El mal dato de inflación de febrero (2,9%) dejó recalculando al Gobierno, ya que no encuentra manera de sostener el relato de la "desinflación" dado que hace 9 meses que el IPC no baja. Pero el ministro de Economía, Luis Caputo, sigue prometiendo que bajará, aunque ahora recalcula con los tiempos.
INFLACIÓN ABAJO DE 1%
Luis Caputo recula: "Si no es agosto, será septiembre u octubre"
Luis Caputo había asegurado que la inflación "comenzará con 0 en agosto 2026". Ahora, recalcula y promete que "si no es en agosto, será septiembre u octubre".
Tras asegurar que la inflación "comenzará con 0 en agosto 2026", Caputo aseguró este viernes (13/03) que "si no es en agosto, será septiembre u octubre". Si seguimos así, en cualquier momento lo pateará para 2027...
El ministro de Economía se refirió al dato de inflación de febrero que marcó un 2,9%, y pese a sus pronósticos previos que señalaban una desaceleración durante el mes, aseguró que el número no sorprendió al Gobierno. Así, el funcionario afirmó que el indicador podría perforar el 1% mensual en los próximos meses. “Si no es agosto, será septiembre u octubre”, indicó.
“Esperábamos el dato porque la suba de la carne pegó y las tarifas también, pero eso más que preocuparnos, nos ocupa. Desde el Banco Central se sigue apuntando a tener la inflación en los niveles mas bajos posibles”, aclaró Caputo en diálogo con TN.
“La cantidad de pesos está muy controlada y eso al final termina en una inflación más baja. Se siguen haciendo los deberes, no hay déficit y la inflación va a terminar convergiendo a niveles internacionales”, prometió.
Luego, comenzó con los malabares para justificar que la baja de la inflación se “ralentizó” y, otra vez, lo vinculó a las elecciones de medio término cuando, según denunció, hubo un “ataque político” que derivó “en una dolarización” y en una suba del riesgo país.
“Cayó la demanda de nuestra moneda y subieron los otros precios. El mismo riesgo país estaba en 500 y se fue a 1.500...Ese ataque político nos hizo retroceder algunos casilleros, pero ahora estamos encaminados de nuevo”, marcó el funcionario.
Lo cierto es que desde junio 2025 que la inflación viene subiendo y las excusas oficiales ya no convencen a muchos... Además, el Gobierno pronosticó en el Presupuesto 2026 un IPC de 10,1% anual, una meta muy difícil de lograr, si se tiene en cuenta que en los dos primeros meses del años ya acumuló 5,8%.
Ante la consulta de si el Gobierno logrará cumplir con la meta de inflación cero, prevista para el mes de agosto -de acuerdo a los planteado en reiteradas ocasiones por Javier Milei-, Caputo manifestó: “Podría ser, tranquilamente. Es difícil predecir el cuándo en los índices. Pero no me preocupa. Si no es agosto, será septiembre u octubre“.
Ayer, Caputo no se había referido a ese "ataque político" (¿cuál fue el ataque?) que menciona ahora para explicar que el IPC no baja, sino que habló de "un proceso de corrección de precios relativos".
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