La miniserie de apenas 6 capítulos que todos terminan en un solo día

Esta miniserie de Netflix es un gran acierto para ver en el comienzo de año 2026. Todos la terminan en un solo día.

01 de enero de 2026 - 18:07
La miniserie de la que todos hablan en Netflix.

El inicio de año trae nuevas series para ver y en Netflix hay una miniserie en esta plataforma que no te vas a querer perder. Tiene apenas seis episodios y se termina en una sola noche ya que es ideal para una maratón.

Si tenés ganas de empezar una serie pero no decidís cuál, esta es la indicada para pasar el tiempo y meterte de lleno en una trama espectacular donde el crimen, la intriga y el drama se adueñan de cada uno de los seis capítulos.

La miniserie que está arrasando en Netflix.

La miniserie que arrasa con solo 6 episodios

Esta miniserie era originalmente de AMC pero Netflix la sumó a su catálogo hace muy poco y se convirtió en furor enseguida. La misma se llama Parish y se trata de una producción llena de crimen, venganza y mucha acción que no te podés perder. Es la típica serie que te deja con ganas de ver más desde el primer minuto.

Un padre de familia tuvo episodios bastante turbulentos en el pasado pero todo parece indicar que eso quedó atrás. Sin embargo, cuando su hijo sufre violencia se le aparecen nuevamente esos fantasmas de sus épocas más salvajes y recobra su lado más violento para cobrar venganza por él.

A lo largo de los capítulos la miniserie te va atrapando cada vez más y por eso mismo muchos la empiezan y terminan en un mismo día. Es muy recomendada por la crítica y el reparto es de lo mejor. Ideal para empezarla cuanto antes.

