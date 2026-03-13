El Caso Master agita a Brasil, peligro para Lula da Silva y escándalo en la Corte Suprema

Con ese dinero él construyó una red de relaciones, lo que provocó que la caída de Master Bank fuese tan ruidosa.

Y con repercusiones en la Corte Suprema (STF).

martha-graeff y Daniel Vorcaro Daniel Vorcaro, objetivo de la Operación Cumplimiento Cero, y su ex novia, la influencer Martha Graeff.

El desgaste

José Antonio Dias Toffoli, integrante del colectivo desde 2009 -propuesta de Luiz Inácio Lula da Silva respaldado por su Partido dos Trabalhadores o PT-, y fue su presidente hasta 2020, quedó herido por las revelaciones de que una empresa de la que es copropietario hizo negocios con fondos vinculados al exbanquero.

Dias Toffoli tuvo que recusarse en el caso.

Ahora, una encuesta de Genial/Quaest indica que ahora el 72% de los brasileños cree que el STF (la Corte) tiene demasiado poder.

Y el 66% afirmó que era importante votar este año por candidatos al Senado comprometidos con la destitución de los jueces de la Corte Suprema.

La encuesta entrevistó a 2.004 personas entre el viernes 06/03 y el lunes 09/03 con un margen de error de 2 puntos y un nivel de confianza del 95%. La encuesta se registró en el Tribunal Electoral con el número BR-05809/2026.

Según la encuesta, el 49% de los brasileños afirma no confiar en el STF, y sí confía el 43%. En noviembre de 2022, el 56% confiaba en él y el 40% no.

El 59% afirma que el STF es aliado del gobierno de Lula da Silva, porcentaje que alcanza el 84% entre los votantes de derecha.

El 51% considera que el TSF ha sido importante para el mantenimiento de la democracia en Brasil, mientras que el 38% discrepa.

Pero el 38% dijo que evitaría votar por cualquier candidato involucrado en el escándalo de Banco Master, el 29% tendría en cuenta el tema junto con otros factores, y el 20% dijo que no lo consideraría al decidir su voto.

El caso tiene derivaciones impensadas.

Dias Toffoli Jose Antonio Dias Toffoli.

Influencer y novia rusa

Por ejemplo la modelo rusa Maryia Lubimova utilizó las redes sociales para pedir a los brasileños que no la juzguen por las decisiones tomadas por Daniel Vorcaro.

Él guardó su contacto en su teléfono móvil como "mi futura esposa".

En su perfil, con casi 70.000 seguidores, Maryia publicó un mensaje sobre el asunto después de que su nombre comenzara a aparecer en las noticias.

"Siento un profundo respeto por Brasil y su pueblo. He visitado su país varias veces y siempre he percibido la calidez, la apertura y la increíble energía de su cultura".

"Es importante aclarar que nunca me he involucrado en los negocios ni en los asuntos financieros de nadie. Mi relación con esta persona [Vorcaro] era puramente personal, entre un hombre y una mujer, nada relacionado con dinero o intereses".

"Simplemente les pido que me vean como una persona y no me juzguen por decisiones que no fueron mías".

maryia lubimova Maryia Lubimova.

El jefe mafioso

Vorcaro se encuentra en la prisión federal de máxima seguridad de Brasilia, una unidad donde, por ejemplo, están detenidos Marco Willians Herbas Camacho, conocido como 'Marcola', y Nicola Assisi, miembro de la mafia italiana Ndrangheta.

El equipo de defensa de 'Marcola', señalado como jefe de la poderosa organización criminal PCC (Primeiro Comando da Capital), pidió a la Justicia Federal que le extienda el mismo beneficio concedido por el STF al empresario Daniel Vorcaro en lo que respecta a las conversaciones con abogados.

La petición, firmada por el abogado Bruno Feullo Rita, se presentó este jueves (12/03).

Por decisión del ministro André Mendonça, relator del 'caso Master', Vorcaro podrá recibir visitas de sus representantes legales sin monitoreo ni grabación de las conversaciones. En el sistema penitenciario federal, estas reuniones se graban en audio y video.

Según un comunicado del abogado, la decisión del ministro destacó que la legislación que rige el sistema penitenciario federal prohíbe expresamente el monitoreo de las visitas de los abogados, salvo autorización judicial específica.

“Por tal motivo, se determinó que la administración penitenciaria debía permitir las visitas de los abogados sin monitoreo, sin grabación y con independencia de horario, garantizando además el ingreso de copias de los expedientes y la posibilidad de tomar notas durante las reuniones”, señala la defensa.

Tormenta en Brasilia

En tanto, el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), envió una carta al Banco Central expresando su firme compromiso con una inyección de capital en el banco estatal BRB solo después de haber sido advertido por el Banco Central (el 13/03) de que corría el riesgo de que sus bienes personales fueran congelados en caso de una intervención del banco público.

En una carta enviada el 13/02, el Banco Central exigió un acuerdo de compromiso en materia de capitalización, que debía ser firmado por el accionista mayoritario de BRB, que en este caso es el gobierno del Distrito Federal.

En aquel momento, Ibaneis estaba retrasando el proceso de capitalización debido a intereses relacionados con su candidatura en las próximas elecciones, a pesar de las advertencias sobre el empeoramiento de las condiciones financieras en BRB.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, el Banco Central estaba por ordenar un REAT (Régimen Especial de Administración Provisional). Ibaneis fue advertido entonces por allegados y su equipo legal de que, en caso de que el Banco Central tomara medidas, sus bienes personales podrían ser congelados.

A diferencia de una intervención, la REAT permite al banco seguir operando en un intento por resolver los problemas y evitar que la crisis se extienda por todo el sistema financiero.

La crisis del BRB se desencadenó por la compra de aproximadamente 12.000 millones en préstamos fraudulentos a Master, cantidad que BRB aún intenta recuperar.

Ibaneis envió un proyecto de ley a la CLDF (Cámara Legislativa del Distrito Federal) para la capitalización del BRB, la que fue aprobada.

Pero la tormenta no cesó.

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