Luis Caputo recula: "Si no es agosto, será septiembre u octubre"

Luego, comenzó con los malabares para justificar que la baja de la inflación se “ralentizó” y, otra vez, lo vinculó a las elecciones de medio término cuando, según denunció, hubo un “ataque político” que derivó “en una dolarización” y en una suba del riesgo país.

“Cayó la demanda de nuestra moneda y subieron los otros precios. El mismo riesgo país estaba en 500 y se fue a 1.500...Ese ataque político nos hizo retroceder algunos casilleros, pero ahora estamos encaminados de nuevo”, marcó el funcionario.

Lo cierto es que desde junio 2025 que la inflación viene subiendo y las excusas oficiales ya no convencen a muchos... Además, el Gobierno pronosticó en el Presupuesto 2026 un IPC de 10,1% anual, una meta muy difícil de lograr, si se tiene en cuenta que en los dos primeros meses del años ya acumuló 5,8%.

ipc febrero

Ante la consulta de si el Gobierno logrará cumplir con la meta de inflación cero, prevista para el mes de agosto -de acuerdo a los planteado en reiteradas ocasiones por Javier Milei-, Caputo manifestó: “Podría ser, tranquilamente. Es difícil predecir el cuándo en los índices. Pero no me preocupa. Si no es agosto, será septiembre u octubre“.

Ayer, Caputo no se había referido a ese "ataque político" (¿cuál fue el ataque?) que menciona ahora para explicar que el IPC no baja, sino que habló de "un proceso de corrección de precios relativos".

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