La revancha de Paolo Rocca tras perder la licitación de Vaca Muerta

Milei acusó a Rocca de conspirar políticamente y atacó a partes del empresariado, mientras que Rocca defendió la competitividad de la industria nacional y pidió “diálogo constructivo” con el Ejecutivo para fortalecer el sector.

Lejos de una alianza estable, la relación actual entre Rocca y Milei es un reflejo de choques por modelos económicos contrapuestos. Por un lado, apertura comercial y libre mercado promovidos por el gobierno, y por el otro, reclamos empresariales por defensa de la industria y condiciones competitivas en Argentina.

El mismo presidente le faltó el respeto al empresario refiriéndose a él con el sobrenombre "Chatarrín". Sin ir más lejos, horas atrás le dedicó un nuevo posteo al líder de Techint y a otros empresarios:

image Posteo del presidente Javier Milei contra los industriales.

El peso de Tenaris

Según datos de la industria siderúrgica, la planta de Campana es uno de los centros de producción más importantes de Alianza (integrada en la red global de Tenaris), con una capacidad anual que supera 1,3 millones de toneladas de tubos sin costura, de las cuales aproximadamente el 70% se destina a mercados internacionales.

Esta operación hacia el norte de África no sólo implica un ingreso adicional de divisas para Argentina, sino que también refuerza la presencia de productos manufacturados del país en regiones geográficas estratégicas, en este caso Argelia, cuya actividad en sectores como energía y construcción mantiene una demanda constante de insumos industriales.

Para Tenaris, este tipo de embarques permite consolidar relaciones comerciales con socios de largo plazo y ampliar la participación en mercados donde la competencia se libra tanto en precio como en calidad técnica.

El desempeño exportador de la siderurgia contrasta, sin embargo, con las dificultades que ha enfrentado el sector en años recientes. Según reportes de instituciones sectoriales, la producción de acero crudo en Argentina tuvo periodos de contracción, como la caída del 26,3% interanual reportada en abril de 2024, aunque con señales de recuperación parcial en algunos segmentos de la industria manufacturera.

Las cadenas de suministro globales son cada vez más dinámicas y competitivas. La capacidad de sostener y ampliar este tipo de operaciones será un indicador clave del rol de Argentina en el comercio industrial global.

