Tierra del Fuego arde: Renunció todo el gabinete económico y ríen Luis Caputo y Milei

"En vez de prohibir actividades como la cría de salmones y dedicarse a defender la narKo diKtadura de Maduro, debería ver cómo puede aprovechar el potencial gigantesco que tiene su hermosa provincia", dijo profundizando el enfrentamiento discursivo entre Nación y Tierra del Fuego.

Vale mencionar que en medio de un escenario marcado por la crisis económica, social y fiscal, el gobierno de Tierra del Fuego quedó otra vez en el centro de las críticas por la decisión de último momento del gobernador que solicitó a las principales empresas del polo industrial un adelanto extraordinario de impuestos por una suma cercana a los 20 mil millones de pesos para poder afrontar el pago del medio aguinaldo de unos 16 mil empleados estatales.

El pedido no hizo más que exponer las dificultades financieras que atraviesa la provincia en un contexto de caída de la actividad productiva, conflictos laborales latentes y una fuerte restricción de recursos.

image

La iniciativa fue impulsada directamente por el mandatario fueguino, quien instruyó al Ministerio de Economía provincial a gestionar el anticipo ante las compañías radicadas en el sur del país.

El adelanto corresponde a la Tasa de Verificación de Procesos Productivos, un tributo que las empresas de Tierra del Fuego abonan de manera mensual en función del valor de los bienes que salen de la provincia. Se trata de un ingreso clave para las arcas fueguinas, que en esta ocasión fue requerido de forma anticipada para cubrir obligaciones salariales inmediatas.

Gustavo Melella apunta al abandono de Nación

Desde el Ejecutivo provincial justificaron la medida señalando la falta de asistencia por parte del Estado nacional. Según explicaron, Tierra del Fuego no recibe Aportes del Tesoro Nacional desde hace dos años, mantiene congeladas partidas destinadas a vivienda e infraestructura y tampoco obtuvo autorización para avanzar con endeudamiento, una herramienta que sí fue habilitada para otras provincias.

De esta manera, sostenerse por sus propios medios fue imposible para Gustavo Melella que salió en busca de dinero de una manera polémica y terminó por provocar la crisis con las renuncias a primera hora del día de hoy.

image El posteo del diputado de La Libertad Avanza.

Renunció el gabinete económico y Melella quedó sin dinero y sin equipo

El Boletín Oficial provincial anunció las salidas del ministro de Economía Francisco Reynaldo Devita, el secretario de Finanzas Eduardo Almirón Denis y la directora de Hacienda María de los Ángeles Vázquez. De esta manera, Tierra del Fuego se quedó sin sus principales dirigentes en el área económica.

El quiebre del gabinete económico confirma la crisis interna que hay en la provincia sin un rumbo fiscal claro y con decisiones sin respaldo o previsión a futuro. De esta manera, no solo que Gustavo Melella ya no tiene dinero, sino que además se quedó sin equipo económico para poner en marcha la provincia.

