Diputados: 1ra victoria del oficialismo en el debate del Presupuesto

Embed - SESIÓN EN VIVO: 17 de diciembre de 2025 - Diputados Argentina
Se trata de la 1ra sesión del período extraordinario del Congreso. Además del Presupuesto se someterá a votación los proyectos de "Inocencia fiscal"y de Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Cambiaria.
La Cámara de Diputados inició este miércoles el debate para darle media sanción al proyecto del presupuesto para el próximo año que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso.
Con 140 legisladores sentados en sus bancas se habilitó a las 14:28 la sesión que podría durar unas 14 horas, según estimaciones oficialistas.
El quorum fue alcanzado cuando el bloque Unidos tomó posición en sus bancas, sobre el filo del tiempo reglamentario. Hasta ese momento, los legisladores sentados no sumaban más de 126, lo que sumaba nerviosismo en el oficialismo.
Este hecho abrió dudas sobre la posibilidad del oficialismo de habilitar sesiones sin recurrir a este bloque, que tiene una postura más distante de la Casa Rosada.
La de este miércoles es la 1ra sesión del período extraordinario del Congreso. La misma se inició con la jura de Atilio Basualdo como diputado de LLA por la provincia de Formosa.
Además del Presupuesto, que obtuvo dictamen de comisión en martes, se someterá a votación los proyectos de "Inocencia fiscal", para que los ahorristas saquen sus dólares del 'colchón', y de Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Cambiaria, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y de la moneda.
El debate sobre el Presupuesto se anticipa acalorado dado que el Gobierno incluyó en su dictamen de mayoría la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario, sancionadas a instancias de la oposición, luego vetadas por Javier Milei y finalmente insistidas en ambas Cámaras.
Iniciada la sesión, el oficialismo sorteó su primer desafío que fue imponer la forma de votación: será por capítulos, lo que permitiría la aprobación del polémico artículo N°75 dentro de un bloque junto a otros.
La moción planteada por el presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, obtuvo 130 votos a favor, 112 en contra y una abstención.
Previo a la votación, la diputada Cecilia Moreau advirtió que acompañar la votación por capítulos implicaba votar a favor de la derogación de las leyes mencionadas.
Noticia en desarrollo.