Lo que el Gobierno no cuenta: Carnaval récord, pero gasolero

Y añadió: "según un informe de CAME, en el Feriado de Carnaval de este año se redujo el gasto diario por turista, con respecto al año pasado, en 7,7% a precios constantes".

Turismo en carnaval: Qué dice el informe de CAME

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el primer fin de semana largo de 2026, el Feriado de Carnaval, dejó cifras récord: viajaron 3 millones de turistas (7,2% más que el año pasado) con un impacto económico directo de $1.007.793 millones, es decir más de 1 billón de pesos gastados en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. Fueron cuatro días de muchísimo movimiento en todos los rincones del país, incluyendo ciudades menos receptivas al turismo, pero que se vieron atraídas por sus originales propuestas carnavalescas.

Algunos datos concretos:

El gasto directo total que realizaron los turistas creció un 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado, y el gasto diario, que promedió los $ 111.605 por turista, se redujo un 7,7% (también a precios constantes).

Una variable más holgada este año fue la estadía, que se ubicó en 3 días frente a los 2,8 días de 2025. La gente eligió destinos muy atados a las promociones, tanto en hotelería como en transporte aéreo.

Los números del Carnaval 2026 fueron récord histórico en cantidad de turistas. La mejor marca se había logrado en 2023, con 2.925.000 viajeros, y ocurre en un contexto económico de muchas restricciones de ingresos en las familias, lo que refuerza la importancia que tienen estas fechas en la población.

Los destinos más elegidos fueron las ciudades con tradición de carnaval, destacándose las ubicadas en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, con dos modalidades de festejos muy diferentes entre el litoral y el norte argentino. También las de la costa y el interior bonaerense convocaron gente con sus carnavales, y lo mismo Mendoza y el sur del país.

Es el quinceavo año consecutivo que la Argentina festeja oficialmente el Carnaval tras más de tres décadas en que esa celebración había desaparecido del calendario de feriados nacionales.

Fuerte movimiento aéreo en todo el país. Entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart trasladaron 313.000 pasajeros durante el fin de semana largo, reflejando la magnitud del desplazamiento interno y regional. Sólo AR movilizó más de 220.000 personas en cuatro días, con el viernes como jornada pico. El transporte aéreo volvió a ser uno de los principales canales de dinamización turística.

Más argentinos y uruguayos cruzando el Río de la Plata. Buquebus informó un crecimiento interanual del 27% en los viajes desde Uruguay hacia la Argentina. El dato confirma la recuperación del flujo regional y el atractivo que mantuvieron los destinos argentinos para el turismo de cercanía durante el feriado.

Mayor intención de viaje respecto a 2025. El Carnaval 2026 registró un aumento del 30% en el interés por viajar frente al mismo feriado del año anterior. Las agencias concentraron expectativas en esta fecha clave del calendario, lo que consolidó a este fin de semana largo como uno de los momentos más fuertes del verano.

Éxodo masivo hacia la Costa Atlántica . Se registró tránsito intenso en los principales corredores viales, especialmente en la Ruta 2 y en la Ruta 11, con picos de hasta 2.000 vehículos por hora rumbo a Mar del Plata. El movimiento se reflejó también en terminales y accesos al AMBA, evidenciando una fuerte movilización terrestre.

. Se registró tránsito intenso en los principales corredores viales, especialmente en la Ruta 2 y en la Ruta 11, con picos de hasta 2.000 vehículos por hora rumbo a Mar del Plata. El movimiento se reflejó también en terminales y accesos al AMBA, evidenciando una fuerte movilización terrestre. Costo de viajar. Un informe del INECO-UADE estimó que una familia tipo necesitó $ 1.265.013 para vacacionar dentro del país, equivalente al 74% del salario promedio RIPTE. En términos reales, el esfuerzo económico se mantuvo prácticamente sin cambios respecto a 2025, lo que sostuvo al turismo interno como un consumo resiliente.

Aquí el informe completo de CAME.

