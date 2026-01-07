Los recursos provistos por las cuatro hidroeléctricas del Comahue podrían ser claves para completar los dólares que busca a contrarreloj el ministro de Economía, Luis Caputo, para afrontar el primer gran vencimiento de deuda de este año.
VENCIMIENTO DEL VIERNES 9/01
Tic tac: Luis Caputo apura el jueves el cambio de manos de las hidroeléctricas para hacerse de dólares
Las represas hidroeléctricas del Comahue se preparan para cambiar de manos este jueves 8/01 y entregarle dólares frescos a Luis Caputo en una semana clave.
Es que las cuatro represas se preparan para cambiar de manos este jueves 8/01, con la toma de posesión de las nuevas empresas concesionarias y justo antes se producirá el vencimiento del plazo para pagar las acciones de los complejos, fijado para el martes 6.
Vale recordar que la adjudicación de las centrales de Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados se materializó el 30 de diciembre, con la publicación de la resolución 2124/2025 en el Boletín Oficial.
La operación financiera que debía concretarse durante el transcurso del día de ayer implicaba el ingreso de poco más de 700 millones de dólares hacia las arcas del Estado nacional, poco antes del viernes cuando el Gobierno enfrenta un vencimiento de deuda por 4.200 millones de dólares y podría usar parte de lo recaudado por esas concesiones para cancelar esa obligación.
Según fuentes de diarios de esa región, la mayor parte del monto ya fue cancelado por las compañías energéticas mediante una transferencia bancaria a una cuenta individualizada por la Tesorería General de la Nación, como se indicó en la resolución de la semana pasada.
En el mismo escrito se estableció como fecha para la toma de posesión el próximo 8 de enero a las 12:00, instruyendo a las concesionarias salientes para que "tomen las acciones necesarias a los fines de coordinar dicho acto".
Los dólares de las reprivatizaciones
"Nosotros transferimos hoy (por el lunes 5/01) casi la totalidad del monto. Te diría más del 90%", dijo una fuente de las empresas involucradas en la concesión. "El plazo para pagar es el martes 6 de enero", remarcaba, y una segunda voz de otra de las compañías comentaba el lunes también que efectuaría el pago ese día.
Según medios porteños, el pago de las acciones se había establecido en pesos, obligando a las empresas a cambiar sus dólares en el mercado local. Pero luego se acordó que la transferencia también se pudiera hacer en dólares.
"Esta semana va a estar el pago", confirmaban fuentes del Gobierno involucradas en la operación ante la consulta sobre cuando ingresarían los US$700 millones de la operación de las represas.
Así ante los vencimientos del viernes, los recursos provistos por las hidroeléctricas del Comahue podrían ser claves para completar las cuentas de Luis Caputo.
Los dólares ofertados por las hidroeléctricas
La concesión de Piedra del Águila quedó en manos de Central Puerto, que ofertó 245 millones de dólares.
El complejo de El Chocón fue otorgado al consorcio liderado BML Inversora S.A.U. y BML Energía S.A., que junto a empresas como MSU Green Energy y Orazul, acercó un monto de 235.671.294 dólares.
Alicurá y Cerros Colorados se adjudicaron al grupo encabezado por Edison Holding S.A. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos.
Para el complejo Alicurá, la oferta que se impuso fue de 162.040.002,17 dólares, mientras que para la central de Cerros Colorados el monto final ascendió a los 64.174.002,32 dólares.
