Inflación y casta: Se complican los pilares discursivos de la Casa Rosada

VIERNES 13 DE MARZO DE 2026. La publicación del IPC por parte del INdEC reveló una inflación dura de roer para el Gobierno y sus expectativas de tendencia a cero. El 2,9% confirmado para debrero y la tendencia internacional al alza fruto del conflicto bélico en Medio Oriente y el incremento del petróleo dejaron un panorama de preoupación interna en el equipo económico, que tenía la esperanza de anotar próximamente un dígito por debajo de 1%.
En USA quieren limitar el espionaje
Un proyecto de ley bipartidista presentado en el Congreso de Estados Unidos obligaría al FBI a obtener una orden judicial para leer mensajes o escuchar llamadas de los estadounidenses, y también prohibiría la compra de datos comerciales sobre los residentes. Esto ocurre en medio de la polémica por el cuestionado acuerdo entre OpenAI y el Pentágono, que genera serios interrogantes sobre el uso sin límites de la inteligencia artificial por parte del Departamento de Defensa estadounidense, incluida la posibilidad de emplearla para vigilancia tanto doméstica como global.
Deja tu comentario