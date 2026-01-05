Ahora la grieta es Venezuela: Diputados nacionales se cruzan y se chicanean en Twitter

image

“No chicanees con esto porque sabés de mi lucha por los derechos humanos y por la restitución de la democracia en Venezuela”, replicó, elevando el tono de un intercambio que ya había dejado de ser estrictamente político.

Lejos de retroceder, Ferraro insistió con sus cuestionamientos y sostuvo que, precisamente por ese antecedente, no correspondía omitir en un pronunciamiento parlamentario pedidos explícitos sobre la situación de los detenidos políticos. “Hay cosas que no se pueden dejar afuera. Hay formas en la práctica parlamentaria que importan”, respondió.

image

Venezuela es la excusa para su mala relación

La discusión continuó con un nuevo posteo de Giudici, quien sumó una fotografía de su visita al penal de Yare, tomada hace 17 años, como prueba de coherencia política. “En las formas parlamentarias y en la acción, con la coherencia que dan tantos años de lucha”, escribió, reforzando su posición con el archivo.

El último mensaje volvió a ser de Ferraro, quien redobló la crítica y deslizó una acusación política directa: “Por esa misma foto, por habernos cruzado en distintos ámbitos exigiendo libertad para Venezuela, no podés omitir el pedido de liberación inmediata de los presos políticos”. Y cerró con una frase sugestiva: “Entiendo que desde arriba no los dejan”.

image

Un vínculo deteriorado

El cruce no sorprendió en los pasillos del Congreso. Giudici y Ferraro ingresaron juntos a la Cámara de Diputados en 2023 por la boleta porteña de Juntos por el Cambio, pero desde entonces el vínculo político se fue erosionando. En noviembre de 2024 ya habían protagonizado un enfrentamiento cara a cara durante el debate por la regulación de la publicidad de las apuestas online, con insultos y acusaciones cruzadas en el Anexo.

Esta vez, Venezuela funcionó como excusa y catalizador de una disputa más profunda: diferencias ideológicas, alineamientos políticos y una grieta que, incluso dentro del Congreso, parece encontrar siempre nuevos motivos para reactivarse.

______________________________

Más noticias en Urgente24:

Se odian: El desopilante cruce entre Alberto Fernández y Jonatan Viale en Twitter

Reelección indefinida VS. Boleta única: La pelea por las reglas del poder en Buenos Aires

Donald Trump aclaró sus prioridades: "Ahora mismo el petróleo" no los presos políticos