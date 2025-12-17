Dos muertes en 72 horas: Suicidios, sueldos bajos y una sangría silenciosa en las fuerzas de seguridad

Crisis y bajas masivas en las fuerzas (por bajos sueldos)

Dos muertes en menos de tres días no hicieron más que reforzar una realidad que, puertas adentro, muchos uniformados describen como habitual. “Lamentablemente, los suicidios ya no son hechos aislados”, admitió una fuente militar consultada por el diario Clarín. La combinación de presión laboral, desgaste psicológico y salarios que pierden contra la inflación aparece como un cóctel explosivo.

En paralelo, los números reflejan una crisis silenciosa pero profunda. Desde diciembre de 2023, más de 18.000 efectivos habrían dejado las fuerzas, ya sea por renuncias anticipadas o pedidos de baja, en muchos casos empujados por ingresos que no alcanzan para sostener gastos básicos. En algunas jerarquías iniciales, los sueldos quedan por debajo de la línea de pobreza, obligando a los uniformados a endeudarse o buscar trabajos complementarios.

El Gobierno asegura que hay contención

Desde el Ministerio de Defensa aseguran que se activaron dispositivos de contención y acompañamiento psicológico, especialmente en destinos sensibles como Olivos. También destacan mejoras en alojamientos y beneficios logísticos. Sin embargo, puertas afuera, el diagnóstico es más crudo: las medidas resultan insuficientes frente a una crisis estructural que combina deterioro salarial, sobrecarga de tareas y escaso reconocimiento.

Mientras las investigaciones judiciales avanzan en ambos casos, el impacto dentro de las fuerzas es profundo. Las muertes de Corrientes y Olivos no solo dejaron familias destrozadas, sino que volvieron a poner en primer plano una pregunta incómoda: cuánto más puede sostenerse un sistema que exige disciplina, riesgo y vocación, pero ofrece sueldos bajos, desgaste emocional y una salida cada vez más frecuente por la puerta de atrás.

En ese escenario, las muertes ya no aparecen como hechos aislados, sino como síntomas de una crisis que sigue creciendo y que, por ahora, no encuentra una respuesta de fondo.

_______________________________

Más noticias en Urgente24:

Un posteo de Milei desató un conflicto regional: Qué generó la furia de Brasil

Tensión máxima en el Senado: Gritos, acusaciones y un choque frontal entre Mayans y Bullrich

Diputados: Hay quorum y se debate el Presupuesto