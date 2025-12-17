Presupuesto 2026: el Gobierno consigue votos en Diputados, pero un punto clave podría naufragar

Los puntos clave del presupuesto presentado por el gobierno

El Presupuesto 2026, pieza central de la gestión económica, prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de aproximadamente 5 % y una inflación anual proyectada de alrededor del 10,1 %, con un objetivo explícito de alcanzar un superávit fiscal primario equivalente al 1,5 % del PBI. Esto último forma parte de la estrategia del Gobierno para consolidar sus políticas de equilibrio de cuentas públicas en medio de un contexto macroeconómico desafiante. La estimación se encuentra por encima de lo acordado con el FMI, que es del 1,3% del PBI.

No obstante, mientras la media sanción parece cada vez más probable, no todos los artículos del proyecto encuentran el mismo grado de consenso.

En particular, pone en alerta al oficialismo y a sus aliados la iniciativa para penalizar el desequilibrio fiscal, que propone penas de prisión de hasta seis años para funcionarios que modifiquen o incrementen gastos no contemplados en el Presupuesto sin que se cuente con recursos acreditados, y penas más altas —de tres a diez años— para autoridades del Banco Central en caso de violación de la norma.

La urgencia por aprobar esta parte del paquete fiscal radica en la intención oficialista de establecer un marco legal más estricto en torno al manejo de las cuentas públicas, un punto que ha ganado relevancia tras años de déficit estructural en Argentina.

Sin embargo, Lisandro Nieri, un aliado radical, pidió “trabajarla con más seriedad”, señalando que “esa ley es importante pero aspiro a que nos demos un tiempo de trabajo más importante en este caso”, lo que pone en evidencia la falta de consenso pleno incluso entre quienes acompañan al Gobierno.

Puntos de quiebre dentro del presupuesto

Las diferencias internas se reflejan también en la postura de distintos bloques parlamentarios, que si bien respaldan la aprobación general del Presupuesto, expresan reservas sobre artículos puntuales, como modificaciones a partidas de gasto social y la eliminación de leyes de financiamiento educativo o de emergencia en discapacidad incluidas en la propuesta original.

En paralelo, el debate se da en un contexto legislativo dinámico: otras iniciativas vinculadas, como la modificación del Régimen Penal Tributario —la denominada ley de Presunción de Inocencia Fiscal— también están siendo discutidas con cierto grado de controversia.

La sesión en Diputados, que comenzó bajo la modalidad de discusión capítulo por capítulo, refleja además la reconfiguración del Congreso tras las elecciones de octubre, donde los apoyos de fuerzas provinciales y bloques aliados resultan clave para garantizar la aprobación de las leyes más sensibles para el Gobierno.

A medida que avanza la jornada parlamentaria, el oficialismo confía en asegurar la media sanción del Presupuesto 2026, pero el destino del proyecto para penalizar el desequilibrio fiscal sigue siendo un capítulo incierto que podría reconfigurar las conversaciones en la Cámara baja en las próximas horas.

