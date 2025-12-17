Volvió Milei: "A Melconian la tintura le quemó el cerebro"

El único economista al que ponderó fue a Luis Caputo, de quien dijo que le propuso ser ministro cuando Toto le mencionó todo lo que quería hacer.

También criticó a periodistas, sin mencionar nombres. Dijo que escuchó a alguno que trabaja para una corporación quejarse de que los trabajadores tienen buenos salarios. “Que te molesta que a la gente le vaya bien!”, exclamó Milei.

Inflación

Por otra parte, el presidente Javier Milei prometió que para agosto, la inflación comenzará con cero.

¿Habrá reelección para Javier Milei?

Milei dejó abierta la puerta a una posible reelección. Dijo:

Serán cuatro, serán ocho (años), pero después desaparezco. Serán cuatro, serán ocho (años), pero después desaparezco.

Ante la sorpresa del "Gordo" Dan, el presidente aclaró que no sería una desaparición total su futuro, sino que seguiría dando clases y conferencias de economía.

