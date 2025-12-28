urgente24
Google estaría por permitir lo que siempre prohibió en Gmail

Google implementa gradualmente una función histórica que permitirá modificar tu dirección @gmail.com sin perder datos. Esto sacudirá a millones de usuarios.

28 de diciembre de 2025 - 22:58
Gran actualización en Gmail que lo cambiará todo.

Google está a punto de revolucionar la experiencia de sus usuarios con una novedad que muchos pedían. La gigante tecnológica confirmó que implementa de manera gradual la posibilidad de cambiar tu dirección de correo electrónico @gmail.com por una nueva, manteniendo tus datos intactos.

Cómo funciona el cambio revolucionario de Google

La información salió a la luz cuando el grupo Google Pixel Hub de Telegram detectó cambios en una página de soporte en hindi. Aunque la versión en inglés todavía no refleja la actualización, Google detalla allí el proceso completo para modificar tu dirección sin perder acceso a correos, fotos o archivos guardados.

image

Cuando realices el cambio, tu antigua dirección @gmail.com se convertirá en un alias automático. Esto significa que vas a seguir recibiendo correos en ambas direcciones y podrás iniciar sesión con cualquiera de las dos. Los datos guardados en tu cuenta no se verán afectados para nada.

La compañía estableció algunas restricciones: no vas a poder crear una nueva dirección @gmail.com durante los siguientes 12 meses tras el cambio. Cada cuenta podrá modificar su dirección hasta 3 veces, totalizando 4 direcciones diferentes a lo largo del tiempo.

Las limitaciones que tenés que conocer

Tu antigua dirección seguirá siendo tuya y nadie más podrá utilizarla. Además, podrás enviar correos desde la dirección anterior sin problemas. Google aclara que en algunos casos, como eventos de Calendario creados antes del cambio, la dirección vieja seguirá apareciendo.

image

La función se implementa "gradualmente para todos los usuarios" a través de "Mi cuenta", aunque todavía no hay fecha exacta de lanzamiento masivo.

Se espera más información oficial en las próximas semanas.

