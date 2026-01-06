La temporada de incendios golpea con fuerza en el inicio de año a cuatro provincias de la Patagonia transformando las alertas aisladas de incendios en verdaderos despliegues de brigadistas, aviones hidrantes y bomberos. La situación más crítica se vive en Chubut y Santa Cruz, donde el avance de las llamas obligó a activar protocolos de evacuación preventiva para residentes y turistas.
DE ALERTA A REALIDAD
Incendios: Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz combaten las llamas y hay evacuaciones
Muy pronto, las alertas por incendios se transformaron en un despliegue masivo de brigadistas, aviones hidrantes y bomberos en cuatro provincias.
El incendio forestal en Puerto Patriada, que se desató ayer lunes por la tarde, mantiene en alerta roja a la zona de Puerto Patriada y Rincón del Lobo, en Chubut. Mientras, el viento complica los trabajos en el sector.
Durante la tarde de ayer, el fuego obligó cerrar temporalmente el ingreso a la zona y hasta activó un protocolo de evacuación preventiva en el paraje. El gobernador de la Provincia, Ignacio Torres visitó la zona y puso todos los recursos disponibles para combatir siniestro.
"En algún momento sabíamos que esto podía ocurrir. Lamentablemente ocurrió, pero el trabajo mancomunado dio sus frutos", expresó Cesar Salamín, intendente de El Hoyo.
La prioridad inicial fue evacuar a las personas que se encontraban en el balneario de Puerto Patriada, mientras que para la jornada de hoy el foco está puesto en la defensa de las viviendas.
El intendente detalló que el incendio no dio tregua durante toda la noche, con temperaturas elevadas y vientos constantes que recién comenzaron a disminuir entre las cuatro y cinco de la mañana.
"Seguimos trabajando sin descanso durante toda la madrugada", afirmó.
Sobre la evacuación preventiva dijo que "fue una medida preventiva, ya que el fuego avanzaba muy rápido impulsado por el viento".
Durante la jornada de ayer, trabajaron cerca de 120 combatientes en línea y 6 medios aéreos: 1 helicóptero con helibalde del Servicio Nacional de Manejo del Fuego-AFE, 2 aviones hidrantes del SNMF-AFE, 2 anfibios del Servicio Nacional-AFE y 1 anfibio del Servicio Provincial de Manejo del Fuego SB Chubut.
Este martes se suman al operativo personal del SPMF Zona Sur, Brigada Nacional Centro del SNMF-AFE, SPLIF Bariloche y SPMF Neuquén, con un total de 130 combatientes en línea.
Además, Bomberos Voluntarios de toda la Comarca, trabajan intensamente en la protección de las viviendas más próximas al lugar donde se encuentra el incendio activo.
Vale recordar que la Comarca Andina, que enlaza a través de la RN40 a las localidades de El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, El Maitén y Cholila, están conectadas por escasos kilómetros, por lo que la angustia de los vecinos aledaños es total. "Anoche no dormimos", dijo Carlos, vecino de Lago Puelo ante la amenaza de que el fuego se expanda.
Hasta el momento, se desconoce el origen del fuego, así como la superficie total que ya fue afectada por las llamas.
El incendio fue contenido pero el Parque Lanín sigue bajo alerta
En tanto, sobre el incendio en el Parque Lanín que supo que afectó 1,3 hectáreas en Lago Hermoso y permanece bajo vigilancia, aunque fue extinguido.
En el terreno, el uso de tecnología fue clave: bomberos de Villa Lago Meliquina desplegaron drones con cámaras térmicas para detectar puntos calientes invisibles al ojo humano y asegurar el perímetro. Aunque no se requirieron aviones hidrantes, la guardia de cenizas y el monitoreo preventivo se mantuvieron durante la noche para evitar cualquier reactivación por el viento.
Incendios en Santa Cruz
Fue por el incendio forestal en la zona del cerro Huemul, en el norte del Parque Nacional Los Glaciares, que mantiene en alerta a las autoridades desde este domingo.
Desde la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares informaron que hasta ayer lunes se habían evacuado, desde Bahía de los Témpanos, a 40 personas que estaban acampando en la zona remota.
El director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias de Parques Nacionales, Ariel Amthauer, advertía a 'FM Dimensión', de El Calafate, que "si entra al bosque (del río Túnel), el incendio puede durar un par de semanas".
"Ahí el combustible es de mayor tamaño y densidad, y eso genera incendios que perduran en el tiempo y requieren mucha más agua y líneas de defensa más extensas", explicó.
Otras noticias de Urgente24
Alerta: Problemas en las fronteras por los DNI vencidos que frustran viajes
Las señales de noticias de Argentina, con el monotema Venezuela, bajan su rating vespertino
Se le complica a Clarín la defensa de un caso por extorsión que roza a CC-ARI / Elisa Carrió