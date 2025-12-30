En la noche del lunes (29/12) Beto Casella estuvo como invitado en LAM y en diálogo con Ángel de Brito aprovechó para brindar detalles del nuevo programa que llevará adelante por medio de la pantalla de América TV luego de decidir abandonar Bendita por tensiones en El Nueve.
VARIAS SORPRESAS Y UNA BAJA INESPERADA
Beto Casella confirmó quiénes lo acompañarán en su nuevo programa por América TV
En diálogo con Ángel de Brito, Beto Casella confirmó en LAM a los panelistas que estarán en el ciclo televisivo que conducirá y lamentó una ausencia.
Sin embargo, un dato no menor era conocer públicamente qué panelistas lo iban a acompañar y es por eso que el conductor decidió anunciar quiénes son los que estarán a su lado de lunes a viernes a partir de las 22 horas.
Finalmente los comunicadores que quedaron confirmados para el proyecto son: Any Ventura, Alejandra Maglietti, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Joe Fernández, Walter Queijeiro, Agustín Guardis, Enzo Aguilar, Franco Casella y Leo Raff.
Lo más sorprendente fue la ausencia de Horacio Pagani quien parecía tener todo encaminado para formar parte pero a último momento desistió de la oferta y continuará con Edith Hermida. Al respecto, el periodista confesó: "Me hubiera gustado tenerlo".
Beto Casella se quejó por el nombre que tendrá su nuevo programa
Es preciso recordar que hace algunas semanas Beto Casella hizo público su enojo a raíz del nombre elegido por las autoridades para el ciclo televisivo.
El conductor dejó en claro que Bendito tú eres no le parecía correcto y en diálogo con el programa de streaming Ya fue todo dijo: "Jamás elegiría un nombre donde me denomino 'bendito'".
"Bendito tú eres me parece el peor título de programa que se podría elegir. A quien se le ocurrió es un pésimo titulador", añadió con polémica.
Además, posteriormente lanzó tajante: "Por ahí hay tiempo de que la gente de El Nueve me dé el nombre Bendita. Quién te dice que los convencemos o se los compramos".
