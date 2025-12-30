Beto Casella confirmó quiénes lo acompañarán en su nuevo programa por América TV

Lo más sorprendente fue la ausencia de Horacio Pagani quien parecía tener todo encaminado para formar parte pero a último momento desistió de la oferta y continuará con Edith Hermida. Al respecto, el periodista confesó: "Me hubiera gustado tenerlo".

Beto Casella se quejó por el nombre que tendrá su nuevo programa

Es preciso recordar que hace algunas semanas Beto Casella hizo público su enojo a raíz del nombre elegido por las autoridades para el ciclo televisivo.

El conductor dejó en claro que Bendito tú eres no le parecía correcto y en diálogo con el programa de streaming Ya fue todo dijo: "Jamás elegiría un nombre donde me denomino 'bendito'".

"Bendito tú eres me parece el peor título de programa que se podría elegir. A quien se le ocurrió es un pésimo titulador", añadió con polémica.

Además, posteriormente lanzó tajante: "Por ahí hay tiempo de que la gente de El Nueve me dé el nombre Bendita. Quién te dice que los convencemos o se los compramos".

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes

La miniserie de 8 capítulos que la crítica obliga a maratonear ya

La jugada que nadie esperaba: YPF se asocia con Mercado Pago y MODO

Una carpa playera por un mes en Mar del Plata cuesta como 2 paquetes a Miami (vuelos y hotel)

Melconián: "La inflación de un dígito anual probablemente no se dé en este gobierno"