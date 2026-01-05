Se odian: El desopilante cruce entre Alberto Fernández y Jonatan Viale en Twitter

image

Lejos de bajar el tono, Fernández respondió de manera aún más provocadora. No escribió palabras: contestó el tuit con una seguidilla de emojis de vasos de leche y mamaderas, una referencia directa al histórico insulto que él mismo había utilizado años atrás contra Viale y que se convirtió en uno de los episodios más recordados de su enfrentamiento.

Un conflicto con historia

El intercambio no fue un hecho aislado. La relación entre Alberto Fernández y Jonatan Viale es tensa desde hace años y se caracteriza por enfrentamientos públicos, descalificaciones y acusaciones cruzadas. El antecedente más emblemático ocurrió cuando Fernández llamó “gordito lechoso” al periodista, un comentario que generó repudio transversal y que el propio ex presidente nunca terminó de cerrar políticamente.

Ese episodio volvió a reflotar semanas atrás, luego de la polémica entrevista que Viale le realizó al presidente Javier Milei en medio del escándalo por la criptomoneda $LIBRA Tras la difusión de un crudo en el que el asesor presidencial Santiago Caputo interrumpe la nota para evitar que Milei haga declaraciones comprometedoras, Fernández reapareció en redes con un mensaje incendiario.

“Se rasgan las vestiduras si los llaman ‘gorditos lechosos’. Pero no se avergüenzan de encubrir una estafa con una entrevista guionada. Vergüenza”, escribió entonces el exmandatario, en un posteo que volvió a encender la polémica y dejó en claro que la hostilidad con Viale seguía intacta.

Redes, política y provocación

El nuevo cruce confirma que, lejos de apaciguarse tras dejar el poder, Alberto Fernández mantiene una presencia activa y confrontativa en redes sociales, donde suele polemizar tanto con el gobierno actual como con periodistas y comunicadores críticos de su gestión. Del otro lado, Viale responde con sarcasmo, recursos visuales y un estilo que combina provocación política y cultura digital.

En un clima político cada vez más crispado, el intercambio volvió a mostrar cómo las redes sociales funcionan como un escenario privilegiado para dirimir disputas personales, ideológicas y simbólicas, incluso entre un ex presidente y uno de los periodistas más influyentes del país.

