Policía Secreta: Diputados llevaron a la Justicia el DNU de Inteligencia

La habilitación para que la SIDE pueda detener personas es llamativo y provocará un capítulo judicial de todo esto, y la calificación como “encubiertas” de todas las actividades de la Secretaría, no es menos complicado.

Hay una redefinición de la Agencia de Seguridad Nacional, que se reorienta a tareas de contrainteligencia para evitar superposiciones con la Policía Federal.

En concreto:

El Decreto 941/2025 modificó la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.

Fenomenal Fortalecimiento y profundización del rol del Estado en materia de Inteligencia.

Enorme ampliación de recursos, estructuras y competencias.

Un control explícito por parte de Jefatura de Gabinete , a través de la Secretaría de Innovación.

La UIF (Unidad de Información Financiera) es incorporada a la Comunidad de Inteligencia Nacional (CINT).

Tal como también lo anticipó Urgente24, que el texto sea impuesto por DNU sin pasar por el Congreso de la Nación, provoca polémica.

Que la Ley de Inteligencia pueda modificarse por DNU es, de por sí, complicado de fundamentar.

