2 AÑOS SIN CONFERENCIAS DE PRENSA

Milei: "si las boletas del 26/10 hubieran tenido mi cara hubiéramos sacado el 50% de los votos"

Javier Milei visitó a Daniel Parisini (Gordo Dan) en el canal Carajo Stream. Ya pasó la mitad del mandato y nunca ofreció una rueda libre para los periodistas.

17 de diciembre de 2025 - 21:34
Javier Milei y el Gordo Dan

“La Boleta Única fue determinante, una gran estrategia, sin eso no sé si podríamos haber hecho esta elección porque toda la grandeza de Diego Santilli se pudo demostrar" dijo Javier Milei al analizar los comicios parlamentarios de medio término en Argentina.

"Diego Santilli fue un gran candidato y ahora es un ministro fabuloso. Haber limitado maniobras extrañas permitió que esa grandeza del candidato se pueda manifestar en números agregó.

Uno de los puntos principales de su discurso (no se trató de un reportaje) estuvo referido a la existencia del “riego kuka”.

Sostuvo que el mismo era real y que la compra de dólares se frenó tras la victoria de La Libertad Avanza el 26 de Octubre.

¿Por qué viajó con mameluco a Noruega?

“Estuve de reunión en reunión, se hizo tarde y ya no tuve tiempo de cambiarme, por eso viajé así a Oslo con esa ropa”, aclaró Milei en el streaming Carajo.

“Tengo 14 mamelucos de YPF, uso dos por día”.

A mí, YPF me los regaló. Optimizo mi proceso de alimentación, lo comprimo y veo a mis hijitos de cuatro patas, después me lo tengo que cambiar. A mí, YPF me los regaló. Optimizo mi proceso de alimentación, lo comprimo y veo a mis hijitos de cuatro patas, después me lo tengo que cambiar. A mí, YPF me los regaló. Optimizo mi proceso de alimentación, lo comprimo y veo a mis hijitos de cuatro patas, después me lo tengo que cambiar.

