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Inflación y casta: Se complican los pilares discursivos de la Casa Rosada

Manuel Adorni, la inflación y el contexto internacional condicionan la tranquilidad del Gobierno.&nbsp;

Manuel Adorni, la inflación y el contexto internacional condicionan la tranquilidad del Gobierno. 

Manuel Adorni, la inflación y el contexto internacional condicionan la tranquilidad del Gobierno.&nbsp;

Manuel Adorni, la inflación y el contexto internacional condicionan la tranquilidad del Gobierno. 

El índice de inflación sigue acelerado en comparación a las expectativas oficiales. Manuel Adorni complicó la doctrina anti casta. Javier Milei rumbo a España.

13 de marzo de 2026 - 13:46

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VIERNES 13 DE MARZO DE 2026. La publicación del IPC por parte del INdEC reveló una inflación dura de roer para el Gobierno y sus expectativas de tendencia a cero. El 2,9% confirmado para debrero y la tendencia internacional al alza fruto del conflicto bélico en Medio Oriente y el incremento del petróleo dejaron un panorama de preoupación interna en el equipo económico, que tenía la esperanza de anotar próximamente un dígito por debajo de 1%.

Con esa meta, que compone parte central del material de campaña que La Libertad Avanza pretende sostener de cara al 2027, alejándose más de lo previsto, también se sumó la complicación de otra parte central del discurso: la doctrina anti casta. El problema llegó por el flanco del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fue objeto de severas críticas en general por el viaje de su esposa en la comitiva oficial hacia Nueva York.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei completará en las próximas horas la gira internacional con un paso exprés por España. Acompañado sólo por su hermana Karina, el mandatario hará un paso político por el Madrid Economic Forum 2026 donde se encontrará con referentes de Vox como Pedro Pascal.

Todo esto y más en el vivo de Urgente24:

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En USA quieren limitar el espionaje

Un proyecto de ley bipartidista presentado en el Congreso de Estados Unidos obligaría al FBI a obtener una orden judicial para leer mensajes o escuchar llamadas de los estadounidenses, y también prohibiría la compra de datos comerciales sobre los residentes. Esto ocurre en medio de la polémica por el cuestionado acuerdo entre OpenAI y el Pentágono, que genera serios interrogantes sobre el uso sin límites de la inteligencia artificial por parte del Departamento de Defensa estadounidense, incluida la posibilidad de emplearla para vigilancia tanto doméstica como global.

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Fuerte cambio en el mercado del mate

Según el último informe estadístico del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el primer mes del año el sector yerbatero mostró una retracción en los despachos destinados al mercado interno, pero las exportaciones registraron un incremento significativo en términos interanuales.

En enero, el volumen de yerba mate elaborada a salida de molino con destino al mercado nacional alcanzó los 21.399.665 kilogramos, cifra que representa el indicador más cercano al comportamiento del producto en góndola, ya que contempla tanto los envíos a centros de distribución propios como las compras realizadas por mayoristas y cadenas de supermercados.

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Polémica por la propaganda de YPF

Urgente24 ya advirtió sobre la hipocresía de Javier Milei, que se jacta de haber suspendido la pauta publicitaria del Estado Nacional pero ha encontrado otros mecanismos para financiar su 'circo' comunicacional. El caso de YPF es el más evidente. Además, el Gobierno justifica el ajuste con el famoso "no hay plata", mientras paga sueldos millonarios a directores de la petrolera estatal.

El “mago del Kremlin”, Santiago Caputo, (que mantiene el control político de YPF) hace sus trucos: la pauta de la petrolera estatal no se computa directamente al Gobierno sino que se vehiculiza por la petrolera.

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La onda expansiva de Medio Oriente

La Guerra en Medio Oriente trae gravísimas consecuencias en el precio del petróleo y, por este motivo, los expertos alertaron por los costos de la logística en Argentina. Con este panorama, Maximiliano Saavedra, CEO de Fixy Logística y especialista en el sector, advirtió que la logística se convirtió en el “epicentro de la resistencia económica”.

A la vez, señaló que, dado que el 95% del transporte mundial depende de derivados del crudo, cualquier tensión en las rutas de suministro globales podría trasladarse al costo de los bienes básicos en el país, ya que más del 90% de la carga interna se mueve por carretera.

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