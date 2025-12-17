Google lanzó Gemini 3 Flash y destronó a ChatGPT con precios que sorprenden

El precio que cambia todo

Lo que tiene revolucionado al mercado es la ecuación velocidad-precio. Gemini 3 Flash cuesta USD 0,50 por millón de tokens de entrada y USD 3,00 por salida. Aunque es levemente más caro que su predecesor, Google asegura que es tres veces más rápido que Gemini 2.5 Pro y usa 30% menos tokens en tareas de pensamiento. La cuenta cierra: menos tokens, más velocidad, mejor precio final.

image

Tulsee Doshi, director sénior de Producto de Gemini Models, lo definió sin vueltas: "Flash es un modelo de trabajo pesado que permite a las empresas realizar tareas masivas de forma económica". Desde el lanzamiento de Gemini 3, Google procesa más de 1 billón de tokens por día en su API.

Los números no mienten: la guerra está declarada.

