Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron este lunes (05/01) una “acción de amparo” para que la Justicia declare la “inconstitucionalidad” y la “nulidad absoluta” del DNU 941/2025, que modifica la Ley Nacional de Inteligencia.
Policía Secreta: Diputados llevaron a la Justicia el DNU de Inteligencia
Los diputados Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron amparo contra el DNU de Milei que modifica la Ley de Inteligencia.
Ferraro y Frade, de la bancada de la Coalición Cívica, y Paulón, de Provincias Unidas, pidieron además una medida cautelar para la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto, así como de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento.
"No hubo ni hay necesidad ni urgencia. No cumple los requisitos del art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional. Avanza sobre una de las materias vedadas, como la penal, al otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, modificando el Código Procesal Penal de la Nación en su art. 184", explicaron los diputados.
Y agregaron que "el Congreso está en condiciones de sesionar y una temática como esta requiere deliberación, equilibrio y control. Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma".
Cabe recordar que el 31 de diciembre, Javier Milei firmó el DNU que intenta darle un marco legal a tareas de inteligencia de Estado ampliadas y la posibilidad de detener individuos, lo que lo convierte en un inicio de Policía Secreta. Para muchos es un Estado policial que recortará varios derechos constitucionales y perseguirá y controlará a opositores.
La habilitación para que la SIDE pueda detener personas es llamativo y provocará un capítulo judicial de todo esto, y la calificación como “encubiertas” de todas las actividades de la Secretaría, no es menos complicado.
Hay una redefinición de la Agencia de Seguridad Nacional, que se reorienta a tareas de contrainteligencia para evitar superposiciones con la Policía Federal.
En concreto:
- El Decreto 941/2025 modificó la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.
- Fenomenal Fortalecimiento y profundización del rol del Estado en materia de Inteligencia.
- Enorme ampliación de recursos, estructuras y competencias.
- Un control explícito por parte de Jefatura de Gabinete, a través de la Secretaría de Innovación.
- La UIF (Unidad de Información Financiera) es incorporada a la Comunidad de Inteligencia Nacional (CINT).
Tal como también lo anticipó Urgente24, que el texto sea impuesto por DNU sin pasar por el Congreso de la Nación, provoca polémica.
Que la Ley de Inteligencia pueda modificarse por DNU es, de por sí, complicado de fundamentar.
