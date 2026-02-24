En la UOM acusan a Paolo Rocca de intentar desplazar a Abel Furlán y partir el FreSu

En la UOM hay elecciones simultáneas en las 53 seccionales a partir del 02/03, y el 18/03 será elegida la nueva conducción en un Colegio Electoral.

Furlán acusa a Rocca de impulsar una lista que compite con él en su propia jurisdicción.

furlan-maximo.jpg Abel Furlán, de los metalúrgicos, junto a Máximo Kirchner.

FreSu

El FreSu: "El compañero Furlán mantiene un enfrentamiento directo y valiente con Paolo Rocca, uno de los empresarios más poderosos del país, en su lucha por recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores siderúrgicos y metalúrgicos."

"Estas maniobras mediáticas buscan desprestigiar la figura de Furlán para intervenir de forma externa en el proceso electoral interno de la UOM, intentando debilitar la única barrera que impide el avance del atropello patronal".

El Frente de Sindicatos Unidos -que integran ATE Aceiteros, Aeronáuticos, UOM y otros- lanzó una movilización al Congreso el viernes 27/02 mientras la reforma laboral es tratada nuevamente en el Senado.

ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) realizará un Paro Nacional ese día.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional:

“Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Tenemos que evitar que salga del Congreso. Debemos pelear hasta el último momento. Comprando votos hicieron del Senado una escribanía. Que Milei y Bullrich no festejen por anticipado”.

“Los mismos dirigentes que confiaron en los gobernadores y el Congreso a pesar de que los votos nunca estuvieron, ahora nos dicen que confían en la Justicia. La pregunta es cuándo van a confiar en los trabajadores. Por más que no se haya convocado a un paro, tenemos que movilizar igual. No le podemos regalar la calle al Gobierno”.

“Tienen que saber que en la Argentina el día viernes no se termina nada, empieza todo. No les vamos a regalar los derechos que llevaron años conquistar. En todo caso serán los responsables de que aumente la tensión social y crezca la conflictividad”.

El FreSu concentrará el viernes a partir de las 12:00 en Avenida de Mayo y Bernardo de Iriggoyen (CABA).

--------------

