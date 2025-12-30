AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con la Copa Argentina

El último que se coronó fue Independiente Rivadavia de Mendoza y recibió 151 millones de pesos que en dólares, fueron 140.000.

A partir de 2026, el campeón de esta competencia se llevará 237.500 dólares lo que significa un aumento de casi el 70%. En pesos, serán 344,3 millones.

La comparación con el resto de los países de Sudamérica, marca que esto ganan en cada lugar:

Uruguay: USD 120.000.

Paraguay: USD 120.000.

Colombia: USD 150.000.

Venezuela: USD 300.000.

Ecuador: USD 340.000.

Brasil: USD 18.000.000.

Otro de los premios cuestionados, es el del Torneo Apertura y Clausura, que le brinda U$S 500.000 al campeón (Estudiantes fue el último que se consagró).

Los ganadores en la historia de la Copa Argentina

Estos son todos los ganadores en la historia de la Copa Argentina, incluyendo al último que se consagró que es Independiente Rivadavia de Mendoza.

1969 - Boca Juniors (4-1 en el global a Atlanta)

(4-1 en el global a Atlanta) 1970 - Torneo inconcluso (San Lorenzo y Vélez empataron 2-2 en la ida, nunca se jugó la vuelta)

2012 - Boca Juniors (2-1 vs. Racing)

(2-1 vs. Racing) 2013 - Arsenal (3-0 vs. San Lorenzo)

(3-0 vs. San Lorenzo) 2014 - Huracán (5-4 en penales, luego de 0-0, vs. Rosario Central)

(5-4 en penales, luego de 0-0, vs. Rosario Central) 2015 - Boca Juniors (2-0 vs. Rosario Central)

(2-0 vs. Rosario Central) 2016 - River Plate (4-3 vs. Rosario Central)

(4-3 vs. Rosario Central) 2017 - River Plate (2-1 vs. Atlético Tucumán)

(2-1 vs. Atlético Tucumán) 2018 - Rosario Central (4-1 en los penales, después de 1-1, vs. Gimnasia de La Plata)

(4-1 en los penales, después de 1-1, vs. Gimnasia de La Plata) 2019 - River Plate (3-0 vs. Central Córdoba (SdE))

(3-0 vs. Central Córdoba (SdE)) 2020 - Boca Juniors (5-4 en los penales, luego de 0-0, vs. Talleres)

(5-4 en los penales, luego de 0-0, vs. Talleres) 2022 - Patronato (1-0 vs. Talleres)

(1-0 vs. Talleres) 2023 - Estudiantes (1-0 vs. Defensa y Justicia)

(1-0 vs. Defensa y Justicia) 2024 - Central Córdoba (1-0 vs. Vélez)

(1-0 vs. Vélez) 2025 - Independiente Rivadavia (2 (5) - (3) 2 vs. Argentinos Juniors)

