Incendios: Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz combaten las llamas y hay evacuaciones

El intendente detalló que el incendio no dio tregua durante toda la noche, con temperaturas elevadas y vientos constantes que recién comenzaron a disminuir entre las cuatro y cinco de la mañana.

"Seguimos trabajando sin descanso durante toda la madrugada", afirmó.

image

Sobre la evacuación preventiva dijo que "fue una medida preventiva, ya que el fuego avanzaba muy rápido impulsado por el viento".

Durante la jornada de ayer, trabajaron cerca de 120 combatientes en línea y 6 medios aéreos: 1 helicóptero con helibalde del Servicio Nacional de Manejo del Fuego-AFE, 2 aviones hidrantes del SNMF-AFE, 2 anfibios del Servicio Nacional-AFE y 1 anfibio del Servicio Provincial de Manejo del Fuego SB Chubut.

Este martes se suman al operativo personal del SPMF Zona Sur, Brigada Nacional Centro del SNMF-AFE, SPLIF Bariloche y SPMF Neuquén, con un total de 130 combatientes en línea.

Además, Bomberos Voluntarios de toda la Comarca, trabajan intensamente en la protección de las viviendas más próximas al lugar donde se encuentra el incendio activo.

Vale recordar que la Comarca Andina, que enlaza a través de la RN40 a las localidades de El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, El Maitén y Cholila, están conectadas por escasos kilómetros, por lo que la angustia de los vecinos aledaños es total. "Anoche no dormimos", dijo Carlos, vecino de Lago Puelo ante la amenaza de que el fuego se expanda.

Hasta el momento, se desconoce el origen del fuego, así como la superficie total que ya fue afectada por las llamas.

El incendio fue contenido pero el Parque Lanín sigue bajo alerta

image

En tanto, sobre el incendio en el Parque Lanín que supo que afectó 1,3 hectáreas en Lago Hermoso y permanece bajo vigilancia, aunque fue extinguido.

En el terreno, el uso de tecnología fue clave: bomberos de Villa Lago Meliquina desplegaron drones con cámaras térmicas para detectar puntos calientes invisibles al ojo humano y asegurar el perímetro. Aunque no se requirieron aviones hidrantes, la guardia de cenizas y el monitoreo preventivo se mantuvieron durante la noche para evitar cualquier reactivación por el viento.

Incendios en Santa Cruz

En el Parque Nacional Los Glaciares tuvieron que evacuar a personas que estaban acampando En el Parque Nacional Los Glaciares tuvieron que evacuar a personas que estaban acampando

image

Fue por el incendio forestal en la zona del cerro Huemul, en el norte del Parque Nacional Los Glaciares, que mantiene en alerta a las autoridades desde este domingo.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares informaron que hasta ayer lunes se habían evacuado, desde Bahía de los Témpanos, a 40 personas que estaban acampando en la zona remota.

El director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias de Parques Nacionales, Ariel Amthauer, advertía a 'FM Dimensión', de El Calafate, que "si entra al bosque (del río Túnel), el incendio puede durar un par de semanas".

"Ahí el combustible es de mayor tamaño y densidad, y eso genera incendios que perduran en el tiempo y requieren mucha más agua y líneas de defensa más extensas", explicó.

Otras noticias de Urgente24

Alerta: Problemas en las fronteras por los DNI vencidos que frustran viajes

Las señales de noticias de Argentina, con el monotema Venezuela, bajan su rating vespertino

Se le complica a Clarín la defensa de un caso por extorsión que roza a CC-ARI / Elisa Carrió

El mundo mira a Venezuela (y a Trump): Milei, agradecido