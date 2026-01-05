El mundo mira a Venezuela (y a Trump): Milei, agradecido

Live Blog Post

Dólar: "El Tesoro continúa vendiendo pese a no tener los US$4.200 para pagar el viernes"

En la 2da jornada del nuevo esquema de bandas, el dólar frenó su escalada: en el mercado muchos consideran que habría intervenido el Tesoro para mantener la cotización en los niveles actuales. Serán días tensos en el mercado, ya que el Gobierno tiene que pagar vencimientos de deuda el próximo 9 de enero.

Este lunes el dólar mayorista cerró con una baja de $5, a $1.470, tras el salto de 1,4% que dio el viernes pasado. "Algunos indican que hubo ventas del Tesoro, pero como siempre, no se sabe con certeza. Yo no vi operaciones significativas y el monto negociado hoy fue bajo", señaló al respecto Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Christian Buteler, por su parte, da por hecho que el Tesoro siguió "vendiendo, a pesar de tener que pagar US$4.200 millones el viernes y no tenerlos"

image

image

image