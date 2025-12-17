La batalla entre Google y OpenAI escaló a niveles delirantes cuando la compañía de Mountain View lanzó Gemini 3 Flash, su nuevo modelo que promete cambiar las reglas del juego. Lo más impactante: ya reemplazó a Gemini 2.5 Flash como modelo predeterminado en la app Gemini y en el modo IA de búsqueda a nivel global.
Google lanzó Gemini 3 Flash y destronó a ChatGPT con precios que sorprenden
Google puso en jaque a OpenAI con su nuevo modelo de inteligencia artificial que ya es el predeterminado en su app Gemini. El precio sacude el mercado.
Los números que sacuden la industria de Google
El timing no es casualidad. Hace apenas días, Sam Altman envió un memorando interno de "Código Rojo" a su equipo tras la caída del tráfico de ChatGPT, mientras la cuota de mercado de Google no para de crecer entre los consumidores. La respuesta llegó rápido: GPT-5.2 salió al mercado, pero Gemini 3 Flash ya mostró que puede competirle de igual a igual.
En las pruebas de referencia, Gemini 3 Flash superó todas las expectativas. Obtuvo un 33,7% en el último examen de la humanidad, pisándole los talones a Gemini 3 Pro (37,5%) y superando al recién lanzado GPT-5.2 (34,5%). Pero donde realmente brilló fue en la prueba MMMU-Pro de razonamiento multimodal: arrasó con un 81,2%, dejando atrás a toda la competencia.
El modelo ya está siendo usado por gigantes como JetBrains, Figma, Cursor, Harvey y Latitude, disponible a través de Vertex AI y Gemini Enterprise. Para desarrolladores, se ofrece en versión preliminar mediante API y en Antigravity, la nueva herramienta de codificación que Google lanzó el mes pasado.
El precio que cambia todo
Lo que tiene revolucionado al mercado es la ecuación velocidad-precio. Gemini 3 Flash cuesta USD 0,50 por millón de tokens de entrada y USD 3,00 por salida. Aunque es levemente más caro que su predecesor, Google asegura que es tres veces más rápido que Gemini 2.5 Pro y usa 30% menos tokens en tareas de pensamiento. La cuenta cierra: menos tokens, más velocidad, mejor precio final.
Tulsee Doshi, director sénior de Producto de Gemini Models, lo definió sin vueltas: "Flash es un modelo de trabajo pesado que permite a las empresas realizar tareas masivas de forma económica". Desde el lanzamiento de Gemini 3, Google procesa más de 1 billón de tokens por día en su API.
Los números no mienten: la guerra está declarada.
