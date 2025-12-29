A inicios de diciembre, el gobierno británico desmentió que haya iniciado conversaciones con Javier Milei para levantar el embargo a la compra de armas que pesa sobre la Argentina tras la guerra de Malvinas. Ahora, el diario británico The Telegraph publicó la entrevista con la declaración completa del libertario y definiciones sobre el reclamo de soberanía.
EMBARGO Y MALVINAS
Venta de armas: La declaración completa de Javier Milei que el Reino Unido desmintió
El diario británico The Telegraph publicó la entrevista a Javier Milei donde afirma que negocia con el Reino Unido levantar el embargo a la compra de armas.
Javier Milei en The Telegraph
Elegido como uno de los líderes del 2025, el diario británico The Telegraph entrevistó a Javier Milei a inicios de diciembre y recién este lunes 29/12 publica la entrevista en formato indirecto, citando algunas frases textuales y mencionando otros comentarios del mandatario argentino.
“El Sr. Milei confirmó en nuestra entrevista que se habían iniciado conversaciones directas para levantar la prohibición de venta de armas impuesta durante la época de las Malvinas”, dijo The Telegraph en la nota, una afirmación que se filtró semanas atrás y generó una rápida desmentida del gobierno británico, aún sin contar con las declaraciones públicas del libertario.
“Nunca renunciaremos a nuestro reclamo de soberanía sobre Las Malvinas”, aclaró Milei cuando se lo consultó sobre la política sobre las islas en el contexto del presunto diálogo con el gobierno británico para destrabar la compra de armas.
El diario resalta: “Se toma muy en serio su relación con Gran Bretaña y más tarde revela que en 2026 se convertirá en el primer presidente en visitar el país desde 1998”.
A raíz de la mención sobre la venta de armas, el 11/12 en Urgente24 informamos que el gobierno británico desmintió que haya iniciado conversaciones con la Argentina para levantar el embargo.
"No hay conversaciones específicas con Argentina sobre que Reino Unido relaje sus controles de exportación de armas", fue la contundente respuesta del Gobierno británico, desmintiendo así a Javier Milei en sus declaraciones a The Telegraph que aún no se habían publicado.
La desmentida salió de un portavoz del gobierno británico en un comunicado enviado a la agencia AFP.
Malvinas: ¿negociación con los isleños?
Acerca del reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, The Telegraph cita la siguiente explicación de Milei: "Para el Sr. Milei, las negociaciones sobre este delicado asunto van de la mano con su postura sobre las Islas Malvinas (Falkland Islands). Tras años de amenazas bajo gobiernos anteriores, afirma que el territorio solo debería regresar a Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen".
"Como siempre economista, dice: 'Todo lo que pueda hacerse para mejorar el comercio lo haré, teniendo en cuenta los riesgos geopolíticos'”, completa.
El embargo
Actualmente, las reglas de exportación del Reino Unido prohíben la venta a la Argentina de cualquier arma con componentes británicos que “mejore” la capacidad militar del país, lo que en la práctica funciona como un bloqueo general a las ventas de armamento occidental.
Según el sitio web del gobierno británico, Reino Unido mantiene una política de "seguir rechazando licencias para la exportación y el comercio de bienes considerados capaces de mejorar la capacidad militar argentina".
El comunicado del gobierno británico afirmó que la administración laborista del primer ministro Keir Starmer está interesada en conversaciones con la Argentina pero en otras áreas: "en términos más generales, esperamos profundizar nuestra cooperación con Argentina en áreas como el comercio, la ciencia y la cultura para generar crecimiento para el pueblo británico".
Sobre los dichos del Presidente argentino acerca de que quiere que las Islas Malvinas sean entregadas a la Argentina por medios diplomáticos, la réplica británica fue contundente: "La soberanía de las Islas Malvinas no está en negociación y defenderemos su derecho a la autodeterminación".
