Demandas por suicidio y el vacío de liderazgo

OpenAI creó el equipo de preparación en 2023 para estudiar "riesgos catastróficos", desde ataques de phishing hasta amenazas nucleares. Pero el primer Head of Preparedness, Aleksander Madry, fue reasignado en 2024. Desde julio de 2025, el cargo quedó vacante.

La urgencia por cubrirlo coincide con demandas por muerte: familias acusaron a ChatGPT de reforzar delirios, aumentar el aislamiento social y llevar a usuarios al suicidio. La empresa actualizó su marco de seguridad, pero admitió que podría "ajustar" requisitos si competidores lanzan modelos peligrosos sin protecciones similares.

