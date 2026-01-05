Ahora la grieta es Venezuela: Diputados nacionales se cruzan y se chicanean en Twitter

La situación en Venezuela volvió a colarse en la agenda política argentina, pero esta vez como disparador de un fuerte enfrentamiento entre diputados nacionales en redes sociales. Hay quienes no perdieron la oportunidad de mostrar su postura frente a este hecho histórico y polémico del que se habla actualmente en todo el mundo.
Mientras el Gobierno nacional fijó posición a favor de la aprehensión de Nicolás Maduro, las diferencias dentro del Congreso quedaron expuestas en un cruce picante entre Silvana Giudici (La Libertad Avanza) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que escaló en tono y reproches personales.
El intercambio comenzó a partir de una publicación de Giudici en X, donde difundió un proyecto de declaración impulsado desde el oficialismo en respaldo a la detención de Maduro en Caracas. La iniciativa se alineó con la postura del presidente Javier Milei, quien celebró el operativo como un paso necesario para restaurar la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
Ferraro recogió el guante casi de inmediato. En su respuesta pública, cuestionó el contenido del proyecto y señaló que el texto omitía reclamos centrales vinculados a la situación venezolana. “Se olvidaron de la liberación inmediata de los presos políticos, de las garantías de transición democrática y de Edmundo González Urrutia y Corina Machado”, escribió el diputado de la Coalición Cívica.
La reacción de Giudici no tardó en llegar. Visiblemente molesta, calificó la respuesta como una chicana innecesaria y defendió su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. En ese marco, recordó que en 2009 viajó personalmente a Venezuela para exigir la liberación de presos políticos durante el gobierno de Hugo Chávez.
“No chicanees con esto porque sabés de mi lucha por los derechos humanos y por la restitución de la democracia en Venezuela”, replicó, elevando el tono de un intercambio que ya había dejado de ser estrictamente político.
Lejos de retroceder, Ferraro insistió con sus cuestionamientos y sostuvo que, precisamente por ese antecedente, no correspondía omitir en un pronunciamiento parlamentario pedidos explícitos sobre la situación de los detenidos políticos. “Hay cosas que no se pueden dejar afuera. Hay formas en la práctica parlamentaria que importan”, respondió.
Venezuela es la excusa para su mala relación
La discusión continuó con un nuevo posteo de Giudici, quien sumó una fotografía de su visita al penal de Yare, tomada hace 17 años, como prueba de coherencia política. “En las formas parlamentarias y en la acción, con la coherencia que dan tantos años de lucha”, escribió, reforzando su posición con el archivo.
El último mensaje volvió a ser de Ferraro, quien redobló la crítica y deslizó una acusación política directa: “Por esa misma foto, por habernos cruzado en distintos ámbitos exigiendo libertad para Venezuela, no podés omitir el pedido de liberación inmediata de los presos políticos”. Y cerró con una frase sugestiva: “Entiendo que desde arriba no los dejan”.
Un vínculo deteriorado
El cruce no sorprendió en los pasillos del Congreso. Giudici y Ferraro ingresaron juntos a la Cámara de Diputados en 2023 por la boleta porteña de Juntos por el Cambio, pero desde entonces el vínculo político se fue erosionando. En noviembre de 2024 ya habían protagonizado un enfrentamiento cara a cara durante el debate por la regulación de la publicidad de las apuestas online, con insultos y acusaciones cruzadas en el Anexo.
Esta vez, Venezuela funcionó como excusa y catalizador de una disputa más profunda: diferencias ideológicas, alineamientos políticos y una grieta que, incluso dentro del Congreso, parece encontrar siempre nuevos motivos para reactivarse.
