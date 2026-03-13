en vivo SIGUE EL DEBATE POR ADORNI/ IPC DURO Inflación y casta: Se complican los pilares discursivos de la Casa Rosada

Manuel Adorni, la inflación y el contexto internacional condicionan la tranquilidad del Gobierno. Manuel Adorni, la inflación y el contexto internacional condicionan la tranquilidad del Gobierno.

El índice de inflación sigue acelerado en comparación a las expectativas oficiales. Manuel Adorni complicó la doctrina anti casta. Javier Milei rumbo a España.