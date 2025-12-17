Un posteo de Milei desató un conflicto regional: Qué generó la furia de Brasil

image

Un ministro de Brasil estalló contra Milei

Pero el cruce más fuerte llegó desde el propio gobierno de Brasil. Guilherme Boulos, ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia y una de las incorporaciones recientes al gabinete de Lula, publicó un mensaje durísimo contra el mandatario argentino. En su descargo, calificó el posteo como un ataque al pueblo brasileño y lo definió como “vergonzoso”, además de asociarlo con lo que consideró una expresión típica de la ultraderecha.

“Milei representa estupidez y prejuicio”, escribió Boulos, dirigente del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), en un mensaje que rápidamente ganó difusión y respaldo en redes sociales.

El episodio ocurre en un momento delicado de la agenda regional. Este viernes está prevista una cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú, donde los presidentes del bloque buscarán avanzar en la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

Por ahora, la presencia de Javier Milei en ese encuentro no está confirmada, pero el clima político previo ya quedó marcado por el malestar expresado por funcionarios del gobierno brasileño. Una vez más, una publicación digital del presidente argentino trascendió las redes y abrió un nuevo frente de tensión diplomática en la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/folha/status/2000939961672245543?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2000939961672245543%7Ctwgr%5E7be4fbd0bf1b9df5a4073abd466d356b01b93176%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fmilei-publico-polemico-mapa-sudamerica-paises-ricos-pobres-ministro-lula-salio-cruzarlo-duro_0_y4oACT6UAu.html&partner=&hide_thread=false Milei republica imagem que retrata Brasil como favela e Argentina como futurística. Publicação ocorreu após vitória do ultradireitista José Antonio Kast no Chile, que equilibrou mapa ideológico da região.



Leia mais na #Folha: https://t.co/ujw06uSiPr pic.twitter.com/KUJSa2V6S8 — Folha de S.Paulo (@folha) December 16, 2025

