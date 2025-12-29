La despedida de Sandra Borghi de El Trece y TN, pensada como cierre prolijo, terminó despertando el enojo silencioso de Sergio Lapegüe, que todavía siente que su salida fue tratada con frialdad. En comparación con ambas despedidas, el conductor dejó claro que el reconocimiento dado a Borghi contrastó con los escasos gestos que recibió él al aire.
¿MEMORIA SELECTIVA?
Sergio Lapegüe explotó tras la despedida de Sandra Borghi y disparó: "Dos minutos"
La despedida de Sandra Borgui destapó una interna inesperada en TN. Sergio Lapegue hizo comparaciones e incomodó al canal, pero no contaba con el archivo.
El adiós de Sandra Borghi que mostró cómo El Trece elige reconocer
El viernes pasado, Sandra Borghi se despidió de Mediodía Noticias después de 25 años en Artear. Hubo lágrimas, video homenaje, palabras personales, abrazos en cámara y un promedio de 3,8 puntos de rating, según datos de Agencia Noticias Argentinas.
Nada fuera de lo esperable para una figura fuerte del noticiero, pero sí poco habitual por el nivel de respaldo institucional que acompañó la salida.
El punto más claro fue la lectura al aire de una carta-mail firmada por Ricardo Ravanelli, gerente de noticias de Artear, que Marina Calabró compartió en Lape Social Club (América TV). "Fueron nada más y nada menos que 25 años de una intensidad y un vértigo propios de la Argentina en la que vivimos" decía el texto y cerró con una frase que en televisión es un sello de honor: "Gracias por haber defendido la camiseta con tanta pasión".
Calabró no se quedó solo en el elogio. Cronometró el tiempo exacto que Borghi tuvo para despedirse, 7 minutos y 40 segundos, y recordó otros casos recientes, como el de Beto Casella en Canal 9, que cerró su etapa con apenas 25 segundos. Con ese contexto, fue directo al hueso y miró a Sergio Lapegüe.
La herida de Sergio Lapegüe y el recuerdo incómodo de TN
"¿Te hicieron carta mail de despedida?", preguntó la hermana de Iliana Calabró. Lapegüe no dudó: dijo que no y enseguida lanzó la frase que ordenó todo el debate: "34 años. No me despidieron todavía, me dieron la oportunidad de hablar dos minutos".
No habló desde el resentimiento explícito, sino desde la diferencia de trato. Lapegüe fue una de las caras históricas de TN y El Trece durante más de tres décadas. Creó formatos, nombres y marcas que todavía siguen al aire. Él mismo lo recordó en otras ocasiones, también en Lape Club Social Informativo, cuando dijo: "El nombre de 'TN de Noche' es mío y sigue estando ahí. 'Tempraneros' lo inventé yo".
Desde su salida, que en su momento se presentó como "en buenos términos", Lapegüe dejó varios dardos sueltos sobre Artear. Siempre en el mismo tono: sin escándalo, pero marcando que no todas las despedidas pesan lo mismo. Incluso aclaró que no hubo conflicto económico ni legal: "Me fui sin un mango, con las manos limpias".
Sin embargo, la cuenta especializada en medios @Telebizarra revisó archivo y le refrescó la memoria al conductor, mostrando que su despedida tuvo más minutos de los que él recuerda y también video de despedida. Pero el eje no pasa por el cronómetro fino, sino por el gesto político del canal.
La salida de Borghi fue genuina, emotiva y respetable, y ahí no hay discusión. El problema aparece cuando se mezclan gestos reales con recuerdos selectivos, porque así como la televisión administra los homenajes, también es cierto que Sergio Lapegüe parece tener una memoria bastante conveniente sobre cómo fue realmente su despedida, que estuvo lejos de ser ese portazo silencioso que hoy describe.
Aun así, lo que quedó expuesto es que los canales deciden qué despedidas convertir en símbolo y cuáles dejar en un gris prolijo, y cuando esa comparación se fuerza desde el enojo, el debate pierde algo de peso. Pero igual deja una certeza incómoda: en la televisión, el reconocimiento casi siempre depende más del momento político que de los años de trabajo.
