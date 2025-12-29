Sergio Lapegüe explotó tras la despedida de Sandra Borghi y disparó: "Dos minutos"

La herida de Sergio Lapegüe y el recuerdo incómodo de TN

"¿Te hicieron carta mail de despedida?", preguntó la hermana de Iliana Calabró. Lapegüe no dudó: dijo que no y enseguida lanzó la frase que ordenó todo el debate: "34 años. No me despidieron todavía, me dieron la oportunidad de hablar dos minutos".

No habló desde el resentimiento explícito, sino desde la diferencia de trato. Lapegüe fue una de las caras históricas de TN y El Trece durante más de tres décadas. Creó formatos, nombres y marcas que todavía siguen al aire. Él mismo lo recordó en otras ocasiones, también en Lape Club Social Informativo, cuando dijo: "El nombre de 'TN de Noche' es mío y sigue estando ahí. 'Tempraneros' lo inventé yo".

image Sergio Lapegüe explotó contra TN y expuso una supuesta diferencia de trato después de 34 años en el canal. Sin embargo, le falló la memoria y el archivo se la refrescó.

Desde su salida, que en su momento se presentó como "en buenos términos", Lapegüe dejó varios dardos sueltos sobre Artear. Siempre en el mismo tono: sin escándalo, pero marcando que no todas las despedidas pesan lo mismo. Incluso aclaró que no hubo conflicto económico ni legal: "Me fui sin un mango, con las manos limpias".

Sin embargo, la cuenta especializada en medios @Telebizarra revisó archivo y le refrescó la memoria al conductor, mostrando que su despedida tuvo más minutos de los que él recuerda y también video de despedida. Pero el eje no pasa por el cronómetro fino, sino por el gesto político del canal.

tweet-2004406466753581485

Ver posteo original en X

La salida de Borghi fue genuina, emotiva y respetable, y ahí no hay discusión. El problema aparece cuando se mezclan gestos reales con recuerdos selectivos, porque así como la televisión administra los homenajes, también es cierto que Sergio Lapegüe parece tener una memoria bastante conveniente sobre cómo fue realmente su despedida, que estuvo lejos de ser ese portazo silencioso que hoy describe.

Aun así, lo que quedó expuesto es que los canales deciden qué despedidas convertir en símbolo y cuáles dejar en un gris prolijo, y cuando esa comparación se fuerza desde el enojo, el debate pierde algo de peso. Pero igual deja una certeza incómoda: en la televisión, el reconocimiento casi siempre depende más del momento político que de los años de trabajo.

