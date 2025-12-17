“El plan demostró tal nivel de fortaleza que ahora los kukas dicen que es importante el equilibrio fiscal”, enfatizó el presidente Javier Milei, en su aparición en el canal de stream Carajo, donde conversó con el Gordo Dan en el programa La Misa.
MILEI CONTRA TODOS
Volvió Milei: "A Melconian la tintura le quemó el cerebro"
El presidente Javier Milei volvió a las andadas criticando a sus colegas. Prometió que la inflación empezará con 0 para agosto y, ¿piensa en una reelección?
Tras saludar a personas que lo esperaban en la puerta, Milei ingresó a un estudio a media luz, con uno de sus 14 mamelucos de YPF. Allí teorizó sobre la tasa de interés, cuentas nacionales y teoría económica.
Volvió el Javo de siempre
Lo más interesante fue que el presidente volvió a derrochar adjetivos calificativos, que por un tiempo había dejado de lado, contra sus colegas actuales y del pasado.
Tras criticar a Marx y a Keynes, le llegó el turno al economista Carlos Melconian, a quien llamó “tuco negro”, en alusión a la frase del armenio sobre fideos y tuco. Milei lo criticó fuertemente:
El único economista al que ponderó fue a Luis Caputo, de quien dijo que le propuso ser ministro cuando Toto le mencionó todo lo que quería hacer.
También criticó a periodistas, sin mencionar nombres. Dijo que escuchó a alguno que trabaja para una corporación quejarse de que los trabajadores tienen buenos salarios. “Que te molesta que a la gente le vaya bien!”, exclamó Milei.
Inflación
Por otra parte, el presidente Javier Milei prometió que para agosto, la inflación comenzará con cero.
¿Habrá reelección para Javier Milei?
Milei dejó abierta la puerta a una posible reelección. Dijo:
Ante la sorpresa del "Gordo" Dan, el presidente aclaró que no sería una desaparición total su futuro, sino que seguiría dando clases y conferencias de economía.
