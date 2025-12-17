La muerte de un suboficial del Ejército en un cuartel de Corrientes volvió a encender las alarmas sobre una problemática que atraviesa a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas desde hace tiempo, pero que en el último año se profundizó: los suicidios entre uniformados, los salarios deteriorados y una ola constante de renuncias.
Dos muertes en 72 horas: Suicidios, sueldos bajos y una sangría silenciosa en las fuerzas de seguridad
Hay preocupación en las fuerzas de seguridad. Se conocieron dos suicidios en las últimas horas, uno nada más y nada menos que en la Quinta de Olivos.
El hecho ocurrió en la Guarnición de Ejército de Monte Caseros, donde fue hallado sin vida el suboficial principal Juan Pereira, un militar con cerca de tres décadas de servicio. El cuerpo fue encontrado durante la madrugada y el caso quedó bajo investigación judicial, mientras se activaron los protocolos administrativos internos. Aunque la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, las primeras hipótesis apuntan a un suicidio.
Suicidios en las fuerzas de seguridad
La noticia generó conmoción dentro del ámbito castrense no solo por la trayectoria del suboficial, sino porque se produjo apenas horas después de otro episodio trágico: la muerte de un joven soldado que cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos.
Se trataba de Rodrigo Gómez, de 21 años, integrante del Regimiento de Granaderos a Caballo. El uniformado fue encontrado sin vida en uno de los puestos internos del predio presidencial, con un arma reglamentaria a su lado. La investigación quedó a cargo de la Justicia federal y la autopsia fue ordenada para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.
El joven llevaba apenas cinco meses prestando servicio en la custodia presidencial y había llegado desde el interior del país con la expectativa de consolidar una carrera dentro del Ejército. En el lugar del hecho se halló una carta de despedida que, según trascendió, hacía referencia a dificultades económicas y deudas personales.
Crisis y bajas masivas en las fuerzas (por bajos sueldos)
Dos muertes en menos de tres días no hicieron más que reforzar una realidad que, puertas adentro, muchos uniformados describen como habitual. “Lamentablemente, los suicidios ya no son hechos aislados”, admitió una fuente militar consultada por el diario Clarín. La combinación de presión laboral, desgaste psicológico y salarios que pierden contra la inflación aparece como un cóctel explosivo.
En paralelo, los números reflejan una crisis silenciosa pero profunda. Desde diciembre de 2023, más de 18.000 efectivos habrían dejado las fuerzas, ya sea por renuncias anticipadas o pedidos de baja, en muchos casos empujados por ingresos que no alcanzan para sostener gastos básicos. En algunas jerarquías iniciales, los sueldos quedan por debajo de la línea de pobreza, obligando a los uniformados a endeudarse o buscar trabajos complementarios.
El Gobierno asegura que hay contención
Desde el Ministerio de Defensa aseguran que se activaron dispositivos de contención y acompañamiento psicológico, especialmente en destinos sensibles como Olivos. También destacan mejoras en alojamientos y beneficios logísticos. Sin embargo, puertas afuera, el diagnóstico es más crudo: las medidas resultan insuficientes frente a una crisis estructural que combina deterioro salarial, sobrecarga de tareas y escaso reconocimiento.
Mientras las investigaciones judiciales avanzan en ambos casos, el impacto dentro de las fuerzas es profundo. Las muertes de Corrientes y Olivos no solo dejaron familias destrozadas, sino que volvieron a poner en primer plano una pregunta incómoda: cuánto más puede sostenerse un sistema que exige disciplina, riesgo y vocación, pero ofrece sueldos bajos, desgaste emocional y una salida cada vez más frecuente por la puerta de atrás.
En ese escenario, las muertes ya no aparecen como hechos aislados, sino como síntomas de una crisis que sigue creciendo y que, por ahora, no encuentra una respuesta de fondo.
