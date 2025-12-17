Diputados: 1ra victoria del oficialismo en el debate del Presupuesto

La de este miércoles es la 1ra sesión del período extraordinario del Congreso. La misma se inició con la jura de Atilio Basualdo como diputado de LLA por la provincia de Formosa.

Además del Presupuesto, que obtuvo dictamen de comisión en martes, se someterá a votación los proyectos de "Inocencia fiscal", para que los ahorristas saquen sus dólares del 'colchón', y de Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Cambiaria, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y de la moneda.

El debate sobre el Presupuesto se anticipa acalorado dado que el Gobierno incluyó en su dictamen de mayoría la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario, sancionadas a instancias de la oposición, luego vetadas por Javier Milei y finalmente insistidas en ambas Cámaras.

Iniciada la sesión, el oficialismo sorteó su primer desafío que fue imponer la forma de votación: será por capítulos, lo que permitiría la aprobación del polémico artículo N°75 dentro de un bloque junto a otros.

La moción planteada por el presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, obtuvo 130 votos a favor, 112 en contra y una abstención.

Previo a la votación, la diputada Cecilia Moreau advirtió que acompañar la votación por capítulos implicaba votar a favor de la derogación de las leyes mencionadas.

Noticia en desarrollo.