El gobierno de Venezuela ordenó a la Armada escoltar a los barcos que transportan productos petroleros desde el puerto, lo que aumenta el riesgo de una confrontación con USA después que el presidente Donald Trump ordenara un "bloqueo" dirigido a las naves reconocidas como infractoras.
CARIBE CALIENTE
Clima de choque: Venezuela escolta buques petroleros con naves de la Armada
Desde el núcleo petrolero de Venezuela, parten buques acompañados de fuerzas de la armada bolivariana. Maduro enfrenta los bloqueos de Donald Trump.
Varios barcos zarparon de la costa este del país con escolta naval entre la noche del martes y la mañana del miércoles, según tres fuentes familiarizadas con el asunto. Los buques partieron apenas horas después de que Trump anunciara su intención de bloquear los petroleros sancionados que comercian con Venezuela.
Los barcos, que transportaban urea, coque de petróleo y otros productos derivados del petróleo, partieron del Puerto de José con destino a los mercados asiáticos, según dos de las personas, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la naturaleza delicada del asunto. El gobierno venezolano impuso la escolta militar en respuesta a las amenazas de Trump, afirmaron.
Detalle importante (no son buques sancionados)
Los buques que viajaban con la escolta no figuraban en la lista actual de buques sancionados por Estados Unidos, por lo que no está claro si podrían estar sujetos al bloqueo de Trump. Trump declaró el martes que su prioridad eran los petroleros que han violado las sanciones comerciales estadounidenses.
Se supone que no, por lo tanto, no correrían riesgos. Así Venezuela toma una posición de promover el conflicto
De acuerdo a medios de USA
La tercera persona familiarizada con el asunto, un funcionario estadounidense, dijo que Washington estaba al tanto de las escoltas y que consideraba varios cursos de acción, pero se negó a proporcionar detalles.
La petrolera estatal de Venezuela, conocida como PDVSA, señaló en un comunicado el miércoles que los barcos vinculados a sus operaciones continuaban navegando “con plena seguridad, respaldo técnico y garantías operacionales en legítimo ejercicio de su derecho a la libre navegación”.
Qué dijo Donald Trump
Donald Trump anunció el martes por la noche que impondría un bloqueo total a los petroleros que entraban y salían de Venezuela y que habían violado las sanciones comerciales estadounidenses. Aproximadamente el 40 % de los petroleros que transportan crudo venezolano en los últimos años fueron sancionados por Estados Unidos, según Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com.
La semana pasada, las autoridades estadounidenses incautaron un petrolero sancionado con destino a Asia que transportaba casi dos millones de barriles de crudo venezolano, una importante escalada del enfrentamiento de Trump con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyo gobierno obtiene la mayor parte de sus ingresos de las exportaciones de petróleo.
Con material del New York Time (USA)
