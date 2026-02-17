urgente24
El enigma de Jeffrey Epstein: Mossad y el espionaje tras los archivos del financista

La red de influencias vinculada a Donald Trump y Robert Maxwell reabre el debate sobre inteligencia en torno del caso Epstein

Los vínculos documentados con figuras como Donald Trump dentro de los Archivos de Epstein ilustran cómo el acceso social puede ser instrumentalizado por el espionaje moderno.

Los Archivos Epstein han reavivado las sospechas sobre si Jeffrey Epstein operó como "agente de acceso" para servicios como el Mossad. En este oscuro entramado de espionaje, figuras como Donald Trump y Robert Maxwell aparecen en una compleja red donde el acceso social se convierte en moneda de cambio estatal, según The Conversation.

La relación entre Epstein y el entorno de Robert Maxwell sugiere una estructura de inteligencia diseñada para captar información en las esferas de influencia global.

La figura del "agente de acceso" Mossad

En el mundo del espionaje, la inteligencia estatal no siempre recluta espías directos; a menudo utiliza "agentes de acceso". Estos individuos, como presuntamente lo fue Jeffrey Epstein, no roban secretos por sí mismos, sino que facilitan el acceso a personas influyentes en la política y las finanzas.

La conexión de Epstein con el Mossad ha sido objeto de intensas conjeturas, especialmente por su vínculo con Ghislaine Maxwell, hija del magnate Robert Maxwell, señalado históricamente por sus lazos con la inteligencia israelí. Según el testimonio del exfiscal Alexander Acosta, se le habría advertido que Epstein "pertenecía a la inteligencia", lo que explicaría la laxitud de sus primeros acuerdos judiciales.

Finanzas, poder y la sombra de Donald Trump

La red de Epstein no solo involucraba altas finanzas, sino también un acceso privilegiado a círculos de poder donde orbitaban figuras como Donald Trump. Los Archivos de Epstein sugieren que el valor real de estas relaciones residía en la capacidad de comprometer a funcionarios mediante vulnerabilidades personales o sexuales, una técnica clásica de las agencias de inteligencia para obtener información.

Aunque la verdad absoluta sobre los Archivos de Epstein permanezca opaca, el patrón es claro: empresarios con gran movilidad y "leyendas" creíbles son los candidatos ideales para servir de puente a agencias de espionaje, utilizando su estatus para identificar y explotar debilidades en los niveles más altos del Estado.

