Qué le pasó a Zaira Nara: Esta es la molesta afección por la que fue internada

Y siguió: “Por suerte hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor".

La modelo también hizo una reflexión sobre el cuidado de la salud: "A veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias”.

Asimismo, afirmó que ya se encuentra en casa. "Ya estoy en casa con mis hijos y mamá", escribió.

Vale recordar que, Zaira Nara estuvo de visita en MasterChef reemplazando por un instante a su hermana en la conducción del programa.

¿Qué es la gastroenteritis?

La gastroenteritis es una afección estomacal muy común.

De acuerdo con la Clínica Cleveland, "la gastroenteritis es una inflamación que se propaga del estómago a los intestinos".

Esta enfermedad puede tener varias causas, como virus, bacterias, reacciones a ciertos alimentos, y más.

"La gastroenteritis suele ocurrir cuando se contrae una infección en el tracto gastrointestinal. Las bacterias y los virus pueden causar intoxicación alimentaria e infecciones estomacales. Las sustancias químicas también pueden causar gastroenteritis", indican.

Según los expertos, la mayoría de las veces, la gastroenteritis desaparece por sí sola.

Síntomas de la gastroenteritis

Los síntomas de la gastroenteritis pueden variar. MedlinePlus señala que, generalmente, esta afección puede provocar síntomas como diarrea, dolor o calambres en el abdomen, náuseas, vómitos y fiebre.

La gastroenteritis no suele ser grave, sin embargo, en algunos casos, puede causar deshidratación, lo que podría complicar las cosas.

MedlinePlus recomienda ver a un médico lo antes posible si se presentan los siguientes síntomas:

Cambio en su estado mental, como irritabilidad o falta de energía

Diarrea que dura más de 2 días

Fiebre alta

Vómitos frecuentes

Seis o más deposiciones sueltas en un día

Dolor intenso en el abdomen (vientre) o recto

Heces negras y alquitranadas o que contienen sangre o pus

Síntomas de deshidratación, como sed, boca seca, dolor de cabeza, orina de color oscuro y orinar menos de lo normal

---------

