Zaira Nara, hermana de la conductora Wanda Nara, generó preocupación por su salud luego de haber sido internada debido a una afección que, generalmente, provoca síntomas molestos, incluido dolor. Esta enfermedad es muy común y, en algunos casos, puede volverse grave. Zaira Nara contó todo sobre su internación.
"MUY MAL"
Qué le pasó a Zaira Nara: Esta es la molesta afección por la que fue internada
Zaira Nara estuvo internada de urgencia por una afección que provoca dolor. ¿Cómo sigue la hermana de Wanda Nara?
¿Qué le pasó a Zaira Nara, hermana de Wanda Nara?
La modelo argentina, Zaira Nara, informó a través de su cuenta de Instagram que sufrió una gastroenteritis aguda por la que debió ser internada.
“La vida misma”, escribió Zaira en uno de los 'posteos', acompañado por una imagen de una habitación de un sanatorio de Buenos Aires.
“Para terminar diciembre, gastroenteritis aguda”, avisó la hermana de Wanda.
“No sé si fue algo que comí o algún virus, pero viajé a Europa por cuatro días y tres estuve sintiéndome muy mal”, contó.
Y siguió: “Por suerte hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor".
La modelo también hizo una reflexión sobre el cuidado de la salud: "A veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias”.
Asimismo, afirmó que ya se encuentra en casa. "Ya estoy en casa con mis hijos y mamá", escribió.
Vale recordar que, Zaira Nara estuvo de visita en MasterChef reemplazando por un instante a su hermana en la conducción del programa.
¿Qué es la gastroenteritis?
La gastroenteritis es una afección estomacal muy común.
De acuerdo con la Clínica Cleveland, "la gastroenteritis es una inflamación que se propaga del estómago a los intestinos".
Esta enfermedad puede tener varias causas, como virus, bacterias, reacciones a ciertos alimentos, y más.
"La gastroenteritis suele ocurrir cuando se contrae una infección en el tracto gastrointestinal. Las bacterias y los virus pueden causar intoxicación alimentaria e infecciones estomacales. Las sustancias químicas también pueden causar gastroenteritis", indican.
Según los expertos, la mayoría de las veces, la gastroenteritis desaparece por sí sola.
Síntomas de la gastroenteritis
Los síntomas de la gastroenteritis pueden variar. MedlinePlus señala que, generalmente, esta afección puede provocar síntomas como diarrea, dolor o calambres en el abdomen, náuseas, vómitos y fiebre.
La gastroenteritis no suele ser grave, sin embargo, en algunos casos, puede causar deshidratación, lo que podría complicar las cosas.
MedlinePlus recomienda ver a un médico lo antes posible si se presentan los siguientes síntomas:
- Cambio en su estado mental, como irritabilidad o falta de energía
- Diarrea que dura más de 2 días
- Fiebre alta
- Vómitos frecuentes
- Seis o más deposiciones sueltas en un día
- Dolor intenso en el abdomen (vientre) o recto
- Heces negras y alquitranadas o que contienen sangre o pus
- Síntomas de deshidratación, como sed, boca seca, dolor de cabeza, orina de color oscuro y orinar menos de lo normal
