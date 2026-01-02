La luna llena de enero 2026 vendrá con bolas de fuego en el cielo: Cómo verlas

"En el perigeo, la Luna se encuentra a unas 220.000 millas de la Tierra, en comparación con su punto más alejado -o apogeo-, a unas 250.000 millas de distancia. Esto significa que la Luna parece más grande y brillante", agregan.

Ahora, acerca de por qué se le conoce como luna del lobo, según The Old Farmer's Almanac, "se cree que la Luna Llena de enero se conoció como la Luna del Lobo porque era más probable escuchar a los lobos aullar en esta época".

La luna llena de enero alcanzará su máxima iluminación el sábado 3 de enero de 2026, a las 5:03 a. m. EST. Este evento fascinante podrá observarse a partir del anochecer en Argentina.

Pero, atención. Según National Geographic, esta luna del lobo de enero será la última oportunidad de ver una superluna hasta finales de 2026.

El Hemisferio Norte será donde mejor podrá apreciarse la tormenta de meteoros también llamada "lluvia de estrellas". Una de las mejores lluvias de meteoros del año está por suceder.

Atentos con la lluvia de meteoros Cuadrántidas con forma de bolas de fuego

Para sorpresa de muchos, la luna llena de enero coincide con la primera lluvia de meteoros del año, las Cuadrántidas. Y puede que no sean buenas noticias.

La NASA indica que, las Cuadrántidas alcanzan su punto máximo a principios de enero de cada año y se consideran una de las "mejores lluvias de meteoros" anuales.

A diferencia de la mayoría de las lluvias de meteoros que se originan de cometas, las Cuadrántidas se originan de un asteroide: 2003 EH1.

Esta lluvia de meteoros ocurre del 26 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026, pero su pico de esplendor será entre el 3 y 4 de enero de 2026.

La NASA detalla que, durante su máximo, se pueden observar de 60 a 200 meteoros Cuadrántidas por hora en condiciones ideales.

Otro dato muy interesante es que, según la NASA, la cuadrántidas también son conocidas por sus meteoros en forma de bola de fuego.

"Estas bolas de fuego son explosiones de luz y color de mayor tamaño que pueden persistir durante más tiempo que una estela de meteorito promedio", explican.

Y siguen: "Esto se debe a que se originan a partir de partículas de material de mayor tamaño. Además, son más brillantes, con magnitudes superiores a -3".

Según la Sociedad Americana de Meteoros, las predicciones para el pico de las Cuadrántidas de 2026 van desde las 21:00 hasta las 00:00 Hora Universal del 3/4 de enero.

Sin embargo, debido a la alta declinación norte (latitud celeste), estos meteoros no se ven bien desde el hemisferio sur.

Aunado a esto, la actividad se verá afectada este año debido a la luna llena de ese mismo día.

Ya de por sí, esta lluvia de meteoros es difícil de observar, principalmente, porque la exhibición de fuerte actividad solo tiene una duración de aproximadamente 6 horas. Es muy corta.

Además, este enero, la brillante luz lunar oscurecerá todos los meteoros excepto los más brillantes, por lo que se espera que las mejores tasas por hora sean inferiores a 10, precisan los expertos.

