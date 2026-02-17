El enigma de Jeffrey Epstein: Mossad y el espionaje tras los archivos del financista

La conexión de Epstein con el Mossad ha sido objeto de intensas conjeturas, especialmente por su vínculo con Ghislaine Maxwell, hija del magnate Robert Maxwell, señalado históricamente por sus lazos con la inteligencia israelí. Según el testimonio del exfiscal Alexander Acosta, se le habría advertido que Epstein "pertenecía a la inteligencia", lo que explicaría la laxitud de sus primeros acuerdos judiciales.