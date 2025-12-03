Luis Caputo va por un repo para pagar deuda y pronosticó cuántas reservas comprará en 2026

Ante esos condicionantes, Caputo planteó que el gobierno buscará recomponer reservas “de manera inteligente”, es decir, comprando dólares en la medida en que aumente la demanda de pesos. Su objetivo sería evitar generar volatilidad en el mercado cambiario o disparar la inflación.

“La mejor forma de hacerlo es que esté acompañado de un incremento en la demanda de dinero”, señaló, en referencia a que la compra de dólares por parte del gobierno conlleva una emisión monetaria, que debería tener como contraposición una demanda “legítima” de dinero para que no vaya a precios.

Sin embargo, con muchas industrias que registran poco uso de su capacidad instalada probablemente un dinero sobrante no vaya directo a precios, por no presentarse una economía en pleno empleo.

Los planes de Caputo para 2026

Sobre las proyecciones para 2026, Caputo sostuvo que todo dependerá de la evolución de la base monetaria. Si ésta se mantiene en la proporción del PBI actual, se podrían comprar unos US$ 7.000 millones de dólares. Pero si la demanda de dinero repunta —es decir, si crece la demanda de pesos— el monto podría ampliarse considerablemente, hasta rondar los US$ 21.000 millones.

El anuncio del funcionario llega en un momento sensible. El país enfrenta en enero vencimientos de deuda con bonistas privados que, según publicó Bloomberg Línea, podrían pagarse con parte de los fondos ofrecidos por los bancos internacionales.

Algunos analistas advierten que depender de operaciones de crédito externo (y no de ahorro genuino de reservas) podría dejar a la economía vulnerable ante cambios en la confianza de los mercados.

Caputo quiere más deuda

Caputo también anticipó que, con el fortalecimiento de reservas, el país podría volver a tener “acceso a los mercados” internacionales —una señal clara hacia posibles nuevas emisiones de deuda o financiamiento externo. Esa perspectiva parece alinearse con la estrategia del gobierno de alternar recompra de bonos con nuevas colocaciones, en función de las condiciones de mercado y ante la expectativa de que baje el riesgo país, que sigue cómodo arriba de los 600 puntos básicos.

Hoy, el riesgo país cerró en 639 puntos.

