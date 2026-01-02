La actriz porno Lily Phillips anunció su rebautismo y desató debate en redes

El hecho no pasó desapercibido y de inmediato generó controversia. Es que mientras algunos valoran su decisión como un acto de introspección y cambio, otros señalan que su trabajo está marcado por la controversia y dudan de la sinceridad de su giro espiritual. Aún así, dejó en claro que busca apoyo dentro de comunidades cristianas.

Quién es Lily Phillips y cómo alcanzó la fama con el porno

Lily Phillips es una actriz pornográfica y creadora de contenido para adultos que alcanzó notoriedad internacional a través de plataformas como OnlyFans como también así en Instagram donde actualmente cuenta con alrededor de 1.500.000 seguidores. Comenzó su carrera en redes sociales con publicaciones de moda, pero luego se orientó al contenido explícito y profesionalizado dentro de la industria sexual virtual a partir de 2021.

Saltó a la fama internacional tras protagonizar un proyecto viral grabado en octubre de 2024 donde aseguró haber tenido relaciones sexuales con 101 hombres en menos de 24 horas. El evento fue documentado y publicado en YouTube, lo que la colocó en el centro de un intenso debate mediático sobre límites, consentimiento y la industria del entretenimiento adulto.





Embed - I Slept With 100 Men in One Day | Documentary



La joven decidió dejar la universidad con el fin de dedicarse profesionalmente a la creación de contenido para adultos y ha convertido su presencia en redes en un negocio lucrativo, con ingresos millonarios y una audiencia internacional. Además de su actividad principal, ha aparecido en programas como el BBC Newsnight y comparte detalles de su relación con sus seguidores.

Su carrera genera opiniones encontradas. Para algunos es una figura que explora la autonomía sexual y los nuevos modelos de fama digital, mientras que para otros sus acciones representan un extremo de la cultura de internet y la búsqueda de atención.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Crece la polémica: Nace la Policía Secreta con el DNU que cambia leyes

Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."

Confirmado anticipo de Urgente24: Mega Esquema de inteligencia de Estado por DNU

El bloque de derecha que propone Javier Milei tiene un problema: Los genuflexos extremos

Día importante para Dólar / Peso: US$20.000M liberados y nuevo esquema de bandas