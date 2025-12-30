AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con la Copa Argentina

La Copa Argentina es una de las competencias más importantes del fútbol argentino y el último campeón es Independiente Rivadavia de Mendoza, que se consagró tras vencer a Argentinos Juniors. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó una decisión importante para con esta competición.
Los pocos partidos que tiene y la posibilidad que da de acceder de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, hace que esta Copa sea lo suficientemente atractiva para muchos de los equipos (incluyendo los grandes).
La decisión de AFA con la Copa Argentina
Una de las cosas que más se le cuestiona a la Asociación del Fútbol Argentino, es los premios que otorga para las principales competencias.
La Copa Argentina en este sentido es uno de los torneos más cuestionados.
Por eso mismo, la AFA tomó la decisión de actualizar los premios, aunque en redes se sigue cuestionando cuánto va a ganar quien sea campeón.
El último que se coronó fue Independiente Rivadavia de Mendoza y recibió 151 millones de pesos que en dólares, fueron 140.000.
A partir de 2026, el campeón de esta competencia se llevará 237.500 dólares lo que significa un aumento de casi el 70%. En pesos, serán 344,3 millones.
La comparación con el resto de los países de Sudamérica, marca que esto ganan en cada lugar:
- Uruguay: USD 120.000.
- Paraguay: USD 120.000.
- Colombia: USD 150.000.
- Venezuela: USD 300.000.
- Ecuador: USD 340.000.
- Brasil: USD 18.000.000.
Otro de los premios cuestionados, es el del Torneo Apertura y Clausura, que le brinda U$S 500.000 al campeón (Estudiantes fue el último que se consagró).
Los ganadores en la historia de la Copa Argentina
Estos son todos los ganadores en la historia de la Copa Argentina, incluyendo al último que se consagró que es Independiente Rivadavia de Mendoza.
- 1969 - Boca Juniors (4-1 en el global a Atlanta)
- 1970 - Torneo inconcluso (San Lorenzo y Vélez empataron 2-2 en la ida, nunca se jugó la vuelta)
- 2012 - Boca Juniors (2-1 vs. Racing)
- 2013 - Arsenal (3-0 vs. San Lorenzo)
- 2014 - Huracán (5-4 en penales, luego de 0-0, vs. Rosario Central)
- 2015 - Boca Juniors (2-0 vs. Rosario Central)
- 2016 - River Plate (4-3 vs. Rosario Central)
- 2017 - River Plate (2-1 vs. Atlético Tucumán)
- 2018 - Rosario Central (4-1 en los penales, después de 1-1, vs. Gimnasia de La Plata)
- 2019 - River Plate (3-0 vs. Central Córdoba (SdE))
- 2020 - Boca Juniors (5-4 en los penales, luego de 0-0, vs. Talleres)
- 2022 - Patronato (1-0 vs. Talleres)
- 2023 - Estudiantes (1-0 vs. Defensa y Justicia)
- 2024 - Central Córdoba (1-0 vs. Vélez)
- 2025 - Independiente Rivadavia (2 (5) - (3) 2 vs. Argentinos Juniors)
