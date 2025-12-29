Venta de armas: La declaración completa de Javier Milei que el Reino Unido desmintió

A raíz de la mención sobre la venta de armas, el 11/12 en Urgente24 informamos que el gobierno británico desmintió que haya iniciado conversaciones con la Argentina para levantar el embargo.

"No hay conversaciones específicas con Argentina sobre que Reino Unido relaje sus controles de exportación de armas", fue la contundente respuesta del Gobierno británico, desmintiendo así a Javier Milei en sus declaraciones a The Telegraph que aún no se habían publicado.

La desmentida salió de un portavoz del gobierno británico en un comunicado enviado a la agencia AFP.

Malvinas: ¿negociación con los isleños?

Acerca del reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, The Telegraph cita la siguiente explicación de Milei: "Para el Sr. Milei, las negociaciones sobre este delicado asunto van de la mano con su postura sobre las Islas Malvinas (Falkland Islands). Tras años de amenazas bajo gobiernos anteriores, afirma que el territorio solo debería regresar a Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen".

"Como siempre economista, dice: 'Todo lo que pueda hacerse para mejorar el comercio lo haré, teniendo en cuenta los riesgos geopolíticos'”, completa.

El embargo

Actualmente, las reglas de exportación del Reino Unido prohíben la venta a la Argentina de cualquier arma con componentes británicos que “mejore” la capacidad militar del país, lo que en la práctica funciona como un bloqueo general a las ventas de armamento occidental.

image Javier Milei con David Cameron en 2024.

Según el sitio web del gobierno británico, Reino Unido mantiene una política de "seguir rechazando licencias para la exportación y el comercio de bienes considerados capaces de mejorar la capacidad militar argentina".

El comunicado del gobierno británico afirmó que la administración laborista del primer ministro Keir Starmer está interesada en conversaciones con la Argentina pero en otras áreas: "en términos más generales, esperamos profundizar nuestra cooperación con Argentina en áreas como el comercio, la ciencia y la cultura para generar crecimiento para el pueblo británico".

Sobre los dichos del Presidente argentino acerca de que quiere que las Islas Malvinas sean entregadas a la Argentina por medios diplomáticos, la réplica británica fue contundente: "La soberanía de las Islas Malvinas no está en negociación y defenderemos su derecho a la autodeterminación".

--------------

Más noticias en Urgente24:

Armada: El Gobierno aprobó un crédito para adquirir helicópteros navales (con impacto "limitado")

Melconián: "La inflación de un dígito anual probablemente no se dé en este gobierno"

Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes

AFA y TourProdEnter: Varapalo de Javier Faroni a La Nación (y también a Clarín)