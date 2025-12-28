AFA y TourProdEnter: Varapalo de Javier Faroni a La Nación (y también a Clarín)

Pero sólo una parte se destinó a solventar las actividades de la entidad de la calle Viamonte, dentro y fuera de la Argentina.

Del resto, al menos US$42 millones terminaron en 4 sociedades constituidas en el estado de Florida que no tienen empleados, ni actividad comercial declarada. Y detrás de esas firmas figuran argentinos que trabajan como empleados en relación de dependencia en Bariloche, son beneficiarios de viviendas sociales, afrontaron ejecuciones comerciales y fiscales y, en un caso, fue declarada en quiebra con presunción de fraude (…)".

Daniel Seifert en Clarín (refritando a Alejandro Casar González en La Nación) contra Faroni:

"(...) Los hermanos Faroni y Érica Gilette, pareja de Javier y habitué social de Malena Galmarini, figuran en el directorio de esa firma radicada en Mar del Plata que en 2023 avanzó en un gran negocio de AFA: la venta de entradas digitales.

Primero, con la venia del jefe político Massa, Deportick tuvo de cliente al club Tigre. Luego sumó a Temperley en el ascenso. Después algunas finales de la Conmebol. Y terminaría tomando todo el negocio de los partidos de la Selección Argentina y de la local Copa Argentina.

Pero Faroni había desembarcado en el fútbol antes. Justo casi cuando dejó la función pública. En diciembre de 2021, el comité ejecutivo de la AFA contrató a la firma TourProdEnter LLC, creada en Miami, con Érica Gillete en los papeles y con la firma de Faroni en los bancos.

Tapia transformó a la empresa vinculada a Faroni en su “agente comercial exclusivo para el exterior del país” de la AFA, según el boletín 6.031 que publicó la entidad. (…)".

Lo interesante del caso es que, a diferencia de casi todo lo que ha sucedido hasta ahora, las denuncias recibieron respuesta inmediata. Javier Faroni, en nombre de TourProdEnter LLC, salió al cruce de Pizzi, Grimaldi y Alconada Mon.

En particular, dicen en AFA, porque

una empresa estadounidense no se regula por la legislación argentina;

una sociedad comercial busca la rentabilidad en sus negocios, tal como S.A. La Nación y Clarín; y

no tiene por qué dar cuenta de cómo gestiona el dinero de sus ganancias.

Una de las evaluaciones que se hacen consiste en que el 'know-how' de las investigaciones de La Nación contra irregularidades en el Estado no resulta muy eficiente en la investigación de supuestas maniobras entre privados.

Uno de los errores de AFA hasta ahora fue no responder, con la excepción de un posteo de Pablo Toviggino, a las denuncias de La Nación y Clarín. Pero en el Reino de la Posverdad no importa qué es veraz y qué es falso sino qué se instala en la opinión pública.

Javier Faroni Javier Faroni retrucó a La Nación y Clarín.

La respuesta

Javier Faroni respondió:

Ante las recientes publicaciones periodísticas que involucran directa o indirectamente a TourProdEnter LLC —en adelante, 'Tour'— y a mi persona, me veo en la obligación, de efectuar las siguientes aclaraciones en resguardo del buen nombre, honor y reputación comercial de todos los sujetos mencionados.

En primer lugar, las notas difundidas en distintos medios de comunicación exhiben un enfoque que, lejos de apoyarse en hechos ciertos, verificables o respaldados en actuaciones judiciales o administrativas, construyen un escenario de sospecha sin correlato objetivo.

No existe al día de la fecha ninguna imputación, investigación formal ni observación administrativa que vincule a Tour o a mi persona con maniobras ilícitas o irregulares de ningún tipo.

En concreto Tour es una sociedad extranjera, que a diferencia de cómo se pretende presentarla en las notas publicadas, tiene como objeto social una actividad comercial, lícita y de servicio, que presta, en este caso, a la Asociación del Fútbol Argentino —AFA—.

Específicamente, la empresa es agente comercial de AFA en el mundo y su función es organizar la logística de la AFA. Dentro de esas funciones es agente de cobro y de pago, siempre en el marco correcto de su giro comercial y de acuerdo a la relación contractual estipulada con la AFA.

De allí se deriva que Tour es una empresa privada y con autonomía que define con libertad comercial y discrecionalidad sobre los fondos que le pertenecen cumpliendo con la legislación vigente del país de origen en términos de mercado cambiario, regímenes fiscales y tributarios, tal como lo ha hecho a lo largo de su historia. Como empresa extranjera, cumple con la totalidad de los requisitos y exigencias legales para llevar adelanta su actividad comercial.

En el desarrollo de su actividad comercial ya referenciada, la empresa le paga a la AFA los fondos que le corresponden; liquidaciones que se encuentra absolutamente respaldadas con el debido registro de cada una de las operaciones, en los libros comerciales y con un circuito de fondos absolutamente trazables.

La gestión de la comercialización y gastos de una marca mundial como lo es el fútbol argentino es una tarea que desarrollamos con profesionalismo y nos encontramos respaldados por un permanente control y sistemáticas auditorias que dan sustento y transparencia a la gestión comercial que se desarrolla.

Del mismo modo es importante aclarar que abandoné la función pública y toda participación política en el año 2021, precisamente porque tomé la decisión de volver a enfocarme en todas mis actividades comerciales que desarrollo con absoluto reconocimiento y transparencia, desde hace 40 años en el rubro de las producciones artísticas, venta de tickets, comercialización de eventos y espectáculos en Argentina y el exterior.

En función de lo expuesto es que entiendo que la información difundida recientemente no refleja la realidad jurídica ni comercial de la empresa ni de mi persona. Por ello, solicito que toda nueva cobertura periodística se lleve adelante con respeto por los hechos objetivos, evitando afirmaciones que —de manera inexacta o sugestiva— puedan dañar reputaciones sin sustento fáctico.

Reitero mi compromiso con la transparencia, la legalidad y el trabajo profesional.

