacional ante la angustiante situación que vive la zona.
"El incendio está lejos de ser controlado"
Sofía Cerela, presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, fue tajante sobre el estado de situación en la zona del Lago Epuyén:
Ante la viralización de imágenes de personas encendiendo fogones en áreas protegidas, Cerela pidió conciencia:
Busando votos para la reforma laboral
Mientras el sur arde, al Gobierno nacional le preocupa conseguir los votos para la reforma y piensa hacerlo de la misma manera que lo hizo a fin de año con el Presupuesto 2026.
Antes de que el Ministerio de Economía formalizara los recursos que tenía para negociar con cada uno de los gobernadores, en la Mesa Política de Javier Milei habían decidido que Diego Santilli hiciera un sondeo por la mayoría de las provincias para entender qué pedían a cambio del apoyo legislativo.
Esto se replicará para el caso de la segunda etapa de las sesiones extraordinarias, las cuales comenzarán el 2 de febrero y se extenderán hasta la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1 de marzo.
El Gobierno pone a la laboral como su reforma prioritaria, dado que es la de más difícil concreción de todas las demás que también prevén debatirse, tales como la modificación del sistema tributario y la Ley de Glaciares, entre otras.
Los incendios forestales mantienen en alerta a la Comarca Andina, afectando particularmente a la zona de Puerto Patriada, ubicado en la localidad chubutense de El Hoyo, y extendiéndose a otros focos activos en Bariloche y El Bolsón.
La falta de precipitaciones y las altas temperaturas generan condiciones para que ese fuego siga propagándose y resulte más complicada su extinción.
En una conferencia de prensa, el gobernador destacó que "la prioridad ahora es controlar el fuego", y destacó la colaboración de Santiago del Estero con un avión hidrante, así como de las provincias de Neuquén, Córdoba y Río Negro.
También del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), sosteniendo que "acá no existe ninguna grieta: están trabajando brigadistas nacionales y provinciales, codo a codo con todos los intendentes; no hay distintas jurisdicciones cuando se trata de combatir el fuego".
Diego Santilli y Torres van a recorrer los incendios y relegarán gran parte de la agenda política, pero no se descarta que esos temas se aborden aunque sea periféricamente.
Además, Torres busca avanzar en un acuerdo sobre "el flujo de la caja de jubilaciones provincial", equiparando la negociación a los convenios ya alcanzados entre Nación y provincias como Entre Ríos, Córdoba, La Pampa y Chaco. Y anticipó que demandará ante la Corte Suprema el pago de la deuda de 2018 con la caja de jubilaciones local, que supera los $50 mil millones.
Chubut y su postura sobre la reforma laboral
En Chubut, el entorno de Torres admite que el mandatario "no tomó una definición" respecto a la reforma laboral. Desde la vertiente aliada, el diputado Jorge 'Loma' Ávila ya adelantó que no respaldará el texto actual.
Para el plan de Santilli es más amplio y ademas de Chubut irá a otras 10 provincias: habrá encuentros con los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), y con Sergio Ziliotto (La Pampa) a quien recibirá en la Casa de Gobierno, entre otros. El Gobierno central cree que sumar a estos aliados, junto con los votos del PRO y otros bloques provinciales que han apoyado proyectos de la LLA, puede asegurar la media sanción en la Cámara baja.
