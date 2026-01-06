Luis Caputo y la misión del verano: Juntar los dólares para el vencimiento del 9/1

MARTES 6 DE ENERO DE 2026. Mientras el contexto internacional convulsiona con Venezuela y Estados Unidos, Luis Caputo enfrenta desafíos propios como protagonista del verano en el Gobierno nacional. Con el primer gran vencimiento de deuda aproximándose (próximo viernes 9 de enero), el ministro de Economía juega un rol central buscando los dólares necesarios para honrar los compromisos y mantener la esperanza de acceder al mercado privado nuevamente.
El verano de Diego Santilli
Las aspiraciones de Diego Santilli no se detienen en integrar el gabinete de Javier Milei. El ministro del Interior ya ha expresado públicamente su deseo de gobernar la provincia de Buenos Aires a partir de 2027, cuando vence el mandato de Axel Kicillof.
El 'Colo' se instaló en el principal distrito electoral con la inesperada victoria en las elecciones legislativas, cuando como cabeza de lista dio vuelta la dura derrota que LLA había sufrido en los comicios provinciales de septiembre.
Deja tu comentario