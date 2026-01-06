urgente24
Luis Caputo y la misión del verano: Juntar los dólares para el vencimiento del 9/1

En el horizonte inmediato del Gobierno, Luis Caputos es el protagonista. La misión: llegar al 9/1 con los dólares necesarios para afrontar el primer gran vencimiento del año.

6 de enero de 2026 - 13:48

EN VIVO

En concreto, Caputo debe encontrar 4.381 millones de dólares de los cuales la mayoría ya estarían asegurados. Sin embargo, la historia no está cerrada ya que estimaciones privadas calculan un faltante de más de 1.000 millones para alcanzar ese monto, diferencia que sería saldada mediante maniobras financieras como un REPO con bancos y el ingreso de recursos genuinos del Tesoro por la privatización de activos estatales.

En ese sentido, el escenario cambiario nuevo con bandas ajustadas por inflación debutó con cierta volatilidad que obligó al Tesoro a intervenir parcialmente con ventas directas. Algo contradictorio a los movimientos simultáneos del Banco Central, que se dispuso a acumular reservas por primera vez en varios meses, de acuerdo a la presión del FMI y los tenedores internacionales.

En el plano político, se aceleran las negociaciones de la Casa Rosada para aumentar el apoyo hacia el proyecto de la reforma laboral, a tratarse en febrero. Los negociadores Manuel Adorni y Diego Santilli mantienen una agenda activa para acercarse a los gobernadores y evitar un segundo colapso legislativo como el que sucedió con el presupuesto.

El verano de Diego Santilli

Las aspiraciones de Diego Santilli no se detienen en integrar el gabinete de Javier Milei. El ministro del Interior ya ha expresado públicamente su deseo de gobernar la provincia de Buenos Aires a partir de 2027, cuando vence el mandato de Axel Kicillof.

El 'Colo' se instaló en el principal distrito electoral con la inesperada victoria en las elecciones legislativas, cuando como cabeza de lista dio vuelta la dura derrota que LLA había sufrido en los comicios provinciales de septiembre.

Más disputas por los programas de salud desbaratados

Una nueva polémica se abrió entre el Gobierno nacional y la oposición luego de que diputados de Unión por la Patria denunciaran una presunta desarticulación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, una política pública clave para la atención de bebés con enfermedades cardíacas graves.

Desde el Ministerio de Salud salieron rápidamente a rechazar esas acusaciones y aseguraron que el programa continúa en funcionamiento.

Cristina Kirchner volvió a escena tras una internación grave

Cristina Fernández de Kirchner (CFK) recibió el alta médica el pasado sábado, tras permanecer internada durante 2 semanas por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada que le demandó una recuperación más larga de la esperada. Este martes (06/10) compartió un mensaje en su cuenta de X.

CFK agradeció a "todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior".

Vuelve a la normalidad la operación aerocomercial en el Caribe

Las aerolíneas comenzaron a reactivar y sumar vuelos al Caribe tras el cierre temporal del espacio aéreo provocado por la operación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Luego de cancelar cientos de servicios y dejar a miles de pasajeros varados, las compañías reforzaron la oferta para absorber la demanda acumulada y avanzar en la normalización del tráfico regional.

La operación militar tuvo un impacto inmediato en la aviación comercial. La Federal Aviation Administration (FAA) emitió un NOTAM de seguridad que restringió de manera temporal el uso del espacio aéreo en zonas del Caribe próximas a Venezuela, lo que obligó a suspender vuelos en plena temporada alta.

Donald Trump y la acción de enero

En plena pandemia del coronavirus y en un crudo invierno en el hemisferio norte, Estados Unidos vivió un episodio insólito el 6 de enero de 2021 cuando seguidores de Donald Trump asaltaron el Capitolio con el objetivo de frenar la certificación formal de la derrota del mandatario en las elecciones que ganó su sucesor, el demócrata Joe Biden.

En la mañana de ese día, los manifestantes se congregaron para el mitin Save America en el parque público de La Elipse, donde escucharon el discurso de Trump. La manifestación culminó en la revuelta, después de numerosos intentos anteriores de Donald Trump de anular los resultados de los comicios tras un supuesto fraude electoral.

