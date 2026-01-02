Revelan cuántos intentos de suicidio hay en Argentina y genera alarma

El objetivo de su incorporación fue contar con información robusta y oportuna que permita estimar la magnitud del evento e identificar las poblaciones o grupos de riesgo para fortalecer las actividades de control y prevención y acompañamiento.

Según el informe, desde el inicio de la notificación en 2023 y hasta el 31 de octubre de 2025, se han registrado un total de 22.249 intentos de suicidio en todo el país.

Este período contempla unos 944 días, por lo que la cifra oficial representaría casi 24 intentos de suicidio por día.

Intentos de suicidio en Argentina: Otras cifras relevantes

Hay más cifras presentadas en el BEN que dan cuenta de la problemática del suicidio en Argentina.

De la totalidad de notificaciones, el 95% corresponde a intentos de suicidio sin resultado mortal, y el 5% a intentos de suicidio con resultado mortal, según los datos oficiales.

Asimismo, si bien el 61% de los eventos correspondió a mujeres, la letalidad fue cinco veces mayor en varones.

En cuanto a la edad, las tasas más altas se concentraron en adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, con una marcada sobrerrepresentación femenina entre los 15 y 19 años para los intentos de suicidio sin resultado mortal.

No obstante, las autoridades han aclarado que, la cantidad de casos registrados en 2025 en comparación con 2024 y 2023 no debe interpretarse como un incremento real.

¿Por qué hay tantos intentos de suicidio?

Los expertos aún no tienen claro si ese incremento debe ser atribuido a una suba real o a la consolidación del sistema de información.

Por ejemplo, mientras que en 2023 sólo notificaron 8 provincias, para octubre de 2025, el sistema logró la participación simultánea de las 24 jurisdicciones del país.

En enero de este año se notificaron 1.084 casos y en septiembre, se alcanzaron 1.294 notificaciones de este evento.

Asimismo, aumentó el número de instituciones de salud que reportaron intentos de suicidio. Para septiembre de 2024, la red de establecimientos que notifican intentos de suicidio contaba con 187 instituciones, mientras en 2025, se alcanzó los 219 establecimientos en octubre.

Finalmente, el informe destaca que, el suicidio es muchas veces prevenible y se requiere de un enfoque intersectorial para que las estrategias sean eficaces de acuerdo a cada realidad local.

De acuerdo con la OMS, más de 720.000 personas se suicidan cada año. Se estima que por cada suicidio se producen 20 intentos de suicidio.

---------

Más noticias en Urgente24

Final de 2025, Grupo Clarín no recuperará el fútbol, Luis Armella sin Sur Finanzas y la fiscal...

Tapia pidió, Riquelme aceptó y Boca cierra un acuerdo impensado con Barracas

Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."

Cristina Kirchner recibirá 2026 internada: Parálisis del intestino, drenaje y antibióticos

2026 comienza con Karina Milei invadiendo por DNU la inteligencia de Estado de Santiago Caputo