Un gesto en redes sociales volvió a colocar al presidente Javier Milei en el centro de una polémica internacional. Esta vez, el detonante fue la publicación de una imagen que dividía a Sudamérica entre países “ricos” y “pobres”, un mensaje que tuvo fuerte repercusión en Brasil y provocó una respuesta directa desde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
POLÉMICO
Un posteo de Milei desató un conflicto regional: Qué generó la furia de Brasil
Milei metió la pata: publicó una polémica imagen en Instagram y después la borró. De todos modos, ya era tarde y Brasil estalló contra el Presidente.
La publicación apareció en una historia de Instagram de Milei, pocas horas después del triunfo electoral del dirigente ultraderechista José Antonio Kast en Chile. El contenido mostraba un mapa del continente con una representación visual contrastante: los países gobernados por fuerzas de derecha o centroderecha aparecían asociados a imágenes de modernidad y desarrollo, mientras que los administrados por gobiernos de izquierda o centroizquierda eran retratados con escenas de pobreza.
El polémico posteo de Milei
En ese esquema, Brasil fue uno de los países que quedaron del lado negativo del mapa, representado gráficamente con favelas. También aparecieron en esa categoría Uruguay, Venezuela, Colombia, Surinam, Guyana y la Guayana Francesa. En contrapartida, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador figuraban con imágenes futuristas o de prosperidad.
Aunque la historia tuvo una duración limitada, el impacto fue inmediato. Los principales medios brasileños recogieron el episodio y lo interpretaron como una provocación directa. O Globo y Folha de São Paulo dedicaron títulos y artículos completos al posteo presidencial, subrayando la comparación entre Brasil y una gran favela frente a una Argentina “del futuro”.
La reacción no se limitó a los medios. Miles de usuarios brasileños inundaron la cuenta de Milei con comentarios críticos, burlas y comparaciones económicas, generando una oleada de respuestas que amplificó la controversia más allá del ámbito político.
Un ministro de Brasil estalló contra Milei
Pero el cruce más fuerte llegó desde el propio gobierno de Brasil. Guilherme Boulos, ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia y una de las incorporaciones recientes al gabinete de Lula, publicó un mensaje durísimo contra el mandatario argentino. En su descargo, calificó el posteo como un ataque al pueblo brasileño y lo definió como “vergonzoso”, además de asociarlo con lo que consideró una expresión típica de la ultraderecha.
“Milei representa estupidez y prejuicio”, escribió Boulos, dirigente del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), en un mensaje que rápidamente ganó difusión y respaldo en redes sociales.
El episodio ocurre en un momento delicado de la agenda regional. Este viernes está prevista una cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú, donde los presidentes del bloque buscarán avanzar en la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.
Por ahora, la presencia de Javier Milei en ese encuentro no está confirmada, pero el clima político previo ya quedó marcado por el malestar expresado por funcionarios del gobierno brasileño. Una vez más, una publicación digital del presidente argentino trascendió las redes y abrió un nuevo frente de tensión diplomática en la región.
