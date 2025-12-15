Milei y la elección de Chile: "Sudamérica despertó y vuelve a vivir bajo las ideas de la libertad"

Nuestras armas son nuestras ideas y la trinchera está en cada ámbito de la vida cotidiana. Hoy una idea no necesita ser verdadera para llegar lejos, sino atractiva. La izquierda lo sabe y ha sabido presentar sus mentiras como apetecibles. Nuestras armas son nuestras ideas y la trinchera está en cada ámbito de la vida cotidiana. Hoy una idea no necesita ser verdadera para llegar lejos, sino atractiva. La izquierda lo sabe y ha sabido presentar sus mentiras como apetecibles.

El primer mandatario cuestionó al movimiento woke (progresista) y aseguró que “durante años exigió mirar para otro lado frente a hechos de violencia. Nuestro deber es alertar con claridad que lo que está mal, está mal”.

Milei felicitó a José Antonio Kast

Definió el Jefe de Estado argentino al ganador de las presidenciales trasandinas como “flamante presidente electo de Chile, un verdadero baluarte de la batalla cultural”.

La cena contó con la presencia de funcionarios, legisladores y referentes de La Libertad Avanza.

También, del abogado chileno Axel Kaiser, que se desempeña como subdirector de la fundación y es el hermano del excandidato presidencial libertario Johannes Kaiser.

El rating sigue sin acompañar a Milei

“Antes de Milei” la TV Pública medía apenas 0,2 puntos de rating.

#TelefeNoticias 7.2

#LAM 3.8

#Telenoche 3.4

#Bendita 2.6

#SeSienteArgentina 0.2

Luego, con la transmisión de la cena de la Fundación Faro, los guarismos bajaron hasta 0,0 puntos de rating. Ningún canal de noticias tomó en vivo el acto.