En medio de un enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei, Tenaris, de Paolo Rocca, concretó la exportación de 8.000 toneladas de tubos de acero desde su planta de Campana, provincia de Buenos Aires, hacia Argelia, reforzando su papel como uno de los principales actores del sector manufacturero argentino en el comercio internacional.
TECHINT ABRE CAMINOS
La revancha de Paolo Rocca tras perder la licitación de Vaca Muerta
En medio del choque por Vaca Muerta, Paolo Rocca suma exportaciones y expone la tensión industrial con el gobierno de Milei.
La operación —que se realizó a través del buque MV Muntgracht y fue coordinada mediante la terminal DEPSA— se inscribe en una estrategia de expansión de mercados de alto valor añadido y búsqueda de diversificación de destinos para productos tubulares de alta calidad, según publicó Argenports.
La partida de estos tubos de acero —utilizados principalmente en aplicaciones industriales, incluyendo petróleo, gas y construcción de infraestructuras— se da en un contexto donde las exportaciones industriales argentinas buscan recuperar terreno tras un período de volatilidad en la producción local y en el comercio global. En el medio, los cambios arancelarios de Estados Unidos generan incertidumbre en todo el comercio internacional.
La relación entre Paolo Rocca y el gobierno
Paolo Rocca, presidente del grupo Techint, mantiene una relación tensa y contradictoria con el gobierno de Javier Milei. Inicialmente crítico pero expectante, Rocca afirmó haber sido “demasiado optimista” sobre la rapidez de las reformas económicas de Milei, aunque mantenía confianza en la agenda macroeconómica del gobierno.
La relación se agudizó tras la pérdida por parte de Tenaris de una licitación clave para proveer tubos en el proyecto del gasoducto Vaca Muerta, adjudicado a una firma india 40% más barata. Esto desencadenó críticas cruzadas.
Milei acusó a Rocca de conspirar políticamente y atacó a partes del empresariado, mientras que Rocca defendió la competitividad de la industria nacional y pidió “diálogo constructivo” con el Ejecutivo para fortalecer el sector.
Lejos de una alianza estable, la relación actual entre Rocca y Milei es un reflejo de choques por modelos económicos contrapuestos. Por un lado, apertura comercial y libre mercado promovidos por el gobierno, y por el otro, reclamos empresariales por defensa de la industria y condiciones competitivas en Argentina.
El mismo presidente le faltó el respeto al empresario refiriéndose a él con el sobrenombre "Chatarrín". Sin ir más lejos, horas atrás le dedicó un nuevo posteo al líder de Techint y a otros empresarios:
El peso de Tenaris
Según datos de la industria siderúrgica, la planta de Campana es uno de los centros de producción más importantes de Alianza (integrada en la red global de Tenaris), con una capacidad anual que supera 1,3 millones de toneladas de tubos sin costura, de las cuales aproximadamente el 70% se destina a mercados internacionales.
Esta operación hacia el norte de África no sólo implica un ingreso adicional de divisas para Argentina, sino que también refuerza la presencia de productos manufacturados del país en regiones geográficas estratégicas, en este caso Argelia, cuya actividad en sectores como energía y construcción mantiene una demanda constante de insumos industriales.
Para Tenaris, este tipo de embarques permite consolidar relaciones comerciales con socios de largo plazo y ampliar la participación en mercados donde la competencia se libra tanto en precio como en calidad técnica.
El desempeño exportador de la siderurgia contrasta, sin embargo, con las dificultades que ha enfrentado el sector en años recientes. Según reportes de instituciones sectoriales, la producción de acero crudo en Argentina tuvo periodos de contracción, como la caída del 26,3% interanual reportada en abril de 2024, aunque con señales de recuperación parcial en algunos segmentos de la industria manufacturera.
Las cadenas de suministro globales son cada vez más dinámicas y competitivas. La capacidad de sostener y ampliar este tipo de operaciones será un indicador clave del rol de Argentina en el comercio industrial global.
