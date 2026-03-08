Lula da Silva / Paolo Rocca: El Círculo Rojo está partido en Argentina 2026

Pero en Brasil no ha surgido un frente unido de apoyo.

Antes del viaje a India (12/02) el Consejo de Administración de Usiminas. "…aprobó, por unanimidad, el cambio de la moneda funcional de la Compañía a dólares estadounidenses, según lo recomendado por el Comité de Auditoría y la información disponible en el Portal de Gobernanza", decisión vigente desde el 01/01/2026.

Usiminas comunicó a Lula da Silva que abandonaba el real, la moneda brasileña, como referencia contable. Y adoptaba la moneda del país de Trump.

Usiminas es uno de los mayores productores integrados de aceros planos del país y tiene su propia extracción de mineral de hierro.

Sin embargo, esto no impidió que Lula da Silva asistiera al homenaje a Roberto Rocca, padre de Paolo Rocca. Para el 'Círculo Rojo' argentino más crítico de Javier Milei, y conocedor del contexto, es el mensaje potente: en una democracia es posible disentir y, sin embargo, dialogar.

Obviamente que esto no fue 'mágico' sino que tuvo interlocutores: el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes -que busca la gobernación del estado de Río de Janeiro en 2026-, el vicepresidente Geraldo Alckmin; y la ministra de Planificación, Simone Tebet.

Ternium (Techint) completó la adquisición de la participación remanente de Nippon Steel en el grupo de control de Usiminas: Ternium Investments / Ternium Argentina / Confab -filial de Tenaris- controlan el 92,9%. Previdência Usiminas, el fondo de pensiones de los empleados, conserva el 7,1% restante.

Usiminas, fundada em 1956, tiene un programa de inversión en educación técnica, que importa mucho a Lula da Silva, enfocado en sumar valor agregado a la industria nacional.

LULA NO RIO!



Estamos juntos hoje, na Zona Oeste, participando de entregas importantes para a população.



Inauguramos um túnel em Campo Grande, que vai melhorar a mobilidade da região, e a Escola Técnica Roberto Rocca, em Santa Cruz, que vai formar jovens em Eletromecânica e… pic.twitter.com/jUlMLzK5wr — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) March 6, 2026

Lula da Silva ha impulsado programas con ese objetivo: Nueva Industria Brasil (NIB) y Programa MOVER.

Usiminas es importante en la producción manufacturera de Minas Gerais y de Brasil.

La transacción, anunciada en noviembre 2025, fue comunicada después de comenzada la polémica por la licitación de tubos para el gasoducto argentina que exportará gas natural desde Vaca Muerta (Neuquén) a la costa de Río Negro, evento que ganó la compañía india Welspun.

La compra a Nippon Steel la realizó Ternium Investments e implicó la compra de US$ 153,1 millones en acciones ordinarias, a un precio de US$2,06 por acción.

Trump / Lula

Luego de varios amagues, Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva iban a sentarse en marzo en Washington DC, pero se ha postergado y el gobierno estadounidense no ha confirmado una nueva fecha.

Trump evitó confirmar la fecha cuando se le preguntó el 27/02 sobre cuándo se celebraría la reunión. "Me llevo muy bien con el presidente de Brasil. Me encantaría (recibirlo)". Al día siguiente, USA e Israel bombardearon Irán.

Lula da Silva se reunió con el Asesor Especial de la Presidencia para Asuntos Internacionales, Celso Amorim, y se mencionó la posibilidad de que Brasil actúe como mediador en el conflicto.

Como punto de referencia surgió la Declaración de Teherán, acuerdo firmado en 2010 con mediación de Brasil y Turkiye, en el que Irán se comprometió a mantener su programa nuclear únicamente con fines pacíficos, orientados a la generación de energía. Sin embargo, USA rechazó aquel acuerdo.

En 2026 Lula da Silva ha adoptado una postura cautelosa en sus declaraciones públicas sobre el conflicto. Él evitó mencionar directamente a los gobiernos estadounidense e israelí en sus discursos, y apuntó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) porque está "cediendo al fatalismo de los belicistas".

También mencionó a Trump pero sin vincularlo directamente con los conflictos. "¿Creen que es normal que Trump repita a diario 'Tengo el barco más grande del mundo, el ejército más grande del mundo'?".

Visita à Escola Técnica Roberto Rocca, no Rio de Janeiro. Escolas técnicas como essa abrem as portas para que os estudantes possam se capacitar, se profissionalizar e construir um futuro com mais oportunidades. A educação transforma vidas e fortalece o desenvolvimento do nosso… pic.twitter.com/HnzfdwgKGt — Lula (@LulaOficial) March 6, 2026

China

Pero Paolo Rocca también tenía necesidad de hacer 'contacto' con Lula da Silva. En febrero, el gobierno brasileño impuso aranceles a los productos chinos, que habían llegado a dominar el mercado del país en apenas unos años.

Lula da Silva hizo lo que no hace Javier Milei.

Las medidas del gobierno brasileño contra los fabricantes de acero chinos brindaron cierto alivio a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), que atraviesa una de las peores crisis financieras de su historia.

Esta decisión política de Brasil, socio de China en BRICS, es un mensaje poderoso a la hora de definir dónde la familia Rocca aplicará sus recursos en forma prioritaria.

'De Vido' Adelmo Gabbi

J. J. Adelmo Gabbi gozaba de la confianza de Julio De Vido en los días K. Ahora él intenta sobrevivir en los días de Javier Milei, pagando el precio de sostener tonterías y afirmas excentricidades / ignorancias.

Gabbi incursionó en un tema de fondo en la mala relación entre Javier Milei y Paolo Rocca: el tipo de cambio (y Gabbi lo hizo a favor de Milei). Lamentable al llegar a la etapa final de su gestión pública (ya tiene 82 años): ¿Cómo se lo recordará? ¿El que dijo que hay un buen dólar para exportar?

Le respondió Topo Rodríguez, peronista no kirchnerista que en 2019 dejó su cargo de Jefe de Gabinete de La Matanza, con Verónica Magario, para acompañar la candidatura presidencial de su amigo y referente histórico, Roberto Lavagna:

DECIR LA VERDAD NO ES ALGO EXTRAORDINARIO, PERO RESULTA IMPRESCINDIBLE



En el mes de enero no hubo un "récord de exportaciones de la historia argentina".



Los datos oficiales muestran que, incluso en períodos muy recientes (2021-2022), el nivel de exportaciones fue… pic.twitter.com/CUQdKZUeMF — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) March 7, 2026

En el mes de enero no hubo un "récord de exportaciones de la historia argentina".

Los datos oficiales muestran que, incluso en períodos muy recientes (2021-2022), el nivel de exportaciones fue significativamente más alto que en enero de 2026.

El modelo económico de Milei, Sturzenegger y Toto Caputo, con su apertura bruta de importaciones y una orientación de política comercial miope, destruye empresas y puestos de trabajo.

El tipo de cambio en Argentina impide consolidar las condiciones básicas de competitividad.

Se requiere un tipo de cambio competitivo, que impulse la producción nacional y el trabajo de los argentinos; con una política comercial inteligente, sin genuflexión ni entrega.

