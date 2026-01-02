Día importante para Dólar / Peso: US$20.000M liberados y nuevo esquema de bandas

La mayoría mantendrá los fondos en el sistema financiero.

Gastón Lentini a iProfesional: "Unos US$ 9.000 millones están invertidos en acciones argentinas, bonos soberanos en dólares y Obligaciones Negociables (ON), mientras que menos de US$ 1.000 millones están en fondos de inversión. En promedio, estimo que todo ese blanqueo tiene una rentabilidad de más del 20% anual en dólares".

Pero volver a lograr en 2025 ganancias similares a 2024 sería muy optimista. Habrá que buscar opciones.

