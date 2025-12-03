En medio de incertidumbre cambiaria y la urgencia de afrontar vencimientos de deuda soberana, el ministro de Economía Luis Caputo dio detalles sobre un nuevo acuerdo de tipo “repo” que negocia con bancos internacionales. Y, con esa operación sobre la mesa, proyectó que Argentina podría sumar entre US$ 7.000 millones y hasta US$ 21.000 millones en reservas durante 2026.
MÁS DEUDA
Luis Caputo va por un repo para pagar deuda y pronosticó cuántas reservas comprará en 2026
Durante su exposición en un encuentro organizado por el diario El Cronista, Caputo informó que varios bancos extranjeros han ofrecido al país entre US$ 6.000 millones y US$ 7.000 millones.
Ese monto, explicó, podría servir para afrontar los pagos a bonistas previstos para enero próximo sin afectar las reservas. Declaró:
Las reservas de Caputo
El ministro admitió que, aunque su gestión compró reservas internacionales en lo que va del mandato, “acumularlas” ha sido más difícil. Atribuyó esa dificultad a la enorme deuda, con compromisos frente al mercado, importadores y organismos multilaterales, “estos 20 meses no hemos hecho otra cosa que honrar las deudas”, afirmó.
Ante esos condicionantes, Caputo planteó que el gobierno buscará recomponer reservas “de manera inteligente”, es decir, comprando dólares en la medida en que aumente la demanda de pesos. Su objetivo sería evitar generar volatilidad en el mercado cambiario o disparar la inflación.
“La mejor forma de hacerlo es que esté acompañado de un incremento en la demanda de dinero”, señaló, en referencia a que la compra de dólares por parte del gobierno conlleva una emisión monetaria, que debería tener como contraposición una demanda “legítima” de dinero para que no vaya a precios.
Sin embargo, con muchas industrias que registran poco uso de su capacidad instalada probablemente un dinero sobrante no vaya directo a precios, por no presentarse una economía en pleno empleo.
Los planes de Caputo para 2026
Sobre las proyecciones para 2026, Caputo sostuvo que todo dependerá de la evolución de la base monetaria. Si ésta se mantiene en la proporción del PBI actual, se podrían comprar unos US$ 7.000 millones de dólares. Pero si la demanda de dinero repunta —es decir, si crece la demanda de pesos— el monto podría ampliarse considerablemente, hasta rondar los US$ 21.000 millones.
El anuncio del funcionario llega en un momento sensible. El país enfrenta en enero vencimientos de deuda con bonistas privados que, según publicó Bloomberg Línea, podrían pagarse con parte de los fondos ofrecidos por los bancos internacionales.
Algunos analistas advierten que depender de operaciones de crédito externo (y no de ahorro genuino de reservas) podría dejar a la economía vulnerable ante cambios en la confianza de los mercados.
Caputo quiere más deuda
Caputo también anticipó que, con el fortalecimiento de reservas, el país podría volver a tener “acceso a los mercados” internacionales —una señal clara hacia posibles nuevas emisiones de deuda o financiamiento externo. Esa perspectiva parece alinearse con la estrategia del gobierno de alternar recompra de bonos con nuevas colocaciones, en función de las condiciones de mercado y ante la expectativa de que baje el riesgo país, que sigue cómodo arriba de los 600 puntos básicos.
Hoy, el riesgo país cerró en 639 puntos.
