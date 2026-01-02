2 acontecimientos simultáneos y vinculados acerca de la relación Dólar / Peso: Desde este viernes 02/01 está vigente el nuevo esquema cambiario de bandas ajustado por inflación. Y desde el jueves 01/01 se liberaron US$ 20.000 millones, fondos que ingresaron al blanqueo de capitales que se realizó en 2024 y permanecían en cuentas especiales bancarias o de inversión.
LUNES 02/01/2026
Día importante para Dólar / Peso: US$20.000M liberados y nuevo esquema de bandas
Último día de una semana muy breve con US$20.000 millones en el mercado y nuevo esquema de bandas, para probar la relación Dólar / Peso.
El ministro Luis Caputo busca ampliar el límite superior del esquema cambiario para que no siga acumulándose atraso en la paridad y que haya dólares convirtiéndose en pesos, y no pesos en dólares.
El economista de ACM, Francisco Ritorto, lo explicó así a Ámbito Financiero: "Apunta más a bajar la probabilidad de tensiones que a generar un movimiento brusco del dólar (…) la idea es darle algo más de previsibilidad al régimen cambiario, con una banda mejor calibrada y compras de divisas que estén alineadas con la demanda de pesos, para evitar reacciones defensivas ante cualquier ruido".
US$ 20.000 millones
Desde este viernes 02/01, los propietarios de los US$ 20.000 millones liberados podrán disponerlos nuevamente
- o para enviarlos al exterior,
- o hacer transacciones en la economía local
- o volver a guardarlos "en el colchón".
De alguna manera es una prueba importante acerca de las expectativas que provoca 2026 y la economía de Javier Milei.
La mayoría mantendrá los fondos en el sistema financiero.
Gastón Lentini a iProfesional: "Unos US$ 9.000 millones están invertidos en acciones argentinas, bonos soberanos en dólares y Obligaciones Negociables (ON), mientras que menos de US$ 1.000 millones están en fondos de inversión. En promedio, estimo que todo ese blanqueo tiene una rentabilidad de más del 20% anual en dólares".
Pero volver a lograr en 2025 ganancias similares a 2024 sería muy optimista. Habrá que buscar opciones.
---------------------
