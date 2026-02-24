La mala relación entre Clarín y la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) se remonta a los años '70: hubo un intento de toma de los talleres, con disparos y heridos. Pero Abel Furlan no es Lorenzo Miguel, y aquel conflicto no tiene relación con el presente.
MAR DE FONDO
En la UOM acusan a Paolo Rocca de intentar desplazar a Abel Furlán y partir el FreSu
En el FreSu, que se movilizará el viernes 27/02, apuntan a Paolo Rocca por denuncias de Clarín contra Abel Furlán por la UOM.
La denuncia de Clarín sobre supuestas irregularidades financieras en la UOM es atribuida a Paolo Rocca, según publicó la web InfoGremiales, quien querría desplazar a Furlan del liderazgo de la UOM, tal como se atribuye a Manuel Madanes Quintanilla una ofensiva contra Alejandro Crespo, de SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino).
En cualquier caso, esto sería funcional la Administración Javier Milei.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSu)respaldó a Abel Furlán, secretario general de la UOM ante la "campaña de hostigamiento" y "operaciones mediáticas impulsadas por los sectores más concentrados del empresariado".
Es una referencia a lo que publicó Clarín sobre un supuesto direccionamiento de recursos en 2023, InfoGremiales: "(…) cuyo origen señalan a Paolo Rocca, el líder del Grupo Techint a quien el propio Furlán consignó como impulsor de una lista para enfrentarlo en su seccional Zárate-Campana."
En la UOM hay elecciones simultáneas en las 53 seccionales a partir del 02/03, y el 18/03 será elegida la nueva conducción en un Colegio Electoral.
Furlán acusa a Rocca de impulsar una lista que compite con él en su propia jurisdicción.
FreSu
El FreSu: "El compañero Furlán mantiene un enfrentamiento directo y valiente con Paolo Rocca, uno de los empresarios más poderosos del país, en su lucha por recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores siderúrgicos y metalúrgicos."
"Estas maniobras mediáticas buscan desprestigiar la figura de Furlán para intervenir de forma externa en el proceso electoral interno de la UOM, intentando debilitar la única barrera que impide el avance del atropello patronal".
El Frente de Sindicatos Unidos -que integran ATE Aceiteros, Aeronáuticos, UOM y otros- lanzó una movilización al Congreso el viernes 27/02 mientras la reforma laboral es tratada nuevamente en el Senado.
ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) realizará un Paro Nacional ese día.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional:
- “Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Tenemos que evitar que salga del Congreso. Debemos pelear hasta el último momento. Comprando votos hicieron del Senado una escribanía. Que Milei y Bullrich no festejen por anticipado”.
- “Los mismos dirigentes que confiaron en los gobernadores y el Congreso a pesar de que los votos nunca estuvieron, ahora nos dicen que confían en la Justicia. La pregunta es cuándo van a confiar en los trabajadores. Por más que no se haya convocado a un paro, tenemos que movilizar igual. No le podemos regalar la calle al Gobierno”.
- “Tienen que saber que en la Argentina el día viernes no se termina nada, empieza todo. No les vamos a regalar los derechos que llevaron años conquistar. En todo caso serán los responsables de que aumente la tensión social y crezca la conflictividad”.
El FreSu concentrará el viernes a partir de las 12:00 en Avenida de Mayo y Bernardo de Iriggoyen (CABA).
--------------
Más noticias en Urgente24:
Marcelo Gallardo se va de River: "Me invade la emoción y el dolor en el alma"
Inédito: Los clubes paran en defensa de AFA y no habrá partidos por 4 días
¿Qué se sabe de Juliana Awada y el Rey Felipe?
El increíble descuentazo de Mercado Pago que casi nadie conoce