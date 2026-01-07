Tic tac: Luis Caputo apura el jueves el cambio de manos de las hidroeléctricas para hacerse de dólares

toto caputo.jpg El ministro de Economía, Luis Caputo.

En el mismo escrito se estableció como fecha para la toma de posesión el próximo 8 de enero a las 12:00, instruyendo a las concesionarias salientes para que "tomen las acciones necesarias a los fines de coordinar dicho acto".

Los dólares de las reprivatizaciones

"Nosotros transferimos hoy (por el lunes 5/01) casi la totalidad del monto. Te diría más del 90%", dijo una fuente de las empresas involucradas en la concesión. "El plazo para pagar es el martes 6 de enero", remarcaba, y una segunda voz de otra de las compañías comentaba el lunes también que efectuaría el pago ese día.

Según medios porteños, el pago de las acciones se había establecido en pesos, obligando a las empresas a cambiar sus dólares en el mercado local. Pero luego se acordó que la transferencia también se pudiera hacer en dólares.

"Esta semana va a estar el pago", confirmaban fuentes del Gobierno involucradas en la operación ante la consulta sobre cuando ingresarían los US$700 millones de la operación de las represas.

Así ante los vencimientos del viernes, los recursos provistos por las hidroeléctricas del Comahue podrían ser claves para completar las cuentas de Luis Caputo.

Los dólares ofertados por las hidroeléctricas

el chocon.jpg Las concesiones de las grandes represas hidroeléctricas del Comahue, incluyendo El Chocón (foto), vencieron en agosto de 2023 tras cumplir 30 años de privatización, pero fueron prorrogadas una y otra vez, hasta ahora.

La concesión de Piedra del Águila quedó en manos de Central Puerto, que ofertó 245 millones de dólares.

El complejo de El Chocón fue otorgado al consorcio liderado BML Inversora S.A.U. y BML Energía S.A., que junto a empresas como MSU Green Energy y Orazul, acercó un monto de 235.671.294 dólares.

Alicurá y Cerros Colorados se adjudicaron al grupo encabezado por Edison Holding S.A. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos.

Para el complejo Alicurá, la oferta que se impuso fue de 162.040.002,17 dólares, mientras que para la central de Cerros Colorados el monto final ascendió a los 64.174.002,32 dólares.

