El mundo mira a Venezuela (y a Trump): Milei, agradecido

El mundo en vilo por Venezuela, y Javier Milei agradece la atención mediática desviada de la Argentina.

Imagen creada con IA/Grok.
Cualquier evento que distraiga la atención mediática de los problemas locales es un alivio para Javier Milei, sobre todo si el protagonista es Donald Trump.

5 de enero de 2026 - 17:41

Javier Milei es fan y seguidor de Donald Trump, por lo que es entendible que esté exultante ante el evento que en los últimos días tiene como protagonista al presidente de Estados Unidos -con su incursión militar en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores-, evento que mantiene en vilo al mundo. Si bien es innegable que este hecho resulta histórico y abre un abanico de posibilidades en la geopolítica mundial, además de sentar un precedente que muchos consideran que podría resultar peligroso, lo cierto es que el Presidente argentino agradece que la atención mediática esté depositada en otro país.

"El documento plantea serias advertencias sobre la política económica de Javier Milei y Toto Caputo", concluye el Instituto, que enumera las principales críticas y advertencias, entre ellas, la hipótesis de default o devaluación fuerte si el Gobierno no consigue los dólares para pagar los vencimientos de deuda.

Todo lo que ocurre en torno a Nicolás Maduro / Venezuela / Estados Unidos, pero también todo lo que está sucediendo en la Argentina, te lo contamos en el Vivo vespertino de Urgente24:

Dólar: "El Tesoro continúa vendiendo pese a no tener los US$4.200 para pagar el viernes"

En la 2da jornada del nuevo esquema de bandas, el dólar frenó su escalada: en el mercado muchos consideran que habría intervenido el Tesoro para mantener la cotización en los niveles actuales. Serán días tensos en el mercado, ya que el Gobierno tiene que pagar vencimientos de deuda el próximo 9 de enero.

Este lunes el dólar mayorista cerró con una baja de $5, a $1.470, tras el salto de 1,4% que dio el viernes pasado. "Algunos indican que hubo ventas del Tesoro, pero como siempre, no se sabe con certeza. Yo no vi operaciones significativas y el monto negociado hoy fue bajo", señaló al respecto Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Christian Buteler, por su parte, da por hecho que el Tesoro siguió "vendiendo, a pesar de tener que pagar US$4.200 millones el viernes y no tenerlos"

Manifestación en embajada de USA en Buenos Aires contra la intervención en Venezuela

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Frente de Izquierda y la CTA Autónoma marchaban esta tarde hacia Plaza Italia, en el barrio de Palermo, cerca de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, para repudiar la intervención de ese país en Venezuela.

marcha bs as contra USA en venezuela
Manifestaci&oacute;n frente a la embajada de USA en Buenos Aires (Foto: NA).

Bajo la consigna “Fuera Estados Unidos de América Latina”, las organizaciones se agolpaban en la vereda, mientras las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad desplegaban un operativo para garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes.

policia-marcha bs as contra USA
Fuerte despliegue policial en la zona de la embajada de USA en Buenos Aires (Foto: NA).

