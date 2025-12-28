Google estaría por permitir lo que siempre prohibió en Gmail

Las limitaciones que tenés que conocer

Tu antigua dirección seguirá siendo tuya y nadie más podrá utilizarla. Además, podrás enviar correos desde la dirección anterior sin problemas. Google aclara que en algunos casos, como eventos de Calendario creados antes del cambio, la dirección vieja seguirá apareciendo.

image

La función se implementa "gradualmente para todos los usuarios" a través de "Mi cuenta", aunque todavía no hay fecha exacta de lanzamiento masivo.

Se espera más información oficial en las próximas semanas.

