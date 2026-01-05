La mala relación entre el expresidente Alberto Fernández y el periodista Jonatan Viale sumó en las últimas horas un nuevo capítulo en redes sociales, esta vez a partir de un cruce cargado de ironías, provocaciones y referencias personales. El intercambio se dio en Twitter y volvió a poner en escena una rivalidad marcada por diferencias ideológicas profundas y antecedentes de alto voltaje.
GUERRA EN X POR VZLA
Se odian: El desopilante cruce entre Alberto Fernández y Jonatan Viale en Twitter
Alberto Fernández y Jonatan Viale protagonizaron un nuevo cruce tuitero. El ex presidente no suelta al “ gordito lechoso”.
Todo comenzó con una extensa publicación de Fernández sobre la situación en Venezuela. En su mensaje, el exmandatario denunció una supuesta ofensiva militar de Estados Unidos en Caracas y cuestionó duramente al expresidente norteamericano Donald Trump, a quien acusó de protagonizar una “grave agresión militar contra una nación soberana”.
Alberto Fernández tuiteó por Venezuela
En el mismo hilo, Fernández sostuvo que los ataques constituyen una amenaza para la paz regional, criticó al Comité Nobel por premiar —según su visión— a una figura que promovía la intervención militar en Venezuela, y pidió que los gobiernos latinoamericanos se pronuncien de manera conjunta. Además, exhortó al gobierno argentino de Javier Milei a no respaldar lo que definió como una “inadmisible escalada bélica” impulsada por la administración Trump.
El tuit cerró con un llamado a convocar de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU y con menciones a distintos líderes regionales, entre ellos Gustavo Petro, Lula da Silva y Claudia Sheinbaum.
Jonatan Viale lo chicaneó
La respuesta de Jonatan Viale no fue textual, sino visual. El periodista replicó el mensaje del ex presidente con una imagen generada por inteligencia artificial en tono de parodia: una estatua de Alberto Fernández montada sobre una cabra, con un pañuelo verde —símbolo del feminismo— atado al cuello. La imagen fue leída en clave irónica y polémica, especialmente en el contexto de las denuncias por violencia de género que pesan sobre el exmandatario tras la acusación pública de su expareja, la ex primera dama Fabiola Yañez.
Lejos de bajar el tono, Fernández respondió de manera aún más provocadora. No escribió palabras: contestó el tuit con una seguidilla de emojis de vasos de leche y mamaderas, una referencia directa al histórico insulto que él mismo había utilizado años atrás contra Viale y que se convirtió en uno de los episodios más recordados de su enfrentamiento.
Un conflicto con historia
El intercambio no fue un hecho aislado. La relación entre Alberto Fernández y Jonatan Viale es tensa desde hace años y se caracteriza por enfrentamientos públicos, descalificaciones y acusaciones cruzadas. El antecedente más emblemático ocurrió cuando Fernández llamó “gordito lechoso” al periodista, un comentario que generó repudio transversal y que el propio ex presidente nunca terminó de cerrar políticamente.
Ese episodio volvió a reflotar semanas atrás, luego de la polémica entrevista que Viale le realizó al presidente Javier Milei en medio del escándalo por la criptomoneda $LIBRA Tras la difusión de un crudo en el que el asesor presidencial Santiago Caputo interrumpe la nota para evitar que Milei haga declaraciones comprometedoras, Fernández reapareció en redes con un mensaje incendiario.
“Se rasgan las vestiduras si los llaman ‘gorditos lechosos’. Pero no se avergüenzan de encubrir una estafa con una entrevista guionada. Vergüenza”, escribió entonces el exmandatario, en un posteo que volvió a encender la polémica y dejó en claro que la hostilidad con Viale seguía intacta.
Redes, política y provocación
El nuevo cruce confirma que, lejos de apaciguarse tras dejar el poder, Alberto Fernández mantiene una presencia activa y confrontativa en redes sociales, donde suele polemizar tanto con el gobierno actual como con periodistas y comunicadores críticos de su gestión. Del otro lado, Viale responde con sarcasmo, recursos visuales y un estilo que combina provocación política y cultura digital.
En un clima político cada vez más crispado, el intercambio volvió a mostrar cómo las redes sociales funcionan como un escenario privilegiado para dirimir disputas personales, ideológicas y simbólicas, incluso entre un ex presidente y uno de los periodistas más influyentes del país.
