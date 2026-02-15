Trump en Venezuela: Revés de Harry Sargeant III y aliento a Chevron y Repsol

Chevron

Dar a las empresas estadounidenses y europeas mayor acceso al territorio petrolero venezolano es clave en la iniciativa del presidente estadounidense Trump para revitalizar el deteriorado sector energético del país, a la vez que erosiona la influencia local de China y Rusia.

Entonces, el secretario de Energía, Chris Wright, recorrió un proyecto operado por Chevron en la Faja del Orinoco -donde en el pasado intentó instalarse la rusa Lukoil- y le dijo a los periodistas que la oportunidad de cooperación entre USA y Venezuela es inmensa. A su lado, Delcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela, ex vicepresidenta con Nicolás Maduro, hoy preso / secuestrado en USA.

En una entrevista con Bloomberg TV, Wright dijo que USA otorgaría licencias adicionales "pronto", y que compañías como Chevron verían beneficios de un aumento de hasta un 30% en la producción en los próximos 18 a 24 meses.

“Chevron está pudiendo expandir enormemente su negocio aquí. Actualmente es el mayor productor de Venezuela y podrá ampliar tanto sus reservas como sus operaciones”, afirmó Wright.

“Son sólo uno de muchos, pero serán uno grande”, añadió.

Embed “We are now best friends because of oil and resources.”



Shane Smith is at Venezuela’s Orinoco Oil Belt, where the U.S. Secretary of Energy Chris Wright toured the facility with Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez today. pic.twitter.com/Ob2KTrpLSW — VICE News (@VICENews) February 13, 2026

Traducción: “Ahora somos mejores amigos gracias al petróleo y los recursos”. Shane Smith (cofundador de Vice News) se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco de Venezuela, donde el Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, recorrió hoy las instalaciones con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

-------------------------

Trump alecciona

En tanto, Ramón Hernández en El Nacional, de Caracas:

"(…) La visita del secretario de Energía fue más que simbólica. Fue la primera presencia de alto nivel de Washington en el sector petrolero venezolano en décadas. Allí se habló abiertamente de aumentar la producción este mismo año y de construir una “asociación productiva a largo plazo”.

La estrategia es clara y de corto alcance: no se trata de reconstruir integralmente la industria –proceso que tomaría años y miles de millones de dólares– sino de reactivar pozos inactivos, mejorar mantenimiento, asegurar diluyentes y normalizar exportaciones.

El interés estadounidense tiene lógica. Las refinerías del Golfo de México fueron diseñadas para procesar crudos pesados; la reapertura venezolana reduce costos logísticos y amplía opciones de suministro.

Pero la dimensión energética no es la única. Washington también busca recuperar influencia en un país que durante años estuvo alineado con Rusia, China e Irán. El petróleo funciona como instrumento de reordenamiento geopolítico. No es un simple ajuste de mercado, sino un intento de gobernanza energética bajo tutela externa.

El supuesto implícito es que la producción puede separarse del conflicto político, como si el petróleo pudiera operar en un espacio tecnocrático mientras el sistema institucional permanece suspendido. La experiencia venezolana indica lo contrario. El petróleo no ha sido solo un commodity: ha sido matriz fiscal del Estado, base de legitimidad y mecanismo de distribución social. Aislar la economía energética de la arquitectura de poder supone ignorar que los flujos de renta reconfiguran incentivos políticos. (…)".

Decepción opositora

Otra vez Hernández en El Nacional, de Caracas:

"(…) En Venezuela, el escenario también cambió. Tras la captura de Nicolás Maduro y la reconfiguración del poder, lo que permanece del aparato chavista no actúa como proyecto ideológico expansivo, sino como estructura administrativa que busca preservarse.

El chavismo residual –fragmentado, disminuido y domado– atraviesa la paradoja de los regímenes poscarismáticos: pierde capital simbólico, pero conserva maquinaria burocrática. El poder deja de justificarse como transformación histórica y pasa a justificarse como gestión de la supervivencia.

La apertura petrolera ofrece una salida conocida: la mutación de un proyecto revolucionario en aparato pragmático cuyo objetivo central es mantener control sobre la renta. No hay señales de un plan nacional de desarrollo ni de una visión económica de largo plazo. El objetivo visible es administrar el Estado, conservar nodos estratégicos y aprovechar cualquier flujo de ingresos que garantice estabilidad mínima.

Un aparato que busca sobrevivir no necesita democratizarse; necesita ingresos. Si el petróleo vuelve a generar caja, puede financiar nómina pública, sostener redes clientelares y reducir tensiones sociales sin modificar la estructura política. La estabilidad económica podría materializarse sin transición democrática. (…)".

Embed VENEZUELA IS NOT JUST AN OIL STORY



It’s a resource superpower.



• Oil 303B barrels, first globally

• Natural gas 5.5 Tcm, Top 10

• #Gold ~2,300 tonnes (est.)

• Iron ore ~6 Gt

• Bauxite, diamonds, #coal



Most concentrated around the Orinoco Belt & #Mining Arc.… pic.twitter.com/i1W0DfYWJE — Jack Prandelli (@jackprandelli) February 14, 2026

Repsol

Se espera que la Administración Trump emita una licencia general para permitir que las compañías petroleras internacionales exploren y produzcan en Venezuela sin violar las sanciones estadounidenses, según informó Bloomberg a principios de febrero.

Sería la más reciente de una serie de autorizaciones del Departamento del Tesoro para abrir el sector petrolero del país.

Chevron y Repsol ya cuentan con importantes participaciones en Venezuela, que cuenta con unas de las mayores reservas de crudo del mundo.

Chevron es la única empresa occidental privada que aún extrae petróleo en Venezuela porque opera con una licencia especial del Departamento del Tesoro. La empresa, con sede en Houston, representa 25% de la producción venezolana.

Repsol tiene intereses en varios bloques, pero perdió su autorización para producir crudo en 2025 cuando la administración Trump aumentó las sanciones para presionar a Maduro.

Entre las principales participaciones de Repsol en Venezuela se encuentra Cardón IV, una empresa conjunta con la italiana Eni SpA, para producir gas en un gigantesco yacimiento marino llamado Perla. El gas abastece a centrales eléctricas en el occidente de Venezuela.

------------------------

