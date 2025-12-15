urgente24
Milei y la elección de Chile: "Sudamérica despertó y vuelve a vivir bajo las ideas de la libertad"

Javier Milei asistió a la reunión de fin de año de la Fundación Faro y se refirió a la victoria por 17 puntos que obtuvo el conservador José Antonio Kast.

15 de diciembre de 2025 - 22:31
Presidente Javier Milei

“La libertad es el valor más sagrado de nuestra cultura occidental” dijo el presidente Milei en el cónclave del “think tank” libertario.

Milei denunció el avance del antisemitismo y defendió la “batalla cultural” contra los extremismos.

Los ataques terroristas son perpetrados por “enemigos acérrimos de la libertad”.

El Jefe de Estado repudió el atentado terrorista ocurrido en Sidney, Australia, y advirtió sobre el avance a nivel global de los atentados contra la comunidad judía.

“Esto ya trasciende al propio pueblo judío: es una afrenta directa contra la libertad misma”.

Nuestras armas son nuestras ideas y la trinchera está en cada ámbito de la vida cotidiana. Hoy una idea no necesita ser verdadera para llegar lejos, sino atractiva. La izquierda lo sabe y ha sabido presentar sus mentiras como apetecibles.

El primer mandatario cuestionó al movimiento woke (progresista) y aseguró que “durante años exigió mirar para otro lado frente a hechos de violencia. Nuestro deber es alertar con claridad que lo que está mal, está mal”.

Sidney_atentado_3_AFP
Milei felicitó a José Antonio Kast

Definió el Jefe de Estado argentino al ganador de las presidenciales trasandinas como “flamante presidente electo de Chile, un verdadero baluarte de la batalla cultural”.

La cena contó con la presencia de funcionarios, legisladores y referentes de La Libertad Avanza.

También, del abogado chileno Axel Kaiser, que se desempeña como subdirector de la fundación y es el hermano del excandidato presidencial libertario Johannes Kaiser.

kast milei
El rating sigue sin acompañar a Milei

“Antes de Milei” la TV Pública medía apenas 0,2 puntos de rating.

#TelefeNoticias 7.2

#LAM 3.8

#Telenoche 3.4

#Bendita 2.6

#SeSienteArgentina 0.2

Luego, con la transmisión de la cena de la Fundación Faro, los guarismos bajaron hasta 0,0 puntos de rating. Ningún canal de noticias tomó en vivo el acto. Luego, con la transmisión de la cena de la Fundación Faro, los guarismos bajaron hasta 0,0 puntos de rating. Ningún canal de noticias tomó en vivo el acto.

