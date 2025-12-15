Fundación Capital a Javier Milei: Ganar reservas y generar empleo son los desafíos 2026

Es clave incrementar las reservas internacionales y poder mostrar capacidad de pago. En este sentido, son bienvenidas las compras de divisas por parte del Tesoro de las últimas semanas, el regreso a los mercados voluntarios de deuda y la posibilidad de contar con un swap con el Tesoro de Estados Unidos, que otorgan fortaleza en el corto plazo.

No obstante, es preciso contar con un flujo continuo y no sólo el tránsito de puente en puente que ha venido presenciando nuestro país (el blanqueo, el acuerdo con el FMI, el swap con el Tesoro el Estados Unidos).

No importa si los flujos provienen de la cuenta corriente o de la cuenta capital, aunque esta última es más volátil, lo relevante es que exista un horizonte.

En este sentido, el norte de la política cambiaria debe ser avanzar en la eliminación de restricciones y poder contar con un único tipo de cambio.

El segundo gran desafío es alcanzar un crecimiento que sea más generalizado y poder volver a crear empleos formales. En este sentido, el mercado de trabajo evidencia problemas de inserción, con el empleo no acompañando la recuperación en la actividad económica.

En paralelo, se advierte baja calidad en la creación de puestos de trabajo, con una migración de asalariados formales (-138.000 en el sector privado registrado) hacia cuentapropistas (121.000), principalmente informales.

Reservas

(...) Incluso con un importante rebote de la actividad económica, no se observó una mejora del empleo en el mismo sentido. Para 2026, se prevé un crecimiento económico moderado de entre 1,6% i.a. y 2,9% i.a..

El próximo año continuaremos viendo una dinámica muy heterogénea al interior de los sectores, con aquellos vinculados a las actividades primarias como principales traccionadores, pero con un mercado interno que continuará siendo limitado.

La apuesta de estos últimos estará en el motor del crédito, dado un poder adquisitivo que mostrará en el mejor de los escenarios una estabilización a medida que la inflación se modere.

Hacia delante, la recuperación del mercado de trabajo continúa siendo incierta, ante un cambio de modelo económico donde los sectores económicos “ganadores” no son mano de obra intensiva (como en la industria y la construcción).

En definitiva, como hemos señalado en anteriores oportunidades, el gobierno debe aprovechar este momento de fortaleza interna y externa para consolidar la estabilidad y promover el crecimiento con empleo en esta segunda etapa del mandato.

Resulta sano que el gobierno pueda empezar a renovar los vencimientos de capital de la deuda pública. Asimismo, usar una mezcla de instrumentos (repos, bonar, etc.) también es lógico para no saturar.

Más aún, teniendo en cuenta que hay una fuerte concentración de vencimientos, tanto en enero, como en julio de 2026.

No obstante, el riesgo país todavía no es bajo (entre 600 y 650 puntos básicos) y por lo tanto al no arrancar con financiamiento barato, las autoridades deben ser muy cautas e ir probando de a poco, con plazos que no comprometan demasiado. (...)".

