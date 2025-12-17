Clima de choque: Venezuela escolta buques petroleros con naves de la Armada

De acuerdo a medios de USA

La tercera persona familiarizada con el asunto, un funcionario estadounidense, dijo que Washington estaba al tanto de las escoltas y que consideraba varios cursos de acción, pero se negó a proporcionar detalles.

La petrolera estatal de Venezuela, conocida como PDVSA, señaló en un comunicado el miércoles que los barcos vinculados a sus operaciones continuaban navegando “con plena seguridad, respaldo técnico y garantías operacionales en legítimo ejercicio de su derecho a la libre navegación”.

Qué dijo Donald Trump

Donald Trump anunció el martes por la noche que impondría un bloqueo total a los petroleros que entraban y salían de Venezuela y que habían violado las sanciones comerciales estadounidenses. Aproximadamente el 40 % de los petroleros que transportan crudo venezolano en los últimos años fueron sancionados por Estados Unidos, según Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com.

image Clara imagen de custodia oficial

La semana pasada, las autoridades estadounidenses incautaron un petrolero sancionado con destino a Asia que transportaba casi dos millones de barriles de crudo venezolano, una importante escalada del enfrentamiento de Trump con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyo gobierno obtiene la mayor parte de sus ingresos de las exportaciones de petróleo.

Con material del New York Time (USA)

